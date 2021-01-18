500 грамм кокаина, спрятанные в консервной банке, обнаружили у иностранца в аэропорту "Борисполь", - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Служба безопасности Украины предотвратила контрабанду 500 граммов кокаина из одной из соседних стран.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Партию "товара" иностранец вез для сбыта на территории нашего государства под видом туриста. Запрещенные вещества правоохранители обнаружили в его личных вещах во время таможенного досмотра в Международном аэропорту "Борисполь".
Наркотик был спрятан в закрытой консервной банке. Проведенные на месте экспресс-исследования подтвердили, что обнаруженное вещество - кокаин. Стоимость изъятого наркотика по ценам "черного рынка составляет более 2,1 миллиона гривен. Сейчас наркокурьер задержан.
В рамках уголовного провождения, начатого по ч. 2 ст. 305 Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия для установления дополнительных обстоятельств совершенного преступления.
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Вот вроде молодой человек - кацап, и не знает, что кацапы перевозят товар в прямой кишке
Через металл унюхали.