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Обвинительный акт в отношении агента ФСБ РФ, пытавшегося устроить диверсию в Ривном, передан в суд, - контрразведка СБУ. ФОТО

Обвинительный акт в отношении агента ФСБ РФ, пытавшегося устроить диверсию в Ривном, передан в суд, - контрразведка СБУ. ФОТО

Контрразведка Службы безопасности Украины в сентябре 2020 задержала в Ривном агента ФСБ РФ, который пытался совершить диверсию на одном из объектов критической инфраструктуры региона. Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Следователи СБУ при процессуальном руководстве Ривненской областной прокуратуры завершили досудебное расследование. Обвинительный акт по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 2 ст. 15, ст. 113 (покушение на диверсию) Уголовного кодекса Украины направлен в суд.

По данным следствия, в мае 2020 представитель ФСБ РФ, используя каналы связи, привлек к конфиденциальному сотрудничеству жителя Одесской области. По заданию иностранной спецслужбы он собирал и передавал информацию об одном из военных объектов Вооруженных Сил Украины, дислоцированном на территории региона.

Также по заданию и за денежное вознаграждение от куратора фигурант пытался совершить диверсию на объекте Ривнеоблводоканал, во время которой был задержан контрразведчиками СБУ.

Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет.

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Обвинительный акт в отношении агента ФСБ РФ, пытавшегося устроить диверсию в Ривном, передан в суд, - контрразведка СБУ 01
Обвинительный акт в отношении агента ФСБ РФ, пытавшегося устроить диверсию в Ривном, передан в суд, - контрразведка СБУ 02

Автор: 

контрразведка (496) Ровно (529) СБУ (19890) ФСБ (1936) диверсия (297)


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Топ комментарии
+3
молодці
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18.01.2021 16:26
+3
Наши суды или дадут смешной срок или простят или оправдают. Ківаловська судова система найбільша загроза для держави Україна.
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18.01.2021 16:34
+2
когда уже найдут тех мразей которые наши склады взрывали?
Балаклея, Калиновка, Ичня
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18.01.2021 16:28
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молодці
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18.01.2021 16:26 Ответить
Цікаво, що цю роботу працівники СБУ зробили не завдяки керівнику СБУ, другу дитинства найвеличнішого, лейтенанту Баканову.
Добре хоч ще не всіх звільнили, хоч колись ще є працювати.
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18.01.2021 16:43 Ответить
Комусь
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18.01.2021 16:44 Ответить
когда уже найдут тех мразей которые наши склады взрывали?
Балаклея, Калиновка, Ичня
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18.01.2021 16:28 Ответить
Пороха маєте в віду?
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18.01.2021 16:29 Ответить
кто взорвал, того и маю
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18.01.2021 16:34 Ответить
Сіли Вова з дружком по криворожанському падьєзду й вирішили попіарити Дружка- лейтинанта фальшивого , навіть деякою поставкою вирішили жертвануть!
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18.01.2021 16:28 Ответить
ЗЄПЛЕСНЯВАЯ ПІАРАКЦІЯ!
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18.01.2021 16:33 Ответить
Наши суды или дадут смешной срок или простят или оправдают. Ківаловська судова система найбільша загроза для держави Україна.
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18.01.2021 16:34 Ответить
"Агент ФСБ"? А я думаю, рядовой наркоша решил подработать. СБУ наконец-то вспомнили что они про "безопасность Украины", а не про бабло. Поменьше пафоса.
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18.01.2021 17:46 Ответить
ПОРА ВВОДИТЬ ЭВТАНАЗИЮ !!! Я ПРОТИВ ТАКИХ КОРМИТЬ ЗА НАШ СЧЕТ !!!
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19.01.2021 08:45 Ответить
 
 