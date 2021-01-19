Около 70 тыс. таблеток для изготовления амфетамина перевезла через границу украинка, - Офис Генпрокурора. ФОТО

Избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога женщине, которая подозревается в контрабанде прекурсоров в особо крупных размерах. Подозреваемую взяли под стражу в зале суда.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

По данным следствия, женщина провезла через границу Украины из Иордании чемодан с таблетками, которые используются для изготовления амфетамина, скрыв ее от таможенного контроля.

Всего были изъяты 69 тыс 800 таблеток, в которых, согласно заключению эксперта, содержится ограниченный в обороте прекурсор.

Досудебное расследование продолжается, устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к совершению уголовного преступления.

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