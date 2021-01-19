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Около 70 тыс. таблеток для изготовления амфетамина перевезла через границу украинка, - Офис Генпрокурора. ФОТО

Избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога женщине, которая подозревается в контрабанде прекурсоров в особо крупных размерах. Подозреваемую взяли под стражу в зале суда.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

По данным следствия, женщина провезла через границу Украины из Иордании чемодан с таблетками, которые используются для изготовления амфетамина, скрыв ее от таможенного контроля.

Всего были изъяты 69 тыс 800 таблеток, в которых, согласно заключению эксперта, содержится ограниченный в обороте прекурсор.

Досудебное расследование продолжается, устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к совершению уголовного преступления.

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Около 70 тыс. таблеток для изготовления амфетамина перевезла через границу украинка, - Офис Генпрокурора 01
Около 70 тыс. таблеток для изготовления амфетамина перевезла через границу украинка, - Офис Генпрокурора 02

Автор: 

контрабанда (2409) наркотики (2144) Офис Генпрокурора (2465)


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а шо ж їй аскорбінку було везти?
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19.01.2021 12:29 Ответить
На палю курву.
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19.01.2021 12:29 Ответить
сначала вой на всю страну и не только, потом ищем соучастников. а ....уительно......... соучастники ведь не знают что она ехала новости не смотрят и в аэропорту ее не встречали. значить на дно на лягут и за бугор не рванут. Отличная работа, а главное все умно до безобразия
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19.01.2021 13:18 Ответить
То пігулки з псевдоефедрином на продаж. Наркомани з нього самі виготовляють вдома на кухні ефедрон. Тому співучасників їй не потрібно. Звичайна ІТД.
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19.01.2021 14:39 Ответить
 
 