В Санкт-Петербурге задержали семерых участников пикета в поддержку крымских татар, - Чубаров. ФОТОрепортаж

Полиция РФ задержала в Санкт-Петербурге семерых участников акции движения Стратегия-18, организованной в поддержку крымскотатарского народа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"В Санкт-Петербурге задержаны участники движения Стратегия-18, проводившие ежемесячную акцию (одиночные пикеты) в поддержку крымскотатарского народа", - сообщил Чубаров.

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По его данным, 18 января в 20 часов в поселении Мурино (Санкт-Петербург) полиция задержала Илью Ткаченко, Ольгу Смирнову, Владимира Шипицына, Асана Мумджи, Дмитрия Негодина, Ильяса Эшрефа, Алексея Лейна, проводивших одиночные пикеты в поддержку крымскотатарского народа в рамках ежемесячной акции Стратегия-18.

Как сообщил Чубаров, все задержанные, кроме Асана Мумджи, доставлены в 87-е отделение УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области.

Асана Мумджи увезли в Центр противодействия экстремизму, связь с ним отсутствует.

По последним данным, Мумджи привезли в 16-й отдел полиции Санкт-Петербурга, где на него предположительно оформляют административный протокол за предыдущие акции протеста.

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Бессрочная акция под названием Стратегия-18 организована российскими активистами из Санкт-Петербурга и Москвы в память о дне депортации крымских татар – 18 мая 1944 года. Ежемесячно 18 числа они выходят на улицы с пикетами, их цель – рассказать о ситуации с нарушением прав человека в оккупированном Крыму.















