Экипаж для пятого патрульного катера типа "Айленд" проходит интенсивную языковую подготовку перед командировкой в США, - ВМСУ. ФОТО

В Одессе продолжается курс по усиленной языковой подготовке пятого по счету экипажа для патрульных катеров типа "Айленд".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВМС Украины.

За период своего обучения, военные моряки успешно завершили профессиональную подготовку, как на ранее полученных от США единицах, где получили важный опыт по управлению катером, так и в Учебном центре ВМС, где отрабатывались вопросы ведения боевых действий и борьбы за живучесть. Сейчас у обучаемых продолжается последний этап подготовки перед командировкой в ​​США, а именно языковая подготовка.

"Мы работаем со слушателями 5 дней в неделю по 6 часов. Совершенствуем разговорный английский, изучаем новые грамматические материалы и проводим контрольные тестирования. Некоторые моменты в обучении даются достаточно сложно, ведь курс чрезвычайно интенсивный, а особое внимание обращается на специальную военную терминологию. Слушателям за короткий срок надо все изучить и уметь применять эти знания на практике", - рассказала преподаватель курса иностранного языка Татьяна Ветлинская. Большинство обучаемых относятся очень ответственно к изучению английского языка и показывают хорошие результаты, - добавила она.

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Напомним, что два предыдущих экипажи, которые уже закончили курсы иностранного языка, сейчас находятся в США, где готовятся к прохождению дальнейшей службы на вышеупомянутых патрульных катерах.

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