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Новости Фото Репрессии в оккупированном Крыму
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В Санкт-Петербурге задержали семерых участников пикета в поддержку крымских татар, - Чубаров. ФОТОрепортаж

Полиция РФ задержала в Санкт-Петербурге семерых участников акции движения Стратегия-18, организованной в поддержку крымскотатарского народа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"В Санкт-Петербурге задержаны участники движения Стратегия-18, проводившие ежемесячную акцию (одиночные пикеты) в поддержку крымскотатарского народа", - сообщил Чубаров.

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По его данным, 18 января в 20 часов в поселении Мурино (Санкт-Петербург) полиция задержала Илью Ткаченко, Ольгу Смирнову, Владимира Шипицына, Асана Мумджи, Дмитрия Негодина, Ильяса Эшрефа, Алексея Лейна, проводивших одиночные пикеты в поддержку крымскотатарского народа в рамках ежемесячной акции Стратегия-18.

Как сообщил Чубаров, все задержанные, кроме Асана Мумджи, доставлены в 87-е отделение УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области.

Асана Мумджи увезли в Центр противодействия экстремизму, связь с ним отсутствует.

По последним данным, Мумджи привезли в 16-й отдел полиции Санкт-Петербурга, где на него предположительно оформляют административный протокол за предыдущие акции протеста.

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Бессрочная акция под названием Стратегия-18 организована российскими активистами из Санкт-Петербурга и Москвы в память о дне депортации крымских татар – 18 мая 1944 года. Ежемесячно 18 числа они выходят на улицы с пикетами, их цель – рассказать о ситуации с нарушением прав человека в оккупированном Крыму.

В Санкт-Петербурге задержали семерых участников пикета в поддержку крымских татар, - Чубаров 01
В Санкт-Петербурге задержали семерых участников пикета в поддержку крымских татар, - Чубаров 02
В Санкт-Петербурге задержали семерых участников пикета в поддержку крымских татар, - Чубаров 03
В Санкт-Петербурге задержали семерых участников пикета в поддержку крымских татар, - Чубаров 04
В Санкт-Петербурге задержали семерых участников пикета в поддержку крымских татар, - Чубаров 05
В Санкт-Петербурге задержали семерых участников пикета в поддержку крымских татар, - Чубаров 06
В Санкт-Петербурге задержали семерых участников пикета в поддержку крымских татар, - Чубаров 07
В Санкт-Петербурге задержали семерых участников пикета в поддержку крымских татар, - Чубаров 08

Автор: 

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рашєн фашизм !
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19.01.2021 09:03 Ответить
А чому мокши назвали місто німецькою мовою Пітербург?
Мабуть тому, що російські слова закінчилися.
Ах Да, у мокш ще не було русского язика, а розмовляти фінт-угорсько-татарсько-мордвінським им чомусь було взападло.
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19.01.2021 09:05 Ответить
З 12 692 466 люду, семеро! Так ось вони ті "нормальні" росіяни про яких мені місцева вата розповідає, що кремль то не весь народ, каже - є і нормальні. Мммм, рідкувато. Прізвища героїв в студію!
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19.01.2021 09:20 Ответить
Перепрошую з 5 383 890 люду.
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19.01.2021 09:22 Ответить
ух ты... вот это да... вот это поддержка народа... аж в самом ***********... а почему не на мацкве... а почему лидеры джемилев и чубаров, так долго мычащие о великом народе, так и не подняли против расийской оккупации крымско-татарский народ в Крыму? или ума нет? отож...
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19.01.2021 09:22 Ответить
никогда такого не было и вот опять... и надо же неизвестно как и так вовремя...
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19.01.2021 09:25 Ответить
Мужні люди. Слава борцям за свободу і незалежність кримських татар і всієї України.
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19.01.2021 09:54 Ответить
А Путин це обоссаноє *****.
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19.01.2021 09:55 Ответить
 
 