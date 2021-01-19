В Сумах при продаже за 60 тыс. грн 3 кг взрывчатки задержан контрактник, - военная прокуратура. ФОТО

В Сумах правоохранителями задержан военнослужащим военной службы по контракту, который занимался продажей взрывчатого вещества - пластида.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Спецпрокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона.

В рамках контроля за совершением преступления, в ноябре 2020 указанный военнослужащий сбыл гражданскому лицу 1,5 кг пластида за 20 тыс. грн. 19.01.21 вышеуказанный военнослужащий сбыл гражданскому лицу за 60 тыс. грн. вещество, по визуальным признакам похожее на пластид, ориентировочной массой более 3 кг, после чего был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

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В соответствии с ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины данное преступление наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет.

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