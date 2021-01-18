Обвинительный акт в отношении агента ФСБ РФ, пытавшегося устроить диверсию в Ривном, передан в суд, - контрразведка СБУ. ФОТО

Контрразведка Службы безопасности Украины в сентябре 2020 задержала в Ривном агента ФСБ РФ, который пытался совершить диверсию на одном из объектов критической инфраструктуры региона. Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Следователи СБУ при процессуальном руководстве Ривненской областной прокуратуры завершили досудебное расследование. Обвинительный акт по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 2 ст. 15, ст. 113 (покушение на диверсию) Уголовного кодекса Украины направлен в суд.

По данным следствия, в мае 2020 представитель ФСБ РФ, используя каналы связи, привлек к конфиденциальному сотрудничеству жителя Одесской области. По заданию иностранной спецслужбы он собирал и передавал информацию об одном из военных объектов Вооруженных Сил Украины, дислоцированном на территории региона.

Также по заданию и за денежное вознаграждение от куратора фигурант пытался совершить диверсию на объекте Ривнеоблводоканал, во время которой был задержан контрразведчиками СБУ.

Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет.

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