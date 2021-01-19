Окончание войны на Донбассе должно оставаться приоритетом, - Зеленский новому председателю ОБСЕ Линде. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Швеции Анн Линде.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Зеленский поблагодарил Линде за ее позицию о том, что вопрос завершения войны на Донбассе является приоритетным, и отметил необходимость активно поднимать вопрос возврата временно оккупированного Крыма, для чего Украина инициировала создание международной площадки под названием "Крымская платформа".

Президент проинформировал собеседницу о ситуации с безопасностью на Донбассе, а также об усилиях, которые прилагает украинская сторона с целью достижения мира.

Зеленский отметил, что Украина выполнила все договоренности, достигнутые на встрече лидеров "Нормандской четверки" в декабре 2019 года, при том отметил, что другая сторона держит закрытыми все КПВВ на линии разграничения, кроме одного. Также тормозится процесс взаимного возвращения удерживаемых лиц, блокируется доступ Международного комитета Красного Креста к удерживаемым лицам и работа миссии ОБСЕ на оккупированной территории, разминирование и процесс разведения войск на новых участках.

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По мнению президента Украины в вопросе устойчивого прекращения огня на Донбассе есть продвижение вперед, и более шести месяцев действует режим тишины. Хотя иногда он провокационно нарушается со стороны боевиков, и все же благодаря мерам, которые продолжаются с 27 июля 2020 года, удалось в разы уменьшить количество погибших военных и гражданских.

Собеседники также обсудили вопросы, связанные с деятельностью Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и отметили необходимость усиления ее организационной способности, технического потенциала и финансового обеспечения.

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