Экс-помощник нардепа за $200 тыс. предлагал трудоустройство в ОП, - контрразведка СБУ. ФОТОрепортаж

Контрразведчики СБУ в рамках выполнения задач по контрразведывательной защите органов государственной власти Украины, совместно с Государственным бюро расследований, разоблачили преступную группировку, которая специализировалась на мошеннических действиях при трудоустройстве на руководящие должности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В частности, правоохранители задокументировали и пресекли противоправную деятельность организованной группы, участники которой под предлогом трудоустройства кандидатов на руководящие должности в высшие органы власти, в том числе в Офис Президента Украины и Кабинет Министров Украины, пытались завладеть средствами гражданина в особо крупном размере (ч. 4 ст . 190 Уголовного кодекса Украины).

Оперативники установили, что в Киеве действует преступная группировка, в состав которой входит бывший помощник одного из народных депутатов Украины. Он для дискредитации органов власти за денежное вознаграждение в размере 200 тыс. долларов США предложил "решить" вопрос о назначении кандидата на должность директора Департамента по вопросам юстиции и правоохранительной деятельности Офиса Президента Украины.

18 января 2021 правоохранители путем проведения скоординированных мероприятий задержали злоумышленника во время получения первой части неправомерной выгоды в сумме 100 тыс. долларов США.

Сейчас следственные действия продолжаются, решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

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