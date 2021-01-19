Водитель маршрутки насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе в Киеве. ВИДЕО камер наблюдения

На улице Алма-Атинской в Днепровском районе Киева водитель маршрутки насмерть сбил пешехода.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на странице "Киев оперативный" в Facebook.

ДТП произошло на пешеходном переходе. Мужчина скончался на месте.

Водитель маршрутки уверяет, что погибший был в состоянии алкогольного опьянения.

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Как уточняет паблик ДТП.kiev.ua ДТП произошло 18 января около 16:00.

"Маршрутный автобус Богдан г.р. АИ7671ВИ, 423 маршрута совершил наезд на пешехода мужчину 1982 г.р., который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, последний погиб", - говорится в сообщении.





