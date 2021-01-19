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Подразделения 1-й отдельной танковой бригады ВСУ провели зимние учения со стрельбами. ФОТОрепортаж

Первая Сиверская отдельная танковая бригада Вооруженных сил Украины провела зимние учения со стрельбами.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу бригады в Фейсбук.

Подразделения 1-й отдельной танковой бригады ВСУ провели зимние учения со стрельбами 01

Целью батальонно-тактических учений было совершенствование практических навыков в управлении подразделениями батальона во время подготовки и ведения наступления в различных условиях обстановки. Достижение согласованных действий батальона при ведении наступательного боя с ходу с выдвижением из глубины.

Подразделения 1-й отдельной танковой бригады ВСУ провели зимние учения со стрельбами 02
Подразделения 1-й отдельной танковой бригады ВСУ провели зимние учения со стрельбами 03
Подразделения 1-й отдельной танковой бригады ВСУ провели зимние учения со стрельбами 04
Подразделения 1-й отдельной танковой бригады ВСУ провели зимние учения со стрельбами 05

Также смотрите: Бронегруппа одной из мотопехотных бригад провела учения в районе ООС. ФОТОрепортаж

Подразделения 1-й отдельной танковой бригады ВСУ провели зимние учения со стрельбами 06

После развертывания в боевой порядок по условному сигналу осуществлено обеспечение ввода в бой главных сил и артиллерии. С выходом на рубеж состоялась атака переднего края условного противника и уничтожения его огневых позиций.

Подразделения 1-й отдельной танковой бригады ВСУ провели зимние учения со стрельбами 07
Подразделения 1-й отдельной танковой бригады ВСУ провели зимние учения со стрельбами 08
Подразделения 1-й отдельной танковой бригады ВСУ провели зимние учения со стрельбами 09
Подразделения 1-й отдельной танковой бригады ВСУ провели зимние учения со стрельбами 10

Силами разведывательных подразделений было обнаружено и отражено нападение диверсионно-разведывательной группы условного противника, которое отвлекло внимание противника и позволило закрепиться на выгодном рубеже.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Танковые подразделения ОС провели учения: отрабатывали действия в засадах и основные элементы боя. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Подразделения 1-й отдельной танковой бригады ВСУ провели зимние учения со стрельбами 11
Подразделения 1-й отдельной танковой бригады ВСУ провели зимние учения со стрельбами 12

Автор: 

оборона (5204) танк (2253) военные учения (3457) 1 отдельная танковая бригада (14) ВСУ (6583)


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Топ комментарии
+7
Найбезпечніше місто України для відпочинку, це Очаков, тому що там є база США !!!
Слава США !!! Слава Україні !!!
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19.01.2021 02:45
+5
Підрозділи 1-ї окремої танкової бригади ЗСУ провели зимові навчання зі стрільбами - Цензор.НЕТ 7141
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19.01.2021 08:35
+4
Україна- це Європа. То у вас в Сибіру снігу по шию.
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19.01.2021 06:14
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Что то на Зиму не похоже, даже траву не засыпало снегом.
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19.01.2021 02:38 Ответить
Україна- це Європа. То у вас в Сибіру снігу по шию.
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19.01.2021 06:14 Ответить
Найбезпечніше місто України для відпочинку, це Очаков, тому що там є база США !!!
Слава США !!! Слава Україні !!!
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19.01.2021 02:45 Ответить
Як не крути, а якщо головнокомандуючий - ьішак, то й танки відстріляли по ішацьки.
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19.01.2021 03:09 Ответить
о, винтороге вже з самого ранку бояри накатило, ягелем заїло.
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19.01.2021 08:29 Ответить
Підрозділи 1-ї окремої танкової бригади ЗСУ провели зимові навчання зі стрільбами - Цензор.НЕТ 4722Підрозділи 1-ї окремої танкової бригади ЗСУ провели зимові навчання зі стрільбами - Цензор.НЕТ 1374
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19.01.2021 08:32 Ответить
Підрозділи 1-ї окремої танкової бригади ЗСУ провели зимові навчання зі стрільбами - Цензор.НЕТ 7141
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19.01.2021 08:35 Ответить
Підрозділи 1-ї окремої танкової бригади ЗСУ провели зимові навчання зі стрільбами - Цензор.НЕТ 2198
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19.01.2021 08:33 Ответить
" ... со стрельбами" ню, ню. А почему нет видео с этими самыми стрельбами? И на фото не видно этих самых стрельб. Представляю как Мордор ржет над такими "учениями" без использования боеприпасов.
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19.01.2021 10:13 Ответить
Хорошо,что учились на технике,а не "пеший по танковому"
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19.01.2021 12:56 Ответить
Відео є як раз.
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19.01.2021 13:17 Ответить
Контрольное слово "учились". Если раз в год выезжать на такие покатушки, то научаться?
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19.01.2021 13:10 Ответить
 
 