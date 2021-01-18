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Новости Фото Силовики
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Полиция задержала 11 жителей Николаевщины, собравшихся в кафе на "криминальную сходку". Владельца оштрафовали за работу во время локдауна. ФОТОрепортаж

Одиннадцать человек, которые прибыли в Первомайск на Николаевщине на встречу для "распределения сфер влияния", доставлены в отделение полиции.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции, 17 января две группы вооруженных мужчин на автомобилях BMW и Mercedes-Benz Vito прибыли в кафе Первомайска на так называемую "сходку". В авто находились жители Южноукраинска и Первомайска в возрасте от 21 до 57 лет, которые "должны были решать вопрос распределения сфер влияния в криминальной среде".

Сотрудники уголовного розыска и сектора реагирования патрульной полиции Первомайского районного отдела полиции доставили 11 участников "криминальной сходки" в отделение полиции для проверки на возможную причастность к совершению тяжких и особо тяжких преступлений.

Во время осмотра транспортных средств правоохранители изъяли четыре пистолета, ножи, ружье 16 калибра в заряженном состоянии и патроны к нему, а также более сотни патронов различного калибра. Микроавтобус и легковушка злоумышленников помещены на штрафплощадку полиции для решения вопроса о применении к ним ареста. Оружие и боеприпасы полицейские изъяли и направили на экспертизу.

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На владельца кафе, который в период локдауна позволил указанным лицам собираться в его кафе, сотрудники полиции составили административный протокол по ст. 44-3 "Нарушение правил карантина", что влечет за собой наложение штрафа от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Также следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Полиция задержала 11 жителей Николаевщины, собравшихся в кафе на криминальную сходку. Владельца оштрафовали за работу во время локдауна 01

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Полиция задержала 11 жителей Николаевщины, собравшихся в кафе на криминальную сходку. Владельца оштрафовали за работу во время локдауна 02
Полиция задержала 11 жителей Николаевщины, собравшихся в кафе на криминальную сходку. Владельца оштрафовали за работу во время локдауна 03
Полиция задержала 11 жителей Николаевщины, собравшихся в кафе на криминальную сходку. Владельца оштрафовали за работу во время локдауна 04
Полиция задержала 11 жителей Николаевщины, собравшихся в кафе на криминальную сходку. Владельца оштрафовали за работу во время локдауна 05

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Автор: 

криминалитет (602) Николаевская область (2121) Нацполиция (16458) правоохранительные органы (2970) силовики (2798)


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Топ комментарии
+7
Судя по транспорту сходку проводили опущенные "авторитеты".....
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18.01.2021 19:52
+6
хозяином арсенала окажеться кто то один. остальных на волю. хреново что национальности не пишшут. было бы интересно. есть сородичи авакяна или нет?
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18.01.2021 20:01
+3
Не могли в лісі з дотриманням соціальної дистанції в півтора метри і в масках сходняк організувати? Порушники карантину!
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18.01.2021 20:09
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Тю. Шо - нормальной хаты не нашлось перетереть? Зачем подставляться?
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18.01.2021 19:44 Ответить
да что кафе, что хара, все одно, "мил человек" среди них был

огнестрелы кончно же батон на первом фото "крошитиь" - все продумали пацаны, все учли
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18.01.2021 20:15 Ответить
батон вообще в маршрутке валяется. шутка ли 11 бандитов по центнеру приехали )))
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18.01.2021 21:20 Ответить
Судя по транспорту сходку проводили опущенные "авторитеты".....
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18.01.2021 19:52 Ответить
Армянские черти. Валить эту нечесть надо.
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18.01.2021 20:58 Ответить
булочки на паперти собрали...
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18.01.2021 20:00 Ответить
хозяином арсенала окажеться кто то один. остальных на волю. хреново что национальности не пишшут. было бы интересно. есть сородичи авакяна или нет?
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18.01.2021 20:01 Ответить
та горилку бухали, тут их всех и повязали, алкашей-мафиози
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18.01.2021 20:03 Ответить
Я думала, эти сходки только в кино остались.
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18.01.2021 20:04 Ответить
если бы реформа правоохранительных органов была не "бутафорской", а так этих уважаемых людей подержат немного и отпустят с богом
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18.01.2021 22:22 Ответить
та ты Ганалула вообще лучше не думай после своих перлов по географии)))
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18.01.2021 23:04 Ответить
Не могли в лісі з дотриманням соціальної дистанції в півтора метри і в масках сходняк організувати? Порушники карантину!
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18.01.2021 20:09 Ответить
Хлеб на полу машины! Скоты однако.
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18.01.2021 20:26 Ответить
Фото після обшуку. Бачив як обшуки проводять? Як що так то не пиши маєчню, як що ні подивись потім пиши.
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18.01.2021 20:48 Ответить
вот взяли и хозяина кафешки в лохдаун подстваили...
теперь еще штраф платить и...с братками объясняться кто стуканул))))
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18.01.2021 20:32 Ответить
Я5ийсь треш…сходка,штраф за порушення локдауну…
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18.01.2021 20:41 Ответить
Штраф мог быть только для озвучки. Хотя в наше время любой, кто с мобилой, косвенно становится дятлом. Когда 11 выпасаемых номеров пересекаются в одно и тоже время в одном и том же месте - это заинтересует даже самых ленивых оперативников. Возможно, что и хозяин не при делах.
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19.01.2021 03:57 Ответить
Остальных отпустят на поруки, это ж уважаемые люди.
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18.01.2021 20:42 Ответить
Остальных отпустят на поруки, это ж уважаемые люди.
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18.01.2021 20:43 Ответить
Кажуть по їх "понятіях" на сходку приїзджати зі зброєю "западло" , чи вже їх "понятія" як дишло- куди повернув туди й вийшло?
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18.01.2021 20:46 Ответить
Нет, просто это методы работы мусоров, которые не меняются уже более 30 лет а пипл активно хавает такие картинки с ружжом и батоном. В этом фото эпично все, прямо как в «Бумере» когда траву в газете «Сельский час» подкинули... Но зрителям нравится, они верят что бандиты на сходки с ружьями и наганами ходят...
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18.01.2021 21:10 Ответить
ржака, а не новина
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18.01.2021 20:50 Ответить
а повесил бы шторы, менты мимо бы прошли )
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18.01.2021 21:21 Ответить
Звичайно не моя справа, але цікаво - чотири пістолети стартові,під флобера патрони, чи травмати? Дробовик зрозуміло ніхто не спиляв приклад і ствол, то тягне на админку. І це все? Чи викулупувати з булочки мак будете для справи по незаконному обороту наркотичних засобів? Сміхота!!!
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19.01.2021 07:11 Ответить
УЖЕ НЕ КРИМИНАЛЬНЫЕ АВТОРИТЕТЫ, А БОМЖИ КАКИЕ ТО ПОШЛИ !)
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19.01.2021 07:42 Ответить
 
 