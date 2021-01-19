В Киеве попытались провести акцию протеста против насилия со стороны правых экстремистов: митингующих задержала полиция за нарушение локдауна. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 19 января, в Киеве, на Контрактовой площади возле памятника Петру Сагайдачному попытались провести акцию протеста против насилия со стороны правых экстремистов. Протестующих задержали полицейские за нарушение карантинных ограничений.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

"Ежегодно в этот день в мире чтят память журналистки Анастасии Бабуровой и правозащитника Станислава Маркелова, убитых неонацистами 19 января 2009 в Москве. Эта дата является поводом напомнить о преступлениях ультраправых в Украине. Мы считаем, что безнаказанность правых экстремистов будет иметь трагические последствия для общества. За прошлый год в Киеве на Подоле ультраправые нападали на феминисток, ЛГБТ, несовершеннолетних, чей вид нападавшим не нравился. Они угрожают активистам, публикуют нашу личную информацию с призывами к насилию, подстерегают нас у наших домов и нападают, имея численное превосходство. Такое насилие нормализуется благодаря организациям вроде Муниципальной стражи, в ряды которой входят ультраправые из С14", - заявили оргпанизаторы протеста.

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Митингующие попытались стать вокруг памятника Петру Сагайдачному с плакатами со своими лозунгами и заявили, что проводят одиночные пикеты. Протестующие сразу же были задержаны полицейскими за нарушение карантинных ограничений.











































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.