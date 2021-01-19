Экс-помощник нардепа за $200 тыс. предлагал трудоустройство в ОП, - контрразведка СБУ. ФОТОрепортаж
Контрразведчики СБУ в рамках выполнения задач по контрразведывательной защите органов государственной власти Украины, совместно с Государственным бюро расследований, разоблачили преступную группировку, которая специализировалась на мошеннических действиях при трудоустройстве на руководящие должности.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
В частности, правоохранители задокументировали и пресекли противоправную деятельность организованной группы, участники которой под предлогом трудоустройства кандидатов на руководящие должности в высшие органы власти, в том числе в Офис Президента Украины и Кабинет Министров Украины, пытались завладеть средствами гражданина в особо крупном размере (ч. 4 ст . 190 Уголовного кодекса Украины).
Оперативники установили, что в Киеве действует преступная группировка, в состав которой входит бывший помощник одного из народных депутатов Украины. Он для дискредитации органов власти за денежное вознаграждение в размере 200 тыс. долларов США предложил "решить" вопрос о назначении кандидата на должность директора Департамента по вопросам юстиции и правоохранительной деятельности Офиса Президента Украины.
18 января 2021 правоохранители путем проведения скоординированных мероприятий задержали злоумышленника во время получения первой части неправомерной выгоды в сумме 100 тыс. долларов США.
Сейчас следственные действия продолжаются, решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.
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Хорошо, что контрразведка его обезвредила. Бо Ермак мог не выдержать и десредитироваться.
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«Кращого подарунку» нам, Революціонерам, на Вогнехрещу і не придумаєш...
Зеленський призначив Олександра Куксу Нач ДЗНД СБУ...
ДЗНД - Департамент захисту Національної Державності, один з ключових Департаментів у всій Службі, от тільки...
Кукса був одним з тих високопоставлених офіцерів СБУ, які спланували операцію і віддали злочинний наказ на ЗАЧИСТКУ будинку Профспілок у Києві 18.02.2014. Скажу більше: у силовиків слова «очистити» і «ЗАчистити» - мають колосальну різницю. Так от перед початком операції, слово «очистити» хтось замінив на «зачистити», що означає, фактично, вбивати всіх в будівлі...
І от, людина, яка разом з Державним зрадником генералом Біком, який під час Революції Гідності по Києву і на стрільбища «беркута» возив Владіслава Суркова і селив Ґіркіна в готель «Україна», який зі ще двома зрадниками: генералом СБУ Щьоголєвим та генералом СБУ Шайтановим, віддали наказ нас вбивати - тепер захищатиме НАЦІОНАЛЬНУ ДЕРЖАВНІСТЬ!!!
Ну і хто після цього Зеленський? Мається на увазі який ще титул йому відтепер належить? «Контра», «Обриган антимайдана» чи просто моральний під...с?
Напевно він не бачив відео, як хлопці несли з Майдану на Володимирську 15 згоріле тіло Бійця «Білого Молота», як залишили його просто біля входу, щоб мусора побачили... Він корпоратив напевно проводив десь...
Яке ж скотство, Володєнька...
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Да-да. Исключительно для дискедитации. Никому ж и в голову не придет продавать должности в ОП Зеленского мимо Ермака.
На предупредительный выстрел чучело не отреагировало а продолжало переть. В итоге было застрелено.
А теперь распиши подробно - против чего именно ты возражаешь?
И чья бы корова мычала - ты вообще в Сингапуре (унитазы моешь?), а это слишком далеко чтобы учить граждан Украины как им говорить
Я могу еще на нескольких языках тебе написать, но оно тебе ума не добавит
Ты уже изучило личность законно убиенного директора рынка Владимира Мигоцкого?
По сути его утилизации возразить больше ничего не сможешь?
Ты от армии сбежало в Сингапур? Кто за тебя Украину будет защищать? Ти впевнився шо плотно сидиш на бутилкє, більше нічого
https://www.youtube.com/watch?v=kWYJW4e50Ww&feature=emb_logo убиенное чмо
Слился, чучелоид лишнехромосомный?
Сидячі в Сінгапурі ти можеш тільки мріяти, що хтось за тебе буде завойовувати маскву
Так шо не бдзі сєпарів - повертайся до України! Унітази зможеш і тут мити, відповідно до своєї кваліфікації!
А ще тебе будуть смачно підгодовувати усілякі Могуцькі та інші прокацапські банюки-директора ринків, щоб ти відмазував їх та їх отприсків за протиправні дії.
Hast du mich verstanden?
Яка нах юля, який мудачук - ди дерертир сраний! С..бався з України аз 10 тис км і ще маєш наглість когось жистанційно вчити та розвішувати ярлики?
Про директора ринка Могуцкього шо замовчав, чмо японське (сингапурське)? Відео подивився? Він вже не безневинна жертва?
Здрисні вже, чмо лішнєхромосомноє!
https://twitter.com/andrey_poltava_ Андрій Карпов
Дім з химерами навпроти Одміністрації ПреЗедєнта.
Ноу коментс.
- Скажіть, будь ласка, це занменитий... Будинок з потворами?
- Ні, це Будинок з химерами.... а будинок з потворами - навпроти.
Просто так, в виде инвестиции!
А дальше верой, так сказать, и правдой...
Отже розголос мав відбутись
Ой, щось ттут зебіли чергову постановку на камеру зняли. Прізвищ нема. Але посил такий - в ОПі всі чесні.
что уж говорить о шнырях,пардон,помошниках этих господ..
ЕСЛИ ПРЕСТУПЛЕНИЕ В УКРАИНЕ БЫЛО СОВЕРШЕНО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ USD - ПОЖАЛУЙСТА, СООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ В ГОСДЕПАРТАМЕНТ США, В ОТДЕЛЕНИЕ ПО БОРЬБЕ С ЭТИМ ЗЛОМ ВО ВСЁМ МИРЕ.
ВОТ АДРЕС ЭТОГО ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОГО САЙТА: https://www.secretservice.gov/