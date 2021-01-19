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В Сумах при продаже за 60 тыс. грн 3 кг взрывчатки задержан контрактник, - военная прокуратура. ФОТО

В Сумах правоохранителями задержан военнослужащим военной службы по контракту, который занимался продажей взрывчатого вещества - пластида.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Спецпрокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона.

В Сумах при продаже за 60 тыс. грн 3 кг взрывчатки задержан контрактник, - военная прокуратура 01

В рамках контроля за совершением преступления, в ноябре 2020 указанный военнослужащий сбыл гражданскому лицу 1,5 кг пластида за 20 тыс. грн. 19.01.21 вышеуказанный военнослужащий сбыл гражданскому лицу за 60 тыс. грн. вещество, по визуальным признакам похожее на пластид, ориентировочной массой более 3 кг, после чего был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

В Сумах при продаже за 60 тыс. грн 3 кг взрывчатки задержан контрактник, - военная прокуратура 02

Также смотрите: На Черниговщине начальник аппаратной полка связи вывел из строя радиорелейную станцию, украв оборудование на 200 тыс. грн, - военная прокуратура. ФОТО

В Сумах при продаже за 60 тыс. грн 3 кг взрывчатки задержан контрактник, - военная прокуратура 03
В Сумах при продаже за 60 тыс. грн 3 кг взрывчатки задержан контрактник, - военная прокуратура 04

В соответствии с ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины данное преступление наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет. 

Смотрите: Офицер Нацгвардии задержан в Харькове за торговлю наркотиками, - военная прокуратура. ФОТО

Автор: 

взрывчатка (842) правоохранительные органы (2970) силовики (2798) Сумы (1145) военнослужащие (6133) Военная прокуратура (933)


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Топ комментарии
+2
Знал зачем идет на контракт.
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19.01.2021 16:31
+1
та щось дорого...
за ці гроші можна зробити пів вагона вибухівки з аміачної селітри
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19.01.2021 16:34
+1
крупную рыбу глушить
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19.01.2021 16:37
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Знал зачем идет на контракт.
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19.01.2021 16:31 Ответить
та щось дорого...
за ці гроші можна зробити пів вагона вибухівки з аміачної селітри
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19.01.2021 16:34 Ответить
в ******* аміачну селітру (добриво в мішках) додають якийсь інгібітор чи щось типу того, вона не детонує.
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19.01.2021 16:52 Ответить
детогує
додають вологовсмоктуючі присадки
її треба дуже добре просушити
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19.01.2021 17:06 Ответить
А с этого места ,поподробнее..........
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19.01.2021 18:21 Ответить
Пошукайте "аммонал", того багато в інтернеті є. Як на мене в тому процесі найтяжче знайти детонатор.
п.с. якщо аміачну селітру просто нагріти, виділиться закис азоту (веселящий газ), використвується для газового наркозу (в суміші з іншими газами) і кажуть люди від нього починають безпідставно сміятися, не перевіряв
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20.01.2021 08:56 Ответить
Та просушити само собою (дуже гігроскопічна), додати паливо також (в чистому вигляді тяжко здетонувати), відповідний обєм (в малих обємах не детонує), бажано закрите середовище, відповідний детонатор (досить потужний) і т.д. Хз, напевно не всі додають присадки, за кордоном точно додають, терористи також чули про властивості аміачної селітри...
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20.01.2021 08:46 Ответить
Колись ,ще пацанами магній та марганцовка було наше всьо для бабаху,потім і бойові вв в руках та ну іх на..й награвся на все життя...А той поц не награвся ...тепер на зону....і воно йому теба було....І саме цікаве -хто такі гроші дає і навіщо ?
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20.01.2021 09:18 Ответить
Новина з розряду "Де бойоголовка? (с)
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19.01.2021 16:35 Ответить
потомственный комерсант...
в 90-ых гебнявые выделили бы долю в местных проектах...
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19.01.2021 16:35 Ответить
крупную рыбу глушить
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19.01.2021 16:37 Ответить
У когось не склалося з риболовлею....
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19.01.2021 16:46 Ответить
о боже сколько денежков--его понять можно аж голова закружилась...дееееееньги..(((
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19.01.2021 19:35 Ответить
 
 