500 грамм кокаина, спрятанные в консервной банке, обнаружили у иностранца в аэропорту "Борисполь", - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины предотвратила контрабанду 500 граммов кокаина из одной из соседних стран.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Партию "товара" иностранец вез для сбыта на территории нашего государства под видом туриста. Запрещенные вещества правоохранители обнаружили в его личных вещах во время таможенного досмотра в Международном аэропорту "Борисполь".

Наркотик был спрятан в закрытой консервной банке. Проведенные на месте экспресс-исследования подтвердили, что обнаруженное вещество - кокаин. Стоимость изъятого наркотика по ценам "черного рынка составляет более 2,1 миллиона гривен. Сейчас наркокурьер задержан.

В рамках уголовного провождения, начатого по ч. 2 ст. 305 Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия для установления дополнительных обстоятельств совершенного преступления.

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