Бронегруппа одной из мотопехотных бригад провела учения в районе ООС. ФОТОрепортаж

Бронегруппа одного из подразделений мотопехотной бригады провела учения в районе проведения операции Объединенных сил.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Во время учений военные отработали сценарий выхода бронегруппы в заданный район, занятие огневых рубежей и отражения атаки врага.













Командир подразделения рассказал, что тренировки с личным составом бронегруппы проводятся регулярно в соответствии с планом боевой подготовки подразделения. Также ежедневно проходят занятия по индивидуальной и профессиональной подготовки.

"Отрабатываем действия бронегруппы в различных ситуациях, которые могут возникнуть во время обострения боевых действий, как в обороне, так и в наступлении, - говорит командир бронегруппы. - Например, выдвижение на усиление передовых позиций, отражение наступления врага, переход в контрнаступление, занятия и удержания новых позиций".



















