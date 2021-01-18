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В Одессе водитель Skoda подрезал трамвай, а потом избил вышедшую вагоновожатую: женщину госпитализировали. ФОТОрепортаж

Трамвай двигался по улице Старопортофранковской в сторону Пастера в Одессе, когда его подрезал автомобиль Skoda. Вагоновожатая применила экстренное торможение.

Как сообщили журналистам в пресс-службе коммунального предприятия "Одесгорэлектротранс", ЧП случилось в центре города на улице Старопортофранковской около 18:20, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Согласно сообщению, вагон трамвайного маршрута №28 двигался в сторону улицы Пастера, когда его подрезал автомобиль Skoda. Водитель трамвая применила экстренное торможение, чтобы избежать столкновения, в результате несколько пассажиров в вагоне упали. После этого водитель вышла из кабины, чтобы убедиться в том, что транспортные средства не получили повреждения. Однако водитель Skoda начал ее оскорблять, после чего ударил в лицо, повалил на землю и начал избивать ногами. Пассажиры трамвая вмешались в ситуацию.

Водителя Skoda задержали и передали прибывшим по вызову сотрудникам службы безопасности дорожного движения указанного коммунального предприятия, впоследствии его забрала полиция.

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Женщина-водитель доставлена в ГКБ №11, где ей оказывают медицинскую помощь.

В Одессе водитель Skoda подрезал трамвай, а потом избил вышедшую вагоновожатую: женщину госпитализировали 01
Фото: dumskaya.net
В Одессе водитель Skoda подрезал трамвай, а потом избил вышедшую вагоновожатую: женщину госпитализировали 02
Фото: dumskaya.net
В Одессе водитель Skoda подрезал трамвай, а потом избил вышедшую вагоновожатую: женщину госпитализировали 03
Фото: dumskaya.net
В Одессе водитель Skoda подрезал трамвай, а потом избил вышедшую вагоновожатую: женщину госпитализировали 04
Фото: dumskaya.net
В Одессе водитель Skoda подрезал трамвай, а потом избил вышедшую вагоновожатую: женщину госпитализировали 05
Фото: dumskaya.net
В Одессе водитель Skoda подрезал трамвай, а потом избил вышедшую вагоновожатую: женщину госпитализировали 06
Фото: dumskaya.net

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Автор: 

ДТП (7673) Одесса (7879) трамвай (200) водители (502)


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Топ комментарии
+81
**** как быдло распустилось
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18.01.2021 23:08
+49
Вот же ********!
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18.01.2021 23:08
+41
Задавити козла трамваєм.
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18.01.2021 23:08
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Вот же ********!
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18.01.2021 23:08 Ответить
**** как быдло распустилось
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18.01.2021 23:08 Ответить
оно и не попускалось
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18.01.2021 23:15 Ответить
А суд його виправдає як завжди.
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18.01.2021 23:31 Ответить
Задавити козла трамваєм.
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18.01.2021 23:08 Ответить
Таки да..Було б справедливо захерачити бидлана трамваем в момент коли воно підрізало...І трамваю б нічого не було він міцний і бичарі миттєва карма.
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18.01.2021 23:24 Ответить
Этого петуха никто не замесил на месте. Что с этим городом не так?!
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18.01.2021 23:09 Ответить
никто не хочет за телесные срок получить, так то правильно
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18.01.2021 23:16 Ответить
Так карантин усі в масках пасажири були...Вломили б бику усі гуртом і розійшлися б.
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18.01.2021 23:30 Ответить
Терпіли Сер.
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18.01.2021 23:32 Ответить
С ума посходили шкодники.
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18.01.2021 23:10 Ответить
А вообще надо было Шкоду трамвайщице бить, у неё преимущество в движении.
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18.01.2021 23:13 Ответить
тогда бы он ее убил
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18.01.2021 23:23 Ответить
Пассажиры не дали бы.
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18.01.2021 23:35 Ответить
Кто в теме: прошли те времена, когда на зоне за насилие к бабам самого в бабу превращали?
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18.01.2021 23:10 Ответить
Не перевелись те кто в такие сказки верят.
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18.01.2021 23:15 Ответить
на повороте значит там конечная и трамвай делает круг
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18.01.2021 23:10 Ответить
Это не конечная, до конечной несколько остановок
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19.01.2021 08:26 Ответить
Почему он при пассажирах свидетелях несколько раз поскользнувшись не ударился головой об рельс?
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18.01.2021 23:11 Ответить
Озвіріння продовжується.
Жінки конче мусять навчитися вміти постояти за себе і захиститися.
Водій мусила б вийти з чимось у руках, щоб цьому скоту дати здачі.

Одужання.
І покарання покидьку.
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18.01.2021 23:18 Ответить
т.е. избиратели зеленскаго вмешались в ситуацию, а если бы оне были из другого лагеря, то не вмешались ?
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18.01.2021 23:28 Ответить
Уф! Шо за секрєдниє свєдєнія от рашки ляпнулись на сковороду от блінов?!)))
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18.01.2021 23:25 Ответить
В Одесі водій Skoda підрізав трамвай, а потім побив жінку-водія, її госпіталізували - Цензор.НЕТ 5716
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18.01.2021 23:27 Ответить
а в мене не чорний, а красний. кожаний, як зараз помню.
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18.01.2021 23:33 Ответить
Зачем тормозила то?!!!!
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18.01.2021 23:32 Ответить
Все це від безкарності, давайте взагалі закриємо в'язниці, роздамо всім зброю і побачимо що вийде.
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19.01.2021 00:21 Ответить
Аннушка разлила масло... Но трамвай вовремя остановился. После этого Аннушка озверела...
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19.01.2021 00:22 Ответить
На Skoda ездит одно б@дло
Уже давно забрали первенство у BMW)))
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19.01.2021 00:23 Ответить
Це ви висираєте, а я написав результат досліджень) і судячи з вашої реакції ви і є те б@дло)))
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19.01.2021 11:37 Ответить
В Америке есть такая штрафная система, где тебе начисляют баллы. Если получил определенное количество баллов, то тебе не выдают кредит, ты не можешь управлять авто (сперва на определенный срок, а при повторном нарушении, пожизненно), тебе отказывают в страховке. Грубо говоря, очень серьезные сферы жизни страдают из-за того, что ты нарушаешь правила езды или дебоширишь. Впрочем... Наше быдло даже это не остановило бы.
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19.01.2021 00:46 Ответить
Судя по заплывшей жиром морде, кривым ногам и отвисшему брюху, типичный представитель породы рашко-ватникус-дебилиус. Рекомендация врача: экстремальные меры физического воздействия и принудительная эвтаназия.
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19.01.2021 01:20 Ответить
Лысое, пузатое, очкастое ЧММО !
Иногда "Шкоды" вспыхивают ни с того, ни с сего.
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19.01.2021 01:34 Ответить
Зебильная клоака. Ну хоть весело им теперь там.
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19.01.2021 01:44 Ответить
О це і є яскравий зразок ********* бидла , тут у бундесі був би реальний срок , без варіянтів , в Украіні скорійш за всього ніхрена йому не буде - занесе один кошик до ментів , другий до лікарні і всьо порешаеться ... Тому що це чмо знає що воно не сяде (!) і інше чмо теж то знає і тому маємо що маємо...
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19.01.2021 03:12 Ответить
Водители коммунальных мусоровозов и дальнобои с такими не церемонятся.
А тут ему попалась женщина - ощутил себя "героем".
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19.01.2021 06:19 Ответить
Бидло рулить. Лише за рік дуже помітно зросла бидлячість та зникла патріотичність. Навіть тут, на Цензорі це помітно. Багато агресії останнім часом, багато неадекватних дописувачів, нервових та переповнених ненавистю. Звичайно, що їх тут банять та деактивують, але ж у реальному житті таке бидло не забаниш, його треба або побити, або навіть вбити, бо само воно не заспокоїться.
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19.01.2021 03:29 Ответить
Надеюсь, когда-нибудь он попытается подрезать груженый товарный состав.
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19.01.2021 06:41 Ответить
этож сколько ума в голове шоб подрезать трамвай.
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19.01.2021 06:46 Ответить
да, надо было таранить
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19.01.2021 20:52 Ответить
типовий зе виборець в яккого мізки в животі а в голові повна срака
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19.01.2021 06:57 Ответить
Когда-то полковник Кольт уравнял шансы
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19.01.2021 07:16 Ответить
УБЕЙТЕ ЕГО И ВСЮ ЕГО СЕМЬЮ !!!
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19.01.2021 07:35 Ответить
Явный фанат партии шария или опзжопы,- никакой разницы .,.
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19.01.2021 08:09 Ответить
быдло должно сидеть
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19.01.2021 08:16 Ответить
В следующий раз не будет тормозить!
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19.01.2021 09:15 Ответить
народ оскотинился: ковид, локдаун, цены на коммуналку, дорогущая жратва - крышу сносит и без того не обремененному интеллектом поголовью. В Одессы кол-во быдла последнее время просто зашкаливает
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19.01.2021 09:54 Ответить
ну номера видны... надеюсь скоро увидеть новость о том как машина с номерами ВН2668НЕ сгорела...
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19.01.2021 10:13 Ответить
Одним из ярких признаков "ватности" является агрессия. Одесса ... она такая.
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19.01.2021 10:23 Ответить
Руцкій мір, він такий ...ватна мораль
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19.01.2021 18:19 Ответить
Его Шкода должна сгореть - пусть подрезает трамвай пешком.
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19.01.2021 18:25 Ответить
бидлота на Шкоді.
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19.01.2021 20:27 Ответить
судя по роже или мент или судья
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19.01.2021 20:51 Ответить
Там на фото та самая ватная харя, которую забыли пинками до границы с паРАШЕЙ довести?
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19.01.2021 21:48 Ответить
 
 