Около 70 тыс. таблеток для изготовления амфетамина перевезла через границу украинка, - Офис Генпрокурора. ФОТО
Избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога женщине, которая подозревается в контрабанде прекурсоров в особо крупных размерах. Подозреваемую взяли под стражу в зале суда.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
По данным следствия, женщина провезла через границу Украины из Иордании чемодан с таблетками, которые используются для изготовления амфетамина, скрыв ее от таможенного контроля.
Всего были изъяты 69 тыс 800 таблеток, в которых, согласно заключению эксперта, содержится ограниченный в обороте прекурсор.
Досудебное расследование продолжается, устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к совершению уголовного преступления.
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