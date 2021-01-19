РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8485 посетителей онлайн
Новости Фото
8 732 85

В Киеве попытались провести акцию протеста против насилия со стороны правых экстремистов: митингующих задержала полиция за нарушение локдауна. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 19 января, в Киеве, на Контрактовой площади возле памятника Петру Сагайдачному попытались провести акцию протеста против насилия со стороны правых экстремистов. Протестующих задержали полицейские за нарушение карантинных ограничений.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

"Ежегодно в этот день в мире чтят память журналистки Анастасии Бабуровой и правозащитника Станислава Маркелова, убитых неонацистами 19 января 2009 в Москве. Эта дата является поводом напомнить о преступлениях ультраправых в Украине. Мы считаем, что безнаказанность правых экстремистов будет иметь трагические последствия для общества. За прошлый год в Киеве на Подоле ультраправые нападали на феминисток, ЛГБТ, несовершеннолетних, чей вид нападавшим не нравился. Они угрожают активистам, публикуют нашу личную информацию с призывами к насилию, подстерегают нас у наших домов и нападают, имея численное превосходство. Такое насилие нормализуется благодаря организациям вроде Муниципальной стражи, в ряды которой входят ультраправые из С14", - заявили оргпанизаторы протеста.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Почти 40% украинцев отдают предпочтение левоцентристской и левой идеологии, - социологи

Митингующие попытались стать вокруг памятника Петру Сагайдачному с плакатами со своими лозунгами и заявили, что проводят одиночные пикеты. Протестующие сразу же были задержаны полицейскими за нарушение карантинных ограничений.

В Киеве попытались провести акцию протеста против насилия со стороны правых экстремистов: митингующих задержала полиция за нарушение локдауна 01
В Киеве попытались провести акцию протеста против насилия со стороны правых экстремистов: митингующих задержала полиция за нарушение локдауна 02
В Киеве попытались провести акцию протеста против насилия со стороны правых экстремистов: митингующих задержала полиция за нарушение локдауна 03
В Киеве попытались провести акцию протеста против насилия со стороны правых экстремистов: митингующих задержала полиция за нарушение локдауна 04
В Киеве попытались провести акцию протеста против насилия со стороны правых экстремистов: митингующих задержала полиция за нарушение локдауна 05
В Киеве попытались провести акцию протеста против насилия со стороны правых экстремистов: митингующих задержала полиция за нарушение локдауна 06
В Киеве попытались провести акцию протеста против насилия со стороны правых экстремистов: митингующих задержала полиция за нарушение локдауна 07
В Киеве попытались провести акцию протеста против насилия со стороны правых экстремистов: митингующих задержала полиция за нарушение локдауна 08
В Киеве попытались провести акцию протеста против насилия со стороны правых экстремистов: митингующих задержала полиция за нарушение локдауна 09
В Киеве попытались провести акцию протеста против насилия со стороны правых экстремистов: митингующих задержала полиция за нарушение локдауна 10
В Киеве попытались провести акцию протеста против насилия со стороны правых экстремистов: митингующих задержала полиция за нарушение локдауна 11
В Киеве попытались провести акцию протеста против насилия со стороны правых экстремистов: митингующих задержала полиция за нарушение локдауна 12
В Киеве попытались провести акцию протеста против насилия со стороны правых экстремистов: митингующих задержала полиция за нарушение локдауна 13
В Киеве попытались провести акцию протеста против насилия со стороны правых экстремистов: митингующих задержала полиция за нарушение локдауна 14
В Киеве попытались провести акцию протеста против насилия со стороны правых экстремистов: митингующих задержала полиция за нарушение локдауна 15
В Киеве попытались провести акцию протеста против насилия со стороны правых экстремистов: митингующих задержала полиция за нарушение локдауна 16
В Киеве попытались провести акцию протеста против насилия со стороны правых экстремистов: митингующих задержала полиция за нарушение локдауна 17
В Киеве попытались провести акцию протеста против насилия со стороны правых экстремистов: митингующих задержала полиция за нарушение локдауна 18
В Киеве попытались провести акцию протеста против насилия со стороны правых экстремистов: митингующих задержала полиция за нарушение локдауна 19

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Автор: 

задержание (6675) Киев (25513) Левые (70) Нацполиция (16458) правые (52) протест (5857)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+63
убили на кацапии-а протестуют в Украине?пусть едут в лаптестан и там борются с правым экстремизмом...
у нас и без этий ваты есть против кого протестовать.
показать весь комментарий
19.01.2021 10:17
+35
"Ежегодно в этот день в мире чтят память журналистки Анастасии Бабуровой и правозащитника Станислава Маркелова, убитых неонацистами 19 января 2009 в Москве . . . . .. . . . а нам яке діло до Москви?
показать весь комментарий
19.01.2021 10:14
+31
вся левочня, выкормыши запоребрика, правильно задержали. не помню ни одного левака, который бы выступил против рашки и за Украину.
показать весь комментарий
19.01.2021 10:17
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Укрвата вирішила вилізти з підпілля зробити картинку для лапоть змі,поліція цього разу спрацювала добре і плани лаптємордих пішли по бабушкіному палавому органу
показать весь комментарий
19.01.2021 10:55 Ответить
Це не вата вилізла, це вилізли проросійські організатори платних антиукраїнських акцій, які отримують гроші від путіна, а СБУ не може ефективно протидіяти антиукраїнськцій діяльності російських агентів. СБУ потрібно ліквідувати!
показать весь комментарий
19.01.2021 13:14 Ответить
Ліквідатор,ти знов сьогодні надурив санітара і не випив таблєтос?
показать весь комментарий
19.01.2021 13:45 Ответить
Полиция поддержала правых экстремистов!
Умышленно или по глупости.
показать весь комментарий
19.01.2021 10:10 Ответить
убили на кацапии-а протестуют в Украине?пусть едут в лаптестан и там борются с правым экстремизмом...
у нас и без этий ваты есть против кого протестовать.
показать весь комментарий
19.01.2021 10:17 Ответить
Каких именно?
показать весь комментарий
19.01.2021 10:21 Ответить
лєвиє і правиє - двє галоши парою...
навпроти - Могилянка
це не слава - це смислова проксі-війна
показать весь комментарий
19.01.2021 10:11 Ответить
так перебивають інформаційні приводи
а сьогодні - річниця ВОГНЕХРЕЩА

В Киеве попытались провести акцию протеста против насилия со стороны правых экстремистов: митингующих задержала полиция за нарушение локдауна - Цензор.НЕТ 3627
показать весь комментарий
19.01.2021 10:16 Ответить
Євромайдан 19 січня 2014 року переріс у силове протистояння із владою. Того дня після 200-тисячного мітингу на Майдані Незалежності активісти "Правого сектора" спробували штурмувати кордон охорони урядового кварталу. Ті події називали "Криваве водохреща" або "Вогнехреща".
Вони стали відповіддю на прийняття 16 січня "Законів про диктатуру". Штурм розпочався після того, як лідер партії "Батьківщина" Арсеній Яценюк на вимогу Майдану назвати єдиного лідера спротиву оголосив, що "тут є лідер, це український народ".
Частина людей з Євромайдану вирішили пройти до будівлі Верховної Ради, щоб висловити свій протест. Дорогу їм перекрили бійці "Беркуту". Вони загородилися автобусами та вантажівками біля входу на стадіон "Динамо" імені Валерія Лобановського.
За повідомленнями столичних медиків, станом на 20:00 неділі по медичну допомогу звернулися 24 постраждалих під час сутичок на Європейській площі та біля стадіону "Динамо", 3-х з них госпіталізували. У 2-х - рвані рани, у 3-го - перелом руки.
З ночі на 20 січня сутички із спецпризначенцями стали перманетними і жорстокими - у відповідь на обстріл феєрверками і закиданнями бруківкою та "коктейлями Молотова", міліція стала регулярно обстрілювати протестуючих гумовими кулями, світло-шумовими гранатами, снарядами із сльозоточивим газом та поливати барикади з водометів.
показать весь комментарий
19.01.2021 10:17 Ответить
Типо, Сагайдачный был правым экстремистом?
показать весь комментарий
19.01.2021 10:12 Ответить
ще й яким ... а антисіоністом яким лютим був ...чуть що не так у селі ...відразу шинкаря на палю садив ...
показать весь комментарий
19.01.2021 10:19 Ответить
Не до конца. Имел возможность спалить дотла и сравнять с землей Москву, но не сделал этого. Вот теперь и расхлебываем. Не даром его в известной песне называют "необачний".
показать весь комментарий
19.01.2021 10:20 Ответить
Так он бы и спалил, но королю очень хотелось сесть на царство.
показать весь комментарий
19.01.2021 10:26 Ответить
До чого там король? Сагайдачний був православнутим, саме тому сам не захотів палити один з центрів православнутих істот. Усе через віру.
показать весь комментарий
19.01.2021 10:43 Ответить
Православный, не православный, а война шла за московский престол для Владислава и палить Москву было не с руки.
Учим матчасть, потом взрослых дядек.
показать весь комментарий
19.01.2021 10:50 Ответить
Я історію вивчаю понад 35 років, тому знаю, про що пишу. Через півтора століття (трохи більше) православне Військо Запорозьке без жодного пострілу дало зруйнувати Січ, бо не хотіло з православними воювати. Козаки через православ'я мозку наробили дуже багато помилок.
показать весь комментарий
19.01.2021 10:57 Ответить
жаль что Сагайдачный не спалил Москву! если бы он знал что мог предотвратить Голодоморы в Украине от москальной орды.то наверно бы сравнял с землей ето змеиное кубло
показать весь комментарий
19.01.2021 10:42 Ответить
Ніхто не знає - що було б потім. Козацька республіка не була оформлена як окрема держава. Тим більше, що не була признана ні католицькою церквою, ні православними церквами (вони всі під султаном лежали). Маленька Чехія, Угорщина, німецькі королівства-графства - признані самостійними. Бо під протекторатом папи (папа мирив сусідів, що виявляли територіальні претензії). А Україна - ні. Бо поляки заявляли свої законні права на українські землі. Туреччина не признавала. Боялась посилення Української незалежності. Козаки і без держави давали прикурить османам. Тому й підтримувала москву не відаючи майбутніх небезпек.
Не було навіть в козаків єдності і плану (стратегії) як жити далі. А тим більше не було в українців різних місцевостей чуття єдиної родини. Тому й пришельці відчували себе комфортно серед автохтонів. Отже звинувачувати Сагайдачного, що він пристав на прохання Єремії пожаліти "православну москву", не є таким очевидним. Бо перед тим той же Єремія висвятив і козакам власного митрополита. А це при правильній політиці шлях до самостійності. Бо митрополит - очільник церкви в окремій країні. Це лише в москалів купа митрополитів.
показать весь комментарий
19.01.2021 11:49 Ответить
Щось *вінегретне * !
.*Комуногейне * !
показать весь комментарий
19.01.2021 10:13 Ответить
Вот нейух зебилам чем заняться. Ещё и в праздник.
показать весь комментарий
19.01.2021 10:14 Ответить
ето скорее всего камуняки зашевелились, недаром в последнее время по мертвечуковским канАлам достали из-под нафталина камуняку Симоненко
показать весь комментарий
19.01.2021 10:47 Ответить
"Ежегодно в этот день в мире чтят память журналистки Анастасии Бабуровой и правозащитника Станислава Маркелова, убитых неонацистами 19 января 2009 в Москве . . . . .. . . . а нам яке діло до Москви?
показать весь комментарий
19.01.2021 10:14 Ответить
так выходцы из московии и проводят эту акцию
показать весь комментарий
19.01.2021 10:19 Ответить
За цими акціонерами стирчать вуха мертвечука з опезежопівською зграєю.
показать весь комментарий
19.01.2021 10:35 Ответить
вся левочня, выкормыши запоребрика, правильно задержали. не помню ни одного левака, который бы выступил против рашки и за Украину.
показать весь комментарий
19.01.2021 10:17 Ответить
Дякую поліції!
показать весь комментарий
19.01.2021 10:17 Ответить
Да уж,как то уж очень это вовремя ,натянуто и наигранно.
показать весь комментарий
19.01.2021 10:17 Ответить
Создали хорошую картинку для раши тудей, борцы за права. Убили в Москве члены организации подконтрольной фсб, а протестуют в Киеве. Искуственно подтягивают Украину, создают повестку.
показать весь комментарий
19.01.2021 10:22 Ответить
"хорошая картинка"-сильно преувеличено: на "митинг" вышли 3 проплаченых калеки,бомжарского вида за бутылку самогону
показать весь комментарий
19.01.2021 10:51 Ответить
Когда я слышу слово неонацисты от кого нибудь,мне хочется дать ему сразу в морду,от его начинает вонять....,-руським духом...
показать весь комментарий
19.01.2021 10:23 Ответить
подписуюсь под каждым словом
показать весь комментарий
19.01.2021 13:42 Ответить
Большинство выходок ультраправых в тёмную организуются Москвой и благодаря им она может поднимать визг "В Украине фашисты!"
показать весь комментарий
19.01.2021 10:23 Ответить
Де ти їх бачило, цих ультраправих? Із Зе!ндоном дорожку робите та від хмаркових бендерівців ховаєтесь?
показать весь комментарий
19.01.2021 11:18 Ответить
Не зрозуміло що хочуть пікетувальники,які вони ліві чи праві нехай з початку розберуться і розкажуть чого хочуть.А кацапів треба захищати у *********, а не в Київі.
показать весь комментарий
19.01.2021 10:26 Ответить
"пікетувальники" и сами не знают що хочуть: им сказали : отстоите часик -получите 100 грн.а больше они ничего не знают
показать весь комментарий
19.01.2021 10:54 Ответить
Телефонуйте на 1545 (гаряча урядова лінія) з питанням:"Чому в Буковелі за словами ,працівників гарячої урядової лінії можна фоткатись групами осіб на чолі з Президентом без масок ї це не є порущенням локдапуну, бо то на свіцжому повітрі, а людей , які вийшли висловити свю думку на свіжому повітрі затримали".
показать весь комментарий
19.01.2021 10:30 Ответить
Як можуть мати свою думку ті, у кого голова лише для споживання їжі?
показать весь комментарий
19.01.2021 14:04 Ответить
Полиция четко отработала. Нарушаешь, в автозак.
показать весь комментарий
19.01.2021 10:32 Ответить
как у вас в Минске. Шоб никто не дёргался
показать весь комментарий
19.01.2021 10:35 Ответить
Эти Питерасты с ПИТЕРА - у себя дома не могут протестоватьпротив убийства на росЦии не могут , так решили в Киеве...
.
показать весь комментарий
19.01.2021 10:34 Ответить
чего за тарифы не задерживали? что то тут не так.
показать весь комментарий
19.01.2021 10:34 Ответить
а. что так с тарифами?
показать весь комментарий
19.01.2021 10:39 Ответить
Менты возможно тоже на картинку "фашизмнаукраине" работали по приказу...
показать весь комментарий
19.01.2021 10:40 Ответить
Леваки - реальные дегенераты!
показать весь комментарий
19.01.2021 10:37 Ответить
поймать этих геев и выписать им дополнительные платёжки за тепло, воду, газ, э/э..
вот тут они прочувствуют, что такое "нетрадиционный секас"..
показать весь комментарий
19.01.2021 10:44 Ответить
а кто это такие правые экстремисты? те, которые требуют украинский язык, те, которые хотят, чтобы Украина стала богатой? КТО?
показать весь комментарий
19.01.2021 10:53 Ответить
по мнению кремля, правые экстремисты -ето те, кто посмел встать на защиту Украины от москальной орды, которая пришла на Украинскую землю-нас убивать
показать весь комментарий
19.01.2021 10:58 Ответить
Это основное!
показать весь комментарий
19.01.2021 10:59 Ответить
Те кто мешает ментам крышевать цыган на вокзале.
показать весь комментарий
19.01.2021 10:58 Ответить
Правые экстремисты- это левые экстремисты, которые под лозунгом о толерантности и не насилии, лезут во все дыры, включая школы и детсады, пытаясь протолкнуть свою левацкую антинаучную гендерную идеологию. А кто против, то всех нужно наказать дикими штрафами и хорошими сроками заключений.
показать весь комментарий
19.01.2021 11:07 Ответить
Нет - это те кто бъет арматуриной подростка с "неприличной" прической или угрожает человеку рассказавшему о подонке с погонами майора, который пытался стянуть трусы с служащей. А также те кто орет о превосходстве расы, этноса, языка и пр. Ряд не полный. А если кратко то это те кто считает себя превыше других и доказывает (перевоспитывает) кулаками, дубинкой, автоматом, газовой камерой. Или вы считаете, что человек сбивший тараном бомбардировщик не может быть вором, убийцей, насильником? Т.е. человек удерживавший (один! сам!) позицию и отбивший больше десяти пехотных атак не может искалечить жену или убить инкассаторов? Индульгенция получена на всю жизнь?
показать весь комментарий
19.01.2021 11:51 Ответить
Никак не уймутся русские свиньи - руссонацики убили журналистку в Москве, а они протестуют в Киеве. Даже ЛГБТ вспомнили.
показать весь комментарий
19.01.2021 11:26 Ответить
Секта Шария?
показать весь комментарий
19.01.2021 11:31 Ответить
Довго вдивлявся в віідео, нарахував двох "протестующих" ідіотів. Діваха -точно лесбійка, бо в протесті згадується, що "ультраправые преследуют ЛГБТ общество", а цей бичок , мабуть, з "общества " не до кінця одужалого від психічного загострення Ківи.
показать весь комментарий
19.01.2021 11:38 Ответить
Тобто ці ознаки повністю виправдовують дії мільтонів? Хто далі на черзі? Руді, шуліки, товстуни? Який закон порушили ці люди? Що протиправного вони скоїли? Ось питання які суддя має задати тому хто віддав мільтонам злочинний наказ, а також мільтонам які його виконали. У державі де плюють на закон нема майбутьного. А тим більше коли об нього витирають ноги ті хто має забезпечувати його дотримання
показать весь комментарий
19.01.2021 11:58 Ответить
подстилки кремлевские где-то узрели "засилие ультраправых" в Украине... возможно такое засилие и не помешало бы, чтобы всю эту прокремлевскую шваль из страны вышвырнуть, но увы...
показать весь комментарий
19.01.2021 11:54 Ответить
Поліція щось знає бо якось дуже оперативно погасила це збіговисько. До речі, ці "антифашисти" напевно ще й підтримують російську окупацію українського Криму і Донбасу.
показать весь комментарий
19.01.2021 11:54 Ответить
У нас же і поліція з "азовським" рухом тісно пов'язана ! Тільки що згадав. ))
показать весь комментарий
19.01.2021 11:56 Ответить
Це прямо свято якесь) Нарешті поліція виконує свої обовязки.

Тезисно:
1- справді, вбивство Бабурової та Маркелова це справа рф. До України ці події жодного стосонку не мають. Не здивуюся, якщо з часов ліваки почнуть "відмічати" роковини смерті придушеного негра з США,
2- подібного роду заходи(як і гей прайди, які організовуют ліваки) фінасуются з закордону. Було б чудово взятися нарешті за організаторів в Україні і дати їм нарешті реальні сроки.
3 - варто порівняти що для України роблять люди традиційних поглядів, або як їх називають "праві екстремісти" більшість яких воювала\воює за власну країну і ці фейсбучні борцуни-ліваки. Різниця очевидна
4 - лівацька ідеологія це в принципі тупіковий вектор і щлях до деградації, це очевидно

показать весь комментарий
19.01.2021 12:24 Ответить
Тобто у ЗСУ мають бути тільки "люди традиційних поглядів"? Ну тоді і на державну службу не брати, виганяти з закладів охорони здоров'я, не дозволяти керувати громадським транспортом, а щоб було менше мороки давайте їх закриємо у якихось таборах? Ні не концетраційних, назвемо їх виховними. І буде вам щастя
показать весь комментарий
19.01.2021 13:30 Ответить
Не треба перекручувати,ліваче. Ніхто вам не заважає проникати один в одного ,не дискримінує і не виокремлює вас. Ви самі себе позиціонуєте надлюдьми. Галубая кроффь. Ну й голубіться собі. Але нащо це пропагувати? Чим туберкульозники,наприклад ,гірші вас? Але вони марші не проводять,пропагуючи свою хворобу.
показать весь комментарий
19.01.2021 13:47 Ответить
З мене такий самий лівак як і "Галубая кроффь". Але мільтони набагато огидніші за згадуваних вами, бо вони мають бути охоронцями закону, а не аваківцями чи "орлами Кравченко". А те що ви називаєте перекручуванням, то і в таборах Адольфа Алоїзовича першими були не жиди чи комуністи, а геї, повії, т.і.. І весь фольк був у захваті від того, що таку погань почали перевиховувати. І всім було начхати, що це були "позасудові" заходи. Така собі приватна ініціатива яка "компенсувала недосконалі закони". Найстрашніше, що це може, а вже і є, перший крок до солідаризму, Нової держави або класичного фашизму (не плутати з нацизмом). Та і кандидат вимальовувається такий собі нічогісенький. Закони, які б вони недолугими не були, існують для того щоб зорганізувати охлос та захистити права кожного. "Моя свобода закінчується там де починається твоя".
показать весь комментарий
19.01.2021 17:27 Ответить
Розкажи це Антоненку, як «закон захищає» права кожного, і де закінчилась його свобода,а почалась свобода виродків зеленоватних. Де вас таких клонують???
показать весь комментарий
19.01.2021 18:18 Ответить
Згоден з Вами. Це якраз те про що я казав - повне нехтування законами. І абсолютно безкарне, бо кожен хто заходить у кабінет на Банковій або Грушевського крутить законом як циган сонцем. А найстрашніше, що без повного зламу системи все так і буде продовжуватися.
показать весь комментарий
20.01.2021 09:56 Ответить
проплаченные ФСБ україномовні "хохли-антіфашисты".

Они по той же логике еще бы против украинской власти протестовали, потому что совковая власть в 38-м году людей расстреливала.
показать весь комментарий
19.01.2021 13:14 Ответить
https://censor.net/ru/user/474647
Стосовно сьогоднішньої події- тут всім все ясно, це просто дешевий pr-ліваків за гроші кремля(судячи з кількості масовки гроші невелики, або їх суттєво розікрали по дорозі)
стосовно таборів - це перекручення. Де факто персонажі в кольорах райдуги(5% за статистикою) проводячи свої шабаші намагаются навязати те, як до них мають відноситися іншим (95%-кам) пропагують свій спосіб життя і вимагають(цілком безпідставно) для себе більше прав, ніж мают всі інші. Тому люди та організацї, що організовують ці шабаші мають нести відповідальність за свою деструктивну діяльність
показать весь комментарий
19.01.2021 14:45 Ответить
Принципиальный вопрос относительно этих "борцов с правыми" - это ЛГБТ против правых или вата? Если этот наши ******** - пусть протестуют, а вату - сажать!
показать весь комментарий
19.01.2021 18:27 Ответить
 
 