Подразделения 1-й отдельной танковой бригады ВСУ провели зимние учения со стрельбами. ФОТОрепортаж

Первая Сиверская отдельная танковая бригада Вооруженных сил Украины провела зимние учения со стрельбами.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу бригады в Фейсбук.

Целью батальонно-тактических учений было совершенствование практических навыков в управлении подразделениями батальона во время подготовки и ведения наступления в различных условиях обстановки. Достижение согласованных действий батальона при ведении наступательного боя с ходу с выдвижением из глубины.









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После развертывания в боевой порядок по условному сигналу осуществлено обеспечение ввода в бой главных сил и артиллерии. С выходом на рубеж состоялась атака переднего края условного противника и уничтожения его огневых позиций.









Силами разведывательных подразделений было обнаружено и отражено нападение диверсионно-разведывательной группы условного противника, которое отвлекло внимание противника и позволило закрепиться на выгодном рубеже.

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