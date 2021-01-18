Житель Буковины пытался ввезти из Румынии 39 тыс. евро под обшивкой автомобиля, - Госпогранслужба. ФОТО

Попытку незаконно перевезти через границу крупную сумму наличной валюты блокировали пограничники Черновицкого погранотряда совместно с сотрудниками таможни.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Нашпигованный валютой автомобиль "Ауди" обнаружили вчера вечером в пункте пропуска "Порубное". Транспортным средством ехал из Румынии 29-летний житель Черновицкой области.

Во время углубленной проверки автомобиля обзорная группа нашла спрятанные за обшивкой потолка 39090 евро мелкими купюрами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": $54 тыс. в сумочке: таможенники разоблачили в "Борисполе" гражданку Украины, пытавшуюся провезти наличку из ОАЭ. ФОТО

Валюту, гривневый эквивалент которой составляет свыше 1,3 млн, изъяли вместе с транспортным средством, которое оценили в 280 тыс. гривен.