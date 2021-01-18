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Бронегруппа одной из мотопехотных бригад провела учения в районе ООС. ФОТОрепортаж

Бронегруппа одного из подразделений мотопехотной бригады провела учения в районе проведения операции Объединенных сил.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Бронегруппа одной из мотопехотных бригад провела учения в районе ООС 01

Во время учений военные отработали сценарий выхода бронегруппы в заданный район, занятие огневых рубежей и отражения атаки врага.

Бронегруппа одной из мотопехотных бригад провела учения в районе ООС 02
Бронегруппа одной из мотопехотных бригад провела учения в районе ООС 03
Бронегруппа одной из мотопехотных бригад провела учения в районе ООС 04
Бронегруппа одной из мотопехотных бригад провела учения в районе ООС 05
Бронегруппа одной из мотопехотных бригад провела учения в районе ООС 06
Бронегруппа одной из мотопехотных бригад провела учения в районе ООС 07

Командир подразделения рассказал, что тренировки с личным составом бронегруппы проводятся регулярно в соответствии с планом боевой подготовки подразделения. Также ежедневно проходят занятия по индивидуальной и профессиональной подготовки.

"Отрабатываем действия бронегруппы в различных ситуациях, которые могут возникнуть во время обострения боевых действий, как в обороне, так и в наступлении, - говорит командир бронегруппы. - Например, выдвижение на усиление передовых позиций, отражение наступления врага, переход в контрнаступление, занятия и удержания новых позиций".

Бронегруппа одной из мотопехотных бригад провела учения в районе ООС 08
Бронегруппа одной из мотопехотных бригад провела учения в районе ООС 09
Бронегруппа одной из мотопехотных бригад провела учения в районе ООС 10
Бронегруппа одной из мотопехотных бригад провела учения в районе ООС 11
Бронегруппа одной из мотопехотных бригад провела учения в районе ООС 12
Бронегруппа одной из мотопехотных бригад провела учения в районе ООС 13
Бронегруппа одной из мотопехотных бригад провела учения в районе ООС 14
Бронегруппа одной из мотопехотных бригад провела учения в районе ООС 15
Бронегруппа одной из мотопехотных бригад провела учения в районе ООС 16
Бронегруппа одной из мотопехотных бригад провела учения в районе ООС 17

Автор: 

военные учения (3457) Донбасс (26956) ВСУ (6583) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+3
бронегрупа фон клейста дивизии голова ...так пишут как будто тигры...там совковые братские могилы пехоты коробки)
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18.01.2021 23:10
+2
хлопці, наварили хоча б протикумулятивні решітки на ці благенькі БМП-1 чи що ?
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18.01.2021 23:15
+2
Бронегрупа однієї з мотопіхотних бригад провела навчання у районі ООС - Цензор.НЕТ 6996Бронегрупа однієї з мотопіхотних бригад провела навчання у районі ООС - Цензор.НЕТ 3070
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19.01.2021 08:35
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бронегрупа фон клейста дивизии голова ...так пишут как будто тигры...там совковые братские могилы пехоты коробки)
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18.01.2021 23:10 Ответить
2 БМП это серьезная бронегруппа. На кабанов выехали поохотится
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18.01.2021 23:13 Ответить
На таких дятлов как ты
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18.01.2021 23:34 Ответить
хлопці, наварили хоча б протикумулятивні решітки на ці благенькі БМП-1 чи що ?
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18.01.2021 23:15 Ответить
Судя по состоянию и количеству техники и 40-ка +- летним пузатеньким солдатам, нам ещё много предстоит сделать
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18.01.2021 23:28 Ответить
как то все жиденько выглядит. 2БМП это серьезные учения. это говорит лишь о том что топливо нещадно пздят вышестоящие
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19.01.2021 00:41 Ответить
Это скорее всего тренировались разведчики,то бишь разведгруппа.На фото засвечена БРМ-1к,машина разведки,от БМП-1 отличается чуть увеличенным размером башни.
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19.01.2021 12:38 Ответить
Бронегрупа однієї з мотопіхотних бригад провела навчання у районі ООС - Цензор.НЕТ 6996Бронегрупа однієї з мотопіхотних бригад провела навчання у районі ООС - Цензор.НЕТ 3070
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19.01.2021 08:35 Ответить
Покатались - молодцы. Может стрельнете пару раз? Хоть для прикола....
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19.01.2021 10:19 Ответить
 
 