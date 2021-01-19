Крупная нарколаборатория по производству метадона выявлена в Киевской области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сотрудники Департамента по борьбе с наркопреступностью Нацполиции Украины разоблачили в Киевской области группу злоумышленников, которые организовали лабораторию по производству метадона.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции во вторник, передает Цензор.НЕТ.

"Организовал преступный бизнес 31-летний киевлянин. Совместно со своим 28-летним подельником он оборудовал в загородном доме в Киевской области нарколабораторию, где изготавливал метадон в особо крупных объемах. Прекурсоры для его изготовления заказывали из-за рубежа и хранили в столичном гараже", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, к работе в лаборатории были привлечены еще шесть лиц в возрасте от 28 до 62 лет. Каждый из них выполнял свою роль: лаборанты, курьер и помощники. Реализация готового товара осуществлялась по всей территории государства и за рубежом. У злоумышленников была своя сеть проверенных клиентов, которым передавали наркотики во время личных встреч.

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Отмечается, что в месяц лаборатория производила около 50 кг наркотиков. По ценам черного рынка сумма изъятых нарковеществ составляет более 10 млн грн. За сбыт товара члены группы получали до 50 млн грн прибыли ежемесячно.

В результате обысков обнаружено 6 кг килограммов метадона, более тонны прекурсоров и лабораторное оборудование. Изъятые прекурсоры позволяли злоумышленникам производить около 200 кг метадона.

Полиция задержала двух активных участников группировки. За незаконное производство и продажу наркотических веществ им грозит до 20 лет лишения с конфискацией имущества.

Остальные участники преступной группы объявлены в розыск за участие в производстве наркотиков.