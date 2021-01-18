Полиция задержала 11 жителей Николаевщины, собравшихся в кафе на "криминальную сходку". Владельца оштрафовали за работу во время локдауна. ФОТОрепортаж

Одиннадцать человек, которые прибыли в Первомайск на Николаевщине на встречу для "распределения сфер влияния", доставлены в отделение полиции.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции, 17 января две группы вооруженных мужчин на автомобилях BMW и Mercedes-Benz Vito прибыли в кафе Первомайска на так называемую "сходку". В авто находились жители Южноукраинска и Первомайска в возрасте от 21 до 57 лет, которые "должны были решать вопрос распределения сфер влияния в криминальной среде".

Сотрудники уголовного розыска и сектора реагирования патрульной полиции Первомайского районного отдела полиции доставили 11 участников "криминальной сходки" в отделение полиции для проверки на возможную причастность к совершению тяжких и особо тяжких преступлений.

Во время осмотра транспортных средств правоохранители изъяли четыре пистолета, ножи, ружье 16 калибра в заряженном состоянии и патроны к нему, а также более сотни патронов различного калибра. Микроавтобус и легковушка злоумышленников помещены на штрафплощадку полиции для решения вопроса о применении к ним ареста. Оружие и боеприпасы полицейские изъяли и направили на экспертизу.

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На владельца кафе, который в период локдауна позволил указанным лицам собираться в его кафе, сотрудники полиции составили административный протокол по ст. 44-3 "Нарушение правил карантина", что влечет за собой наложение штрафа от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Также следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

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