Житель Буковины пытался ввезти из Румынии 39 тыс. евро под обшивкой автомобиля, - Госпогранслужба. ФОТО
Попытку незаконно перевезти через границу крупную сумму наличной валюты блокировали пограничники Черновицкого погранотряда совместно с сотрудниками таможни.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Нашпигованный валютой автомобиль "Ауди" обнаружили вчера вечером в пункте пропуска "Порубное". Транспортным средством ехал из Румынии 29-летний житель Черновицкой области.
Во время углубленной проверки автомобиля обзорная группа нашла спрятанные за обшивкой потолка 39090 евро мелкими купюрами.
Валюту, гривневый эквивалент которой составляет свыше 1,3 млн, изъяли вместе с транспортным средством, которое оценили в 280 тыс. гривен.
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Нанюхали чи що?
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А їхав би мудьо на Ланосі чи Славуті то провіз би 100%
или он ром цыганской национальности, тупой, как чавелла?