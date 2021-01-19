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НБУ вводит в оборот новую памятную монету номиналом 20 гривен. ФОТО

Национальный банк с 21 января 2021 года вводит в обращение памятную монету "К 150-летию со дня рождения Леси Украинки".

Об этом сообщает пресс-служба НБУ, передает Цензор.НЕТ.

Серебряная монета номиналом 20 грн посвящена украинской поэтессе, драматургу, переводчице, литературному критику и общественному деятелю - Лесе Украинке (Лариса Петровна Косач).

"Леся Украинка - один из самых выдающихся украинских художников слова. Многогранный талант писательницы отобразился в самых разнообразных жанрах - лирике, эпосе, драме, прозе, публицистике. Ее творчество полно глубоких патриотических чувств к Украине", - отметили в НБУ.

НБУ вводит в оборот новую памятную монету номиналом 20 гривен 01

Смотрите также: С сегодняшнего дня в Украине вводится в оборот новая памятная монета. ФОТО

На аверсе монеты размещены: вверху надпись УКРАИНА, справа от которого малый Государственный Герб Украины; и композиция, символизирующая яркий, эмоциональный, богатый мир поэзии Леси Украинский: слева на зеркальном фоне - стилизованные под свечи образы мужчины и женщины; справа - ключ журавлей, над которым номинал и год чеканки монеты.

"На реверсе монеты на фоне стилизованных веток с листьями изображен портрет Леси Украинки; слева - годы жизни 1871/1913; надписи: ЛЕСЯ/УКРАИНКА (под портретом), Л. Косач-Квитка / (В ЛИТЕРАТУРЕ ЛЕСЯ УКРАИНКА) (факсимиле Леси Украинки)", - говорится в сообщении.

Художники: Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук. Скульпторы: Роман Чайковский, Владимир Атаманчук

Масса драгоценного металла в чистоте: 62,2 г. Тираж: 2500 шт.

монеты (145) НБУ (4835) Леся Украинка (17)


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Топ комментарии
+1
ага, а ви про набір енеїду чого мовчете, нехай народ знає ,що є такий набір 2020 року, на якому банкіри нбу зароблять мільйонів 10 грн, або про передову з націнкою майже 100% при тиражі 50000 ,а це 5 мільйонів.І взагалі про корупцію в рядах нбу з верху до низу...Більш корумпований хіба офіс зеленої жаби
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19.01.2021 11:49
+1
при Зеле-Геноциде мелочь (во всех смыслах этого слова) прогрессирует ударными темпами..
зебіли мають бути щасливі.. дебіли-експериментатори, блін
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19.01.2021 14:19
+1
НА АВЕРСЕ - пианина...
НА РЕВЕРСЕ - **********...
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19.01.2021 14:54
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19.01.2021 11:15 Ответить
Не забуду власть родную, новейша монета.
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19.01.2021 11:23 Ответить
Геніальна Леся Українка не даремно написала монолог Зеленої мавки з Лісової пісні бензопили.
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19.01.2021 11:33 Ответить
НБУ должно выпустить памятную монету: "Один рубль СССР".
В память о том, что за него можно было купить семь буханок украинского ржаного хлеба.
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19.01.2021 11:47 Ответить
памятных рублей 60-80х куча и они почти ничего не стоят...
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19.01.2021 12:24 Ответить
теперь не стоят.
а НБУ должно выпустить памятную монету в один рубль СССР в память о том, что за него можно было купить семь буханок украинского ржаного хлеба.
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19.01.2021 19:18 Ответить
в Америці за один долар можна купити сім буханок хліба?
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19.01.2021 14:24 Ответить
в Америці за один долар можна купити сім буханок хліба?
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19.01.2021 19:16 Ответить
ага, а ви про набір енеїду чого мовчете, нехай народ знає ,що є такий набір 2020 року, на якому банкіри нбу зароблять мільйонів 10 грн, або про передову з націнкою майже 100% при тиражі 50000 ,а це 5 мільйонів.І взагалі про корупцію в рядах нбу з верху до низу...Більш корумпований хіба офіс зеленої жаби
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19.01.2021 11:49 Ответить
я вообще то надеялся на этой монете увидеть пианину-символ зелебобиков и ********** на обратной стороне, обидно ужос.
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19.01.2021 12:16 Ответить
НА АВЕРСЕ - пианина...
НА РЕВЕРСЕ - **********...
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19.01.2021 14:54 Ответить
Помнится, вводили уже монеты, сперва 5 рублей, потом 10 и так далее. А потом была деноминация. Как правило, это происходит из-за инфляции, а стало быть, грифна летит в щель
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19.01.2021 12:27 Ответить
.

спасибо гаранту
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19.01.2021 12:58 Ответить
Это не для расчетов в магазинах. Конечно, ею можно расплатиться в магазине, но это будет глупо, ведь в торговой сети ее стоимость будет только по номиналу, тогда как ее реальная стоимость гораздо выше. Цена этой 20-гривневой монеты пока не определена. Но для примера, серебряная монета "Видубицький Свято-Михайлівський монастир" номиналом 10 грн и тиражом 3000 стоит 1864 грн. https://old.bank.gov.ua/control/uk/currentmoney/cmcoin/list
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19.01.2021 13:45 Ответить
при Зеле-Геноциде мелочь (во всех смыслах этого слова) прогрессирует ударными темпами..
зебіли мають бути щасливі.. дебіли-експериментатори, блін
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19.01.2021 14:19 Ответить
 
 