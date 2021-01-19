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Новости Фото ДТП
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Водитель маршрутки насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе в Киеве. ВИДЕО камер наблюдения

На улице Алма-Атинской в Днепровском районе Киева водитель маршрутки насмерть сбил пешехода.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на странице "Киев оперативный" в Facebook.

ДТП произошло на пешеходном переходе. Мужчина скончался на месте.

Водитель маршрутки уверяет, что погибший был в состоянии алкогольного опьянения.

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Как уточняет паблик ДТП.kiev.ua ДТП произошло 18 января около 16:00.

"Маршрутный автобус Богдан г.р. АИ7671ВИ, 423 маршрута совершил наезд на пешехода мужчину 1982 г.р., который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, последний погиб", - говорится в сообщении.

Водитель маршрутки насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе в Киеве 01
Водитель маршрутки насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе в Киеве 02
Водитель маршрутки насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе в Киеве 03

ДТП (7673) Киев (25513)


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Топ комментарии
+21
Водитель маршрутки уверяет, что погибший был в состоянии алкогольного опьянения.



По этому и наехал на пешехода? Типа пьянству бой?
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19.01.2021 10:04
+17
Водій маршрутки насмерть збив чоловіка на пішохідному переході в Києві - Цензор.НЕТ 5912
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19.01.2021 10:12
+10
Уж покрасили переходы в бело-красный цвет, чтобы было видно и днём и ночью последнему дебилу за рулём. Не в коней корм.
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19.01.2021 10:07
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"Ведь пешеходы не ждут" - бессмертные не, им не надо, а умные, и особенно с правами, ещё и за остановившуюся машину в следующий ряд заглядывают.
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19.01.2021 12:44 Ответить
Вы прочтите понятия, это то что в самом начале правил, тогда поймёте о чём идёт речь в этих пунктах. И они сюда ни как не относятся.
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19.01.2021 12:45 Ответить
Демьян, ты хитрый манипулятор! Ты лучше занеси правило, что должен делать водитель перед нерегулируемым переходом. Что ж ты скромничаешь, делаешь вид, что такого правила не существует!
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19.01.2021 12:28 Ответить
Так обоюдка жеж. Пешеход не посмотрел - прилёг, водитель отвлёкся - присядет и всем хорошо.
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19.01.2021 12:35 Ответить
пжл.
18.1. Водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, на котором находятся пешеходы, должен уменьшить скорость, а при необходимости остановиться, чтобы уступить дорогу пешеходам, для которых может быть создано препятствие или опасность.

Ключевое слово на котором находятся пешеходы, а не притормаживать перед каждой зеброй.

я например останавливаюсь перед переходом и жду "окна" для безопасного перехода и вы не поверите, водители видя меня стоящего ОСТАНАВЛИВАЮТСЯ и я иду спокойно. Даже больше скажу, если остановилась большая машина как автобус на видео и дорога имеет 2 полосы, я заглядываю за автобус. Мало ли ...
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19.01.2021 12:39 Ответить
Пешеход может быть и инвалидом - глухонемым , слабовидящим , шизофреником в конце концов - поэтому водитель виноват практически всегда ...
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19.01.2021 12:45 Ответить
Та водитель то да и пешеход будет считаться правым... Но есть ньюанс Машина твёрдая и тяжёлая.
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19.01.2021 12:48 Ответить
Тоже самое хотел узнать и за пешеходов
Да ладно, работа такая.
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19.01.2021 12:22 Ответить
Та тут майже усі за кермом багато років. Просто я одразу роблю проєкцію не на себе, а на дитину.
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19.01.2021 12:26 Ответить
У меня во дворе был наклон в сторону улицы. Понятно, что туда иногда скатывался мяч.
Строго-настрого запрещалось за ним выходить!
И все дети живы.
Такто.

Смотрите в корень - мне пофигу насколько и куда сядет маршрутчик. Я хочу чтобы пешеходы были немного осторожней - и тогда они будут живы и целее.
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19.01.2021 12:33 Ответить
Тут немає людожерів, немає тих, хто хоче крові заради крові, просто саме маршрутники постійно порушують правила та поводять себе, як г@ндони. І не лише по відношенню до пішоходів.
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19.01.2021 12:39 Ответить
Тот переход НЕРЕГУЛИРУЕМЫЙ! Следовательно, по правилам, абсолютным преимуществом на нём пользуется пешеход! Так что, защитники водилы дружно идут в жопу. Кто водит машину не зная правил - выучите их, от греха подальше. Вы должны пропускать пешеходов при любых обстоятельствах, и смотреть, не подходит ли пешеход к этому переходу с намерением его переходить. Даже если этот пешеход ползёт пьяный на карачках - вы обязаны ему дать проползти а не сбивать его. Так что этот водиля сядет по максимуму, я вам это обещаю. Все кто не пропускают пешеходов на нерегулируемых переходах - быдло.
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19.01.2021 12:26 Ответить
быдло, тупорылоетот, кто выходя из квартиры щитает что ему кто то что то должен. а быдло потому что нет мозгов подумать 1 за рулем урод. 2 много причин по которым автомобиль не может остановиться. причины могут быть механичесские и физичесские. даю совет. подходить к переходу с включенными телефонами и снимать. 1 зафиксируете наруителя и его накажут 2 вы точно будете видить и оценивать обстановку, а значит будете жить. не верю что мама с папой и бабука не учили; посмотри в лево а потом в право. они были умнее выс
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19.01.2021 13:09 Ответить
Хоба! За рулем дед ему сто лет и он ВНЕЗАПНО помер, а ты такой: Пфф, я прав, он должен останоООООООыокоъхдноъоендк(ты прав, а ему уже побоку)
я х.з. откуда вы такие беретесь - ниже в принципе те ответили то шо я хотел. кому легче шо ты катаешься в инв. креселке, но "былправ", а водила - от 4 лет сидеть - до опр. приговора(если такой как Толстошеев или Омельченко)
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19.01.2021 16:48 Ответить
У водилы небыло времени на реакцию и остановку.
Пешеход - мудак, как и большинство комментаторов на ветке.
Посмотрите на видео с секундомером!
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19.01.2021 12:50 Ответить
там нет никого на видео он невидимка
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19.01.2021 13:32 Ответить
Когда встречаю на дороге номера "АА" пытаюсь держаться подальше...
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19.01.2021 14:19 Ответить
От не бреши. Чітко видно, що водій почав гальмувати метрів за 30 після збиття. Він явно їхав потилицею вперед і нічого не бачив.
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19.01.2021 15:32 Ответить
Не заперечую, що пішоход дурень. Але й водія не треба вигороджувати. Де гальмівний шлях? Та й їхати він мав не більше 50-ти, а на зебрі мав бути дуже уважним!
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20.01.2021 00:06 Ответить
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