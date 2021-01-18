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500 грамм кокаина, спрятанные в консервной банке, обнаружили у иностранца в аэропорту "Борисполь", - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины предотвратила контрабанду 500 граммов кокаина из одной из соседних стран.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Партию "товара" иностранец вез для сбыта на территории нашего государства под видом туриста. Запрещенные вещества правоохранители обнаружили в его личных вещах во время таможенного досмотра в Международном аэропорту "Борисполь".

Наркотик был спрятан в закрытой консервной банке. Проведенные на месте экспресс-исследования подтвердили, что обнаруженное вещество - кокаин. Стоимость изъятого наркотика по ценам "черного рынка составляет более 2,1 миллиона гривен. Сейчас наркокурьер задержан.

В рамках уголовного провождения, начатого по ч. 2 ст. 305 Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия для установления дополнительных обстоятельств совершенного преступления.

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500 грамм кокаина, спрятанные в консервной банке, обнаружили у иностранца в аэропорту Борисполь, - СБУ 01
500 грамм кокаина, спрятанные в консервной банке, обнаружили у иностранца в аэропорту Борисполь, - СБУ 02
500 грамм кокаина, спрятанные в консервной банке, обнаружили у иностранца в аэропорту Борисполь, - СБУ 03
500 грамм кокаина, спрятанные в консервной банке, обнаружили у иностранца в аэропорту Борисполь, - СБУ 04
500 грамм кокаина, спрятанные в консервной банке, обнаружили у иностранца в аэропорту Борисполь, - СБУ 05
500 грамм кокаина, спрятанные в консервной банке, обнаружили у иностранца в аэропорту Борисполь, - СБУ 06
500 грамм кокаина, спрятанные в консервной банке, обнаружили у иностранца в аэропорту Борисполь, - СБУ 07

Автор: 

Борисполь (767) наркотики (2144) СБУ (19889) борьба с наркотиками (135)


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Топ комментарии
+4
Бубочке гостинец вёз ?
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18.01.2021 16:11
+4
Это шушера. бубочке тонну герыча на днях подогнали.
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18.01.2021 16:12
+4
Тю.Та у нас у прокуроров по хатам и то больше)
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18.01.2021 16:13
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Бубочке гостинец вёз ?
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18.01.2021 16:11 Ответить
Это шушера. бубочке тонну герыча на днях подогнали.
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18.01.2021 16:12 Ответить
из одной из соседних стран



Вот вроде молодой человек - кацап, и не знает, что кацапы перевозят товар в прямой кишке
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18.01.2021 16:13 Ответить
кацапы в прямой кишке размножаются.
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18.01.2021 16:14 Ответить
Вместе с глистами
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18.01.2021 16:24 Ответить
Тю.Та у нас у прокуроров по хатам и то больше)
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18.01.2021 16:13 Ответить
А где-то в реЗЕденции - "кокаино, бл., кокаино..", под траурный марш и сопли
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18.01.2021 16:13 Ответить
Для піару іноді Баканову треба приносити жертви з дозволу преЗЕ .Це ж не перша спробапоставщиків й не остання...
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18.01.2021 16:15 Ответить
Торпеда не дошла до цели.
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18.01.2021 16:16 Ответить
Гарні ваги. На округленні СБУшники 100 зарплат зароблять. На операцію взяли апарат за тищ баксів а ваги і у митників взяти можна...
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18.01.2021 16:21 Ответить
и ножик - Грандвей за пиисят гривен, у их похоже б'юджет совсем пичальный
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18.01.2021 16:37 Ответить
500 грам кокаїну, захованого в консервній банці, виявили в іноземця в аеропорту "Бориспіль", - СБУ - Цензор.НЕТ 3062
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18.01.2021 16:21 Ответить
Круто.
Через металл унюхали.
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18.01.2021 16:31 Ответить
та на рентгене побачили, ето вообще додики какие-то, шо они себе думали - непонятно
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18.01.2021 16:41 Ответить
немае чим думати
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19.01.2021 12:11 Ответить
лошара , надо было во "внутренем кармане" перевозить
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18.01.2021 16:41 Ответить
в кармане спаниель унюхает
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18.01.2021 16:42 Ответить
собаке может просто твой запах не понравится и она набросится
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18.01.2021 17:19 Ответить
ето правда, в аеропортах спаниели загрьізают в среднем двадцать плохо пахнущих взросльіх и пятьдесят воняющих детей в год.
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19.01.2021 08:43 Ответить
У бориспільських митників відсутня культура проведення лабораторних досліджень. Свинюшник. Попросіть митну лабораторію щоб провели з вами курс молодого бійця. Тим більше, що там, на Петрівці, щодня зі зразками буваєте.
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18.01.2021 17:14 Ответить
Это в какой стране можно на самолёт провезти кокаин ???
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18.01.2021 17:38 Ответить
Отпустите пацана, это он вёз для Зе!!!
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18.01.2021 18:44 Ответить
Ой дурак..наркотики через аэропорт. Чтоб наверняка словили
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18.01.2021 22:16 Ответить
500 грам кокаїну, захованого в консервній банці, виявили в іноземця в аеропорту "Бориспіль", - СБУ - Цензор.НЕТ 8787
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19.01.2021 21:49 Ответить
 
 