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Крупная нарколаборатория по производству метадона выявлена в Киевской области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сотрудники Департамента по борьбе с наркопреступностью Нацполиции Украины разоблачили в Киевской области группу злоумышленников, которые организовали лабораторию по производству метадона.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции во вторник, передает Цензор.НЕТ.

"Организовал преступный бизнес 31-летний киевлянин. Совместно со своим 28-летним подельником он оборудовал в загородном доме в Киевской области нарколабораторию, где изготавливал метадон в особо крупных объемах. Прекурсоры для его изготовления заказывали из-за рубежа и хранили в столичном гараже", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, к работе в лаборатории были привлечены еще шесть лиц в возрасте от 28 до 62 лет. Каждый из них выполнял свою роль: лаборанты, курьер и помощники. Реализация готового товара осуществлялась по всей территории государства и за рубежом. У злоумышленников была своя сеть проверенных клиентов, которым передавали наркотики во время личных встреч.

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Отмечается, что в месяц лаборатория производила около 50 кг наркотиков. По ценам черного рынка сумма изъятых нарковеществ составляет более 10 млн грн. За сбыт товара члены группы получали до 50 млн грн прибыли ежемесячно.

В результате обысков обнаружено 6 кг килограммов метадона, более тонны прекурсоров и лабораторное оборудование. Изъятые прекурсоры позволяли злоумышленникам производить около 200 кг метадона.

Полиция задержала двух активных участников группировки. За незаконное производство и продажу наркотических веществ им грозит до 20 лет лишения с конфискацией имущества.

Остальные участники преступной группы объявлены в розыск за участие в производстве наркотиков.

Киевская область (4128) наркотики (2144) Нацполиция (16458)


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Топ комментарии
+6
Крупная нарколаборатория по производству метадона выявлена в Киевской области - Цензор.НЕТ 4656
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19.01.2021 13:03
+2
Київ, для того щоб існувало це місто воно повинно бути пов'язане з якоюсь економічною доцільністю, в древні часи воно було на янтарному шляху, потім - з Варяг у Греки, потім цукровою столицею, а зараз? Місто на перетину синтетичних наркотрафіків ? Щось не звучить: відкрито новий завод електронних компонент, чи 100 літаків виготовили на підприємстві Антонов, новітні суднові двигуни купили в Китай з б/у заводу Ленінська кузня. Ан ні ,звучить, ще одну місто утворюючу велику нарколабораторію з виробництва метадону виявлено ​​в Київській області. Як мило працює влада і її інтелект.
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19.01.2021 14:00
+1
и как всегда крышевали менты и сбу...
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19.01.2021 14:01
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Крупная нарколаборатория по производству метадона выявлена в Киевской области - Цензор.НЕТ 4656
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19.01.2021 13:03 Ответить
Всих причетних присадити на нього.
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19.01.2021 13:06 Ответить
Нагадався анекдот.
Взвод КОРДу "накрив" конопляне поле. Згодом вони оголосили себе дивізією і доповіли, що відбувають у космос громити покемонів.
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19.01.2021 13:54 Ответить
Київ, для того щоб існувало це місто воно повинно бути пов'язане з якоюсь економічною доцільністю, в древні часи воно було на янтарному шляху, потім - з Варяг у Греки, потім цукровою столицею, а зараз? Місто на перетину синтетичних наркотрафіків ? Щось не звучить: відкрито новий завод електронних компонент, чи 100 літаків виготовили на підприємстві Антонов, новітні суднові двигуни купили в Китай з б/у заводу Ленінська кузня. Ан ні ,звучить, ще одну місто утворюючу велику нарколабораторію з виробництва метадону виявлено ​​в Київській області. Як мило працює влада і її інтелект.
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19.01.2021 14:00 Ответить
и как всегда крышевали менты и сбу...
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19.01.2021 14:01 Ответить
Почему "за рубежом" свободно продают прекурсоры?
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19.01.2021 14:06 Ответить
Ооочень интересна дальнейшая судьба этих наркодельцов. При таких-то доходах. ....
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19.01.2021 14:28 Ответить
Бідненько, але чистенько.
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19.01.2021 14:50 Ответить
Майже зразкові умови праці, очикував побачити в кадрі Колю Тищенка, з табличкою " ревізор рекомендує".
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19.01.2021 15:19 Ответить
В 1:15 слева мужык в папахе с красным верхом. Шо за нах?
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19.01.2021 15:32 Ответить
 
 