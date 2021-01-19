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Следователь Нацполиции за 140 тыс. грн обещал непривлечение к ответственности за смертельное ДТП, - ГБР. ФОТОрепортаж

Следователи ГБР в Краматорске разоблачили на вымогательстве и получении неправомерной выгоды следователя отдела расследования преступлений в сфере транспорта Нацполиции Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По предварительной информации, 28-летний следователь совместно с посредником - бывшим работником полиции требовали и получили неправомерную выгоду от местного жителя.

За деньги они обещали помочь лицу избежать уголовной ответственности за нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего.

18 января 2021 во время получения взятки в сумме 140 тыс. гривен у здания Управления уголовного розыска ГУ ЧП Донецкой области в Мариуполе следователя и его сообщника задержали. Сумма неправомерной выгоды изъята.

В настоящее время проводится комплекс первоочередных следственных (розыскных) и процессуальных действий. Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение) и избрании меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

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Следователь Нацполиции за 140 тыс. грн обещал непривлечение к ответственности за смертельное ДТП, - ГБР 01
Следователь Нацполиции за 140 тыс. грн обещал непривлечение к ответственности за смертельное ДТП, - ГБР 02
Следователь Нацполиции за 140 тыс. грн обещал непривлечение к ответственности за смертельное ДТП, - ГБР 03
Следователь Нацполиции за 140 тыс. грн обещал непривлечение к ответственности за смертельное ДТП, - ГБР 04
Следователь Нацполиции за 140 тыс. грн обещал непривлечение к ответственности за смертельное ДТП, - ГБР 05
Следователь Нацполиции за 140 тыс. грн обещал непривлечение к ответственности за смертельное ДТП, - ГБР 06

Автор: 

взятка (6158) вымогательство (428) Нацполиция (16458) Донецкая область (9636) ГБР (2985)


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Так шо ж помінялось в цій країні за уже нової, зеленошмаркатої влади?
правильно!!!
ціни за "послуги"
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19.01.2021 15:58 Ответить
Корень зла - это законы, которые позволяют следователю отмазать преступника. Пока у нас законы "как дышло" коррупцию не истребить. Будем плодить новые и новые антикоррупционные органы и всей Украиной их кормить. Может в консерватории что-то подправить ...
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19.01.2021 17:02 Ответить
Судья возьмет 280 тысяч, и постановит извиниться.
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19.01.2021 18:02 Ответить
 
 