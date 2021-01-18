РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7116 посетителей онлайн
Новости Фото Силовики
5 765 24

Житель Буковины пытался ввезти из Румынии 39 тыс. евро под обшивкой автомобиля, - Госпогранслужба. ФОТО

Попытку незаконно перевезти через границу крупную сумму наличной валюты блокировали пограничники Черновицкого погранотряда совместно с сотрудниками таможни.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Житель Буковины пытался ввезти из Румынии 39 тыс. евро под обшивкой автомобиля, - Госпогранслужба 01

Нашпигованный валютой автомобиль "Ауди" обнаружили вчера вечером в пункте пропуска "Порубное". Транспортным средством ехал из Румынии 29-летний житель Черновицкой области.

Во время углубленной проверки автомобиля обзорная группа нашла спрятанные за обшивкой потолка 39090 евро мелкими купюрами.

Житель Буковины пытался ввезти из Румынии 39 тыс. евро под обшивкой автомобиля, - Госпогранслужба 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": $54 тыс. в сумочке: таможенники разоблачили в "Борисполе" гражданку Украины, пытавшуюся провезти наличку из ОАЭ. ФОТО

Валюту, гривневый эквивалент которой составляет свыше 1,3 млн,  изъяли вместе с транспортным средством, которое оценили в 280 тыс. гривен.

Автор: 

Буковина (894) валюта (3072) Госпогранслужба (6420) правоохранительные органы (2970) силовики (2798)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+8
Никак не могу понять, почему укр. государству не нравится, что люди зарабатывают на жизнь за границей. И тяжело понять, что легальный источник денег часто невозможно Яуказать, т. к. многие зарабатывают без официального трудоустройства? Или работают в нескольких местах. Я этот случай вижу как узаконенный грабёж простого человека гос. органом.
показать весь комментарий
19.01.2021 01:34
+7
Закон о ввозе макс. 10000 конечно тупой. Лучше бы радовались, что деньги в страну идут.
показать весь комментарий
19.01.2021 01:06
+4
Кто-нибудь, скажите этому авдюку: Фізособа може ввозити в Україну та вивозити за межі України готівкову валюту і банківські метали в сумі/вартістю, що не перевищує в еквіваленті 10 000 євро, без письмового декларування митному органу. Якщо ж сума готівкової валюти і банківських металів дорівнює або перевищує в еквіваленті 10 000 євро, то необхідне письмове декларування

или он ром цыганской национальности, тупой, как чавелла?
показать весь комментарий
18.01.2021 23:45
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Попытку незаконно перевезти через границу крупную сумму наличной валюты блокировали пограничники

========================================
Нанюхали чи що?
показать весь комментарий
18.01.2021 23:39 Ответить
Как всегда - наводка. Именно поэтому замяли для ясности причину "углубленной проверки".
показать весь комментарий
19.01.2021 10:26 Ответить
Дааа. Лучше б 4 раза туда сюда метнулся через границу с 10 тыс. Дешевле бы встало чем так
показать весь комментарий
18.01.2021 23:41 Ответить
Мог бы и квадрокоптером отправить....туда же сигареты перекинул!))
показать весь комментарий
18.01.2021 23:49 Ответить
Мне как-то нужно было 50000 долларов вывезти, взял жену и детей, всем в руки по 12500, таможенникам сказал что бабушка на конфеты дала, даже не пересчитывали
показать весь комментарий
19.01.2021 07:24 Ответить
12500? это больше чем 10 тысяч евро
показать весь комментарий
19.01.2021 08:05 Ответить
Нашпигованный валютой автомобиль "Ауди" обнаружили вчера вечером

==============================
А їхав би мудьо на Ланосі чи Славуті то провіз би 100%
показать весь комментарий
18.01.2021 23:41 Ответить
румыно-цыганский инвестор! ...думал приедет в Украину ...и ему еще няню дадут!))....а они...инвестиции отобрали ....и машину)))
показать весь комментарий
18.01.2021 23:55 Ответить
мог бы умнее поступить -положить в бардачок, так хотя бы хоть сотка евро к рукам прилипла
показать весь комментарий
18.01.2021 23:43 Ответить
Кто-нибудь, скажите этому авдюку: Фізособа може ввозити в Україну та вивозити за межі України готівкову валюту і банківські метали в сумі/вартістю, що не перевищує в еквіваленті 10 000 євро, без письмового декларування митному органу. Якщо ж сума готівкової валюти і банківських металів дорівнює або перевищує в еквіваленті 10 000 євро, то необхідне письмове декларування

или он ром цыганской национальности, тупой, как чавелла?
показать весь комментарий
18.01.2021 23:45 Ответить
Якщо перевищує 10 000 то потрібне декларування. А ще митники можуть запитати про походження коштів, чеки з банкомату ітд ітп
показать весь комментарий
18.01.2021 23:57 Ответить
Хотел человек за коммуналку заплатить, что ему теперь делать, даже авто забрали
показать весь комментарий
18.01.2021 23:46 Ответить
Контрабас, звичайно ж, знищили?
показать весь комментарий
18.01.2021 23:58 Ответить
Ага, ага! 😂
показать весь комментарий
18.01.2021 23:59 Ответить
Так он же ввозил валюту, а не вывозил. В Украине не нужна валюта? Почему такая несправедливость?
показать весь комментарий
19.01.2021 00:19 Ответить
Закон о ввозе макс. 10000 конечно тупой. Лучше бы радовались, что деньги в страну идут.
показать весь комментарий
19.01.2021 01:06 Ответить
Никак не могу понять, почему укр. государству не нравится, что люди зарабатывают на жизнь за границей. И тяжело понять, что легальный источник денег часто невозможно Яуказать, т. к. многие зарабатывают без официального трудоустройства? Или работают в нескольких местах. Я этот случай вижу как узаконенный грабёж простого человека гос. органом.
показать весь комментарий
19.01.2021 01:34 Ответить
Можешь возить миллионами, только укажи достоверный источник происхождения денег. Это нормальная международная практика, т.к. такие деньги могут быть получены преступным (в большинстве случаев) путем. Есть даже специальная международная организация - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) - межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BC%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B3 отмыванию преступных доходов и финансированию https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC терроризма , а также осуществляет оценки соответствия национальных систем ПОД/ФТ этим стандартам.
показать весь комментарий
19.01.2021 07:44 Ответить
Предполагаю (не знаю точно, но носом чую) , что кто оперирует миллионами - не имеет наших мелких проблем. Проблемы имеют простые люди с суммами в несколько десятков тысяч, заработанных нелегально, но своим трудом. Что я могу сказать на границе? Чем может подтвердить доходы трудяга, если везёт сумму, вдвое выше официально заработанной? Иди объясни погранцу, что по документам работал и получал зарплату, допустим, за 35 раб. часов в неделю, а фактически пахал 70 часов и разница -"теневые" деньги. Есть кто-то ненормальный, кто сам себя "сдаст"? Откуда мне знать, чем может обернуться эта искренность в будущем? Здесь многие стороны жизни непредвиденно оборачиваются против нас. Не углубляясь, скажу: нас не очень-то любят ни местные жители, ни пограничники, ни работники укр. консульства, ни земляки что за границей, что дома. Жить стало весело, жить стало хорошо со знаком минус .
показать весь комментарий
19.01.2021 23:56 Ответить
Никак не могу понять, почему укр. государству не нравится, что люди зарабатывают на жизнь за границей. И тяжело понять, что легальный источник денег часто невозможно указать, т. к. многие зарабатывают без официального трудоустройства? Или работают в нескольких местах. Я этот случай вижу как узаконенный грабёж простого человека гос. органом.
показать весь комментарий
19.01.2021 01:39 Ответить
заробляє валюту для країни- раніш за це медалі давали і почесні грамоти, а зараз злочинець,- світ перевернувся
показать весь комментарий
19.01.2021 06:05 Ответить
Чому МВФ можна для олігархії ввозити а приватній особі ні? Він же не вивозить , як ********** олігархії, всю валюту в офшори. Кукукнута країна.
показать весь комментарий
19.01.2021 08:52 Ответить
от олень, цигарки він туди квадриком відсилав, а виручку вирішив так завезти, ну тепер нюхай йух.
показать весь комментарий
19.01.2021 08:57 Ответить
Тупость заключается в номинале перевозимой валюты, еще бы по 5 евро купюрами вез.
показать весь комментарий
19.01.2021 09:53 Ответить
 
 