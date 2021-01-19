Водитель маршрутки насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе в Киеве. ВИДЕО камер наблюдения
На улице Алма-Атинской в Днепровском районе Киева водитель маршрутки насмерть сбил пешехода.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на странице "Киев оперативный" в Facebook.
ДТП произошло на пешеходном переходе. Мужчина скончался на месте.
Водитель маршрутки уверяет, что погибший был в состоянии алкогольного опьянения.
Как уточняет паблик ДТП.kiev.ua ДТП произошло 18 января около 16:00.
"Маршрутный автобус Богдан г.р. АИ7671ВИ, 423 маршрута совершил наезд на пешехода мужчину 1982 г.р., который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, последний погиб", - говорится в сообщении.
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18.1. Водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, на котором находятся пешеходы, должен уменьшить скорость, а при необходимости остановиться, чтобы уступить дорогу пешеходам, для которых может быть создано препятствие или опасность.
Ключевое слово на котором находятся пешеходы, а не притормаживать перед каждой зеброй.
я например останавливаюсь перед переходом и жду "окна" для безопасного перехода и вы не поверите, водители видя меня стоящего ОСТАНАВЛИВАЮТСЯ и я иду спокойно. Даже больше скажу, если остановилась большая машина как автобус на видео и дорога имеет 2 полосы, я заглядываю за автобус. Мало ли ...
Да ладно, работа такая.
Строго-настрого запрещалось за ним выходить!
И все дети живы.
Такто.
Смотрите в корень - мне пофигу насколько и куда сядет маршрутчик. Я хочу чтобы пешеходы были немного осторожней - и тогда они будут живы и целее.
я х.з. откуда вы такие беретесь - ниже в принципе те ответили то шо я хотел. кому легче шо ты катаешься в инв. креселке, но "былправ", а водила - от 4 лет сидеть - до опр. приговора(если такой как Толстошеев или Омельченко)
Пешеход - мудак, как и большинство комментаторов на ветке.
Посмотрите на видео с секундомером!