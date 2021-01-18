В Одессе водитель Skoda подрезал трамвай, а потом избил вышедшую вагоновожатую: женщину госпитализировали. ФОТОрепортаж

Трамвай двигался по улице Старопортофранковской в сторону Пастера в Одессе, когда его подрезал автомобиль Skoda. Вагоновожатая применила экстренное торможение.

Как сообщили журналистам в пресс-службе коммунального предприятия "Одесгорэлектротранс", ЧП случилось в центре города на улице Старопортофранковской около 18:20, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Согласно сообщению, вагон трамвайного маршрута №28 двигался в сторону улицы Пастера, когда его подрезал автомобиль Skoda. Водитель трамвая применила экстренное торможение, чтобы избежать столкновения, в результате несколько пассажиров в вагоне упали. После этого водитель вышла из кабины, чтобы убедиться в том, что транспортные средства не получили повреждения. Однако водитель Skoda начал ее оскорблять, после чего ударил в лицо, повалил на землю и начал избивать ногами. Пассажиры трамвая вмешались в ситуацию.

Водителя Skoda задержали и передали прибывшим по вызову сотрудникам службы безопасности дорожного движения указанного коммунального предприятия, впоследствии его забрала полиция.

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Женщина-водитель доставлена в ГКБ №11, где ей оказывают медицинскую помощь.

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