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Экипаж для пятого патрульного катера типа "Айленд" проходит интенсивную языковую подготовку перед командировкой в США, - ВМСУ. ФОТО

В Одессе продолжается курс по усиленной языковой подготовке пятого по счету экипажа для патрульных катеров типа "Айленд".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВМС Украины.

Экипаж для пятого патрульного катера типа Айленд проходит интенсивную языковую подготовку перед командировкой в США, - ВМСУ 01

За период своего обучения, военные моряки успешно завершили профессиональную подготовку, как на ранее полученных от США единицах, где получили важный опыт по управлению катером, так и в Учебном центре ВМС, где отрабатывались вопросы ведения боевых действий и борьбы за живучесть. Сейчас у обучаемых продолжается последний этап подготовки перед командировкой в ​​США, а именно языковая подготовка.

"Мы работаем со слушателями 5 дней в неделю по 6 часов. Совершенствуем разговорный английский, изучаем новые грамматические материалы и проводим контрольные тестирования. Некоторые моменты в обучении даются достаточно сложно, ведь курс чрезвычайно интенсивный, а особое внимание обращается на специальную военную терминологию. Слушателям за короткий срок надо все изучить и уметь применять эти знания на практике", - рассказала преподаватель курса иностранного языка Татьяна Ветлинская. Большинство обучаемых относятся очень ответственно к изучению английского языка и показывают хорошие результаты, - добавила она.

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Экипаж для пятого патрульного катера типа Айленд проходит интенсивную языковую подготовку перед командировкой в США, - ВМСУ 02

Напомним, что два предыдущих экипажи, которые уже закончили курсы иностранного языка, сейчас находятся в США, где готовятся к прохождению дальнейшей службы на вышеупомянутых патрульных катерах.

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Автор: 

ВМС (1465) оборона (5204) обучение (528)


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Вже потрібно вивчити українських інструкторів і готувати екіпажі для Айлендів в Україні на базі українських морських навчальних закладів!
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19.01.2021 17:12 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Em4-DyiAB2A А нет ли возможности сократить время и деньги и ускорить курс?
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19.01.2021 17:16 Ответить
пусть пиндосы Мову учат
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19.01.2021 17:25 Ответить
Карандаш?― Э пенсил
Стол?― Э тейбл
Девушка?―
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19.01.2021 17:40 Ответить
Гёрла
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19.01.2021 17:47 Ответить
чувиха)
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19.01.2021 18:51 Ответить
Навчаємих в мові немає. Є ті, що навчаються
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19.01.2021 19:27 Ответить
 
 