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Окончание войны на Донбассе должно оставаться приоритетом, - Зеленский новому председателю ОБСЕ Линде. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Швеции Анн Линде.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Окончание войны на Донбассе должно оставаться приоритетом, - Зеленский новому председателю ОБСЕ Линде 01

Зеленский поблагодарил Линде за ее позицию о том, что вопрос завершения войны на Донбассе является приоритетным, и отметил необходимость активно поднимать вопрос возврата временно оккупированного Крыма, для чего Украина инициировала создание международной площадки под названием "Крымская платформа".

Президент проинформировал собеседницу о ситуации с безопасностью на Донбассе, а также об усилиях, которые прилагает украинская сторона с целью достижения мира.

Зеленский отметил, что Украина выполнила все договоренности, достигнутые на встрече лидеров "Нормандской четверки" в декабре 2019 года, при том отметил, что другая сторона держит закрытыми все КПВВ на линии разграничения, кроме одного. Также тормозится процесс взаимного возвращения удерживаемых лиц, блокируется доступ Международного комитета Красного Креста к удерживаемым лицам и работа миссии ОБСЕ на оккупированной территории, разминирование и процесс разведения войск на новых участках.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава ОБСЕ Линде о перемирии на Донбассе: повседневная жизнь мирного населения стала более безопасной

Окончание войны на Донбассе должно оставаться приоритетом, - Зеленский новому председателю ОБСЕ Линде 02

По мнению президента Украины в вопросе устойчивого прекращения огня на Донбассе есть продвижение вперед, и более шести месяцев действует режим тишины. Хотя иногда он провокационно нарушается со стороны боевиков, и все же благодаря мерам, которые продолжаются с 27 июля 2020 года, удалось в разы уменьшить количество погибших военных и гражданских.

Собеседники также обсудили вопросы, связанные с деятельностью Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и отметили необходимость усиления ее организационной способности, технического потенциала и финансового обеспечения.

Также читайте: ОБСЕ усилила наблюдение за админграницей Крыма и Херсонщины, - Линде

Автор: 

Зеленский Владимир (20343) ОБСЕ (4877) Донбасс (26956) Линде Анн (51)


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Топ комментарии
+17
Окончание войны на Донбассе должно оставаться приоритетом для ОБСЕ, - Зеленский на встрече с Линде - Цензор.НЕТ 6831
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19.01.2021 19:32
+10
У шмаркли хронически дебильное отношение к российско-украинской войне. Он не может сам себе правильно сформулировать проблему, и подавно не может сделать это для других людей.
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19.01.2021 19:33
+8
Окончание войны на Донбассе должно оставаться приоритетом для ОБСЕ, - Зеленский на встрече с Линде - Цензор.НЕТ 3181
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19.01.2021 19:40
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Правила форума Совет форумчан
Этот фильм от "Нефликс" пробомбил пердаки русских.

Согласно фабуле, на территории Украины проходит война между "красными", которых поддерживает Россия, и проукраинским "сопротивлением". В событиях участвуют американские военные, ядерные ракеты, дроны и боевые андроиды.

Фильм наз. "Смертельная зона"

Смотреть только в украинском переводе, где русских террористов называют террористами, а не ополченцами.
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19.01.2021 19:30 Ответить
Окончание войны на Донбассе должно оставаться приоритетом для ОБСЕ, - Зеленский на встрече с Линде - Цензор.НЕТ 6831
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19.01.2021 19:32 Ответить
Закінчення війни на Донбасі має залишатися пріоритетом, - Зеленський новій голові ОБСЄ Лінде - Цензор.НЕТ 1071
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19.01.2021 20:20 Ответить
У шмаркли хронически дебильное отношение к российско-украинской войне. Он не может сам себе правильно сформулировать проблему, и подавно не может сделать это для других людей.
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19.01.2021 19:33 Ответить
должно оставаться приоритетом для ОБСЕ, - Зеленский / Наглость-второе счастье. "Я вам ничего не должен-Зеленский"
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19.01.2021 19:35 Ответить
Які подарунки привезла ця тітка Вавочкі?
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19.01.2021 19:37 Ответить
Окончание войны на Донбассе должно оставаться приоритетом, - Зеленский новому председателю ОБСЕ Линде - Цензор.НЕТ 9836

...
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19.01.2021 19:46 Ответить
канхвета дуже класна, "Тузік" вкусний
Окончание войны на Донбассе должно оставаться приоритетом, - Зеленский новому председателю ОБСЕ Линде - Цензор.НЕТ 3194
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19.01.2021 19:49 Ответить
Ушлепок, твоей целью должно быть освобождение оккупированных территорий, а не окончание войны!
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19.01.2021 19:38 Ответить
Воно не розуміє!
Воно ушльопок(
Воно знає з дитинства тільки - Трактор в полі дир-дир-дир, ми за мир
На більше на навчений(
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19.01.2021 19:41 Ответить
Вы его неверно понимаете! Он не президент - он НеЛох. Из этого он и исходит...
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19.01.2021 19:43 Ответить
Победа Украины её *********** пох.. писюнковому пианисту главное кончить...
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19.01.2021 19:40 Ответить
Окончание войны на Донбассе должно оставаться приоритетом для ОБСЕ, - Зеленский на встрече с Линде - Цензор.НЕТ 3181
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19.01.2021 19:40 Ответить
питання сучі за###ують мене
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19.01.2021 19:42 Ответить
Презику ГРАТИ на клаві. І тільки так, може порозумнішає? Хоча випадок надтяжкий(
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19.01.2021 19:42 Ответить
чи грати, чи ґрати - какая разніца!
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19.01.2021 19:44 Ответить
в даному випадку буде велики різниця - або єстество примерзне, або дупу розурвуть.
Хоча, яка нам рАзнИца))) аби здохло)
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19.01.2021 19:49 Ответить
Окончание войны / Зеленский озвучил план реинтеграции Донбасса.-Выйдут войска, мы (я и Мендель ) зайдем ( и дадим там стране угля).
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19.01.2021 19:42 Ответить
"Окончание войны на Донбассе должно оставаться приоритетом для ОБСЕ, - Зеленский на встрече с Линде".

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Ну, я ще розумію, як би це сказала Лінде. А шмарклі потрібно готуватися до військового визволення окупованих територій. Азербайджан наглядно показав приклад у Нагірному Карабасі. Одним словом: Булоска - є бубочка.
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19.01.2021 19:43 Ответить
Шмаркля навіть не уточнює яким шляхом воно збирається війну закінчити - перемогою чи поразкою.
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19.01.2021 19:44 Ответить
Як це не уточнює?
- "в питанні стійкого припинення вогню на Донбасі є просування вперед".
"Вперед" означає у напрямку, що відповідає наміру суб'єкту, який його визначає. Тобто намір полягає в припиненні вогню. І це не дивно, оскільки відповідає проголошеному виборчому гаслу: "Просто перестати стріляти". Позаяк, жодних суперечностей між колишніми і нинішніми заявами не спостерігається, мені зрозуміло, що "перестати стріляти" і зараз є стратегією успіху так званого головнокомандувача. Для нього не існує вибору, який ви маєте на увазі. Він не збирається перемагати. І так само, він не ламає голову поняттями поразка і капітуляця. Для нього не існує капітуляції. Тому заради "перестати стріляти" він буде відходити як завгодно далеко. Всюди, де не буде натикатись на протидію суспільства.
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19.01.2021 21:25 Ответить
Не ясно хто має припинити стріляти і що далі.
Побігти в обійми чи що ? Після брєжнєвського поцілунку Зе з путєю ?
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19.01.2021 21:44 Ответить
Та нічого далі.
Після нас - хоч потоп.
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19.01.2021 22:34 Ответить
а зачем вам чечня,если в беслане дети погибли
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19.01.2021 19:45 Ответить
украина виновата
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19.01.2021 19:46 Ответить
и как это понимать...ОБСЕ допустила на заседание ТКГ "общественных советников" ОРДЛО с неподтвержденным статусом... а вовка-вырок-синьор-голодомор (но не синьор-геноцид), а по большому счету сопля зеленая, - что думает по этому поводу?
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19.01.2021 19:47 Ответить
Окончание войны на Донбассе должно оставаться приоритетом, - Зеленский новому председателю ОБСЕ Линде - Цензор.НЕТ 8420
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19.01.2021 19:47 Ответить
квартальний двбйб.
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19.01.2021 19:48 Ответить
хабаровск напал на путина.спасите помогите.майдан
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19.01.2021 19:49 Ответить
Новость изложена криво. Хоть и не сторонник Зеленского, но кроме Донбасса, он вспомнил и про оккупированный Крым. Это уже прогресс. Только почему-то в заголовке об этом ни слова
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19.01.2021 19:49 Ответить
Масочний режим та й ковід біда взагалі дозволяє Вовці ховати свій ніс Буратінки, й за ПРавильними словесними висерами у тому числі ....
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19.01.2021 19:50 Ответить
"Окончание войны на Донбассе должно оставаться приоритетом, - Зеленский новому председателю ОБСЕ Линде"

Бубочка, пам' ятаєш?
Окончание войны на Донбассе должно оставаться приоритетом, - Зеленский новому председателю ОБСЕ Линде - Цензор.НЕТ 9317
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19.01.2021 19:53 Ответить
Окончание войны на Донбассе должно оставаться приоритетом, - Зеленский новому председателю ОБСЕ Линде - Цензор.НЕТ 2182
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19.01.2021 19:55 Ответить
Тепер розумію, чому звільнили з посади голову у делегації ПАРЄ - Вова Міхо до неї приревнував.
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19.01.2021 20:27 Ответить
Війна на Донбасі...і з ким же воює Донбас?
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19.01.2021 19:57 Ответить
А він хіба воює? Донбас- це територія, де йде війна.
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19.01.2021 19:59 Ответить
Перемогти в цій війні військовим шляхом Україна не в змозі, тому цікавить саме ЗАКІНЧЕННЯ війни.
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19.01.2021 19:58 Ответить
А хто може перемогти у цій війні?
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19.01.2021 20:07 Ответить
Поки ніхто. Пат.
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19.01.2021 20:18 Ответить
https://censor.net/ru/user/480847 Можна і завтра завершити,піти на всі поступки москалям.Ви готові своїх дочок,чи дружину ставити під москаля?
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19.01.2021 20:10 Ответить
Йди, куди хочеш. То твоя проблема.
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19.01.2021 20:19 Ответить
https://censor.net/ru/user/480847 Твій варіант завершення війни?
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19.01.2021 20:33 Ответить
Вона не завершиться найближчі 10-20 років.
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19.01.2021 20:38 Ответить
https://censor.net/ru/user/480847 Тоді який сенс твого допису,того,що ти вище написав?
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19.01.2021 23:19 Ответить
Подумай.
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20.01.2021 00:26 Ответить
https://censor.net/ru/user/480847 Ні,ти напиши.Бо схоже на те,що ти хочеш відбілювати сьогоднішню владу.
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20.01.2021 00:42 Ответить
Тобто думати тобі нема чим.
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20.01.2021 01:10 Ответить
https://censor.net/ru/user/480847 Так видно.що в тебе немає.Строчиш тут коментарі,за якусь нещасну копійчину.Думаєш,тобі цього вистачить?
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20.01.2021 01:20 Ответить
Не вистачить, тому і не "строчу". Допетраєш? )))
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20.01.2021 07:11 Ответить
валадимер валадимеравич заберите меня отсюда , пажалузта...миня бИндеры обижають...

Окончание войны на Донбассе должно оставаться приоритетом, - Зеленский новому председателю ОБСЕ Линде - Цензор.НЕТ 732
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19.01.2021 20:09 Ответить
0кончание войны - только ТАК ! - - - -

Окончание войны на Донбассе должно оставаться приоритетом, - Зеленский новому председателю ОБСЕ Линде - Цензор.НЕТ 2876


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19.01.2021 20:11 Ответить
Окончание войны на Донбассе должно оставаться приоритетом
А повернення Криму?
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19.01.2021 20:17 Ответить
Аннушка знает с каким гαβνομ она связалась.
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19.01.2021 20:21 Ответить
Бобіки, ваш Зе продав франшизу на Лігу сміху в рф.
То чому ви ще не виєте про торгівлю на крові, все нормально, бо не Ліпєцкая фабріка?
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19.01.2021 20:35 Ответить
А как называется (см. фото № 2) распальцовка преЗедента?
Криворожская или квартальная ?
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19.01.2021 20:46 Ответить
Бовдуре, не закінчуй, а вигравай! Чи тобі не відоме слово»вигравати»? Ах так, ти тільки слово «грати « знаєш.
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19.01.2021 21:01 Ответить
я не зрозумів.. це чмо хоче переможно закінчити війну на адмінкордонах луганської і донецької областей..
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19.01.2021 21:29 Ответить
Украине нужно освобождение своих оккупированных территорий от российских оккупантов, а не просто "окончание войны". Пока этого не будет война для нас не закончится.
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19.01.2021 21:30 Ответить
идиот! Освобождение Донбасса, арест или ликвидация террористов, пожизненная отработка на самых вонючих и тяжелых работах террористов, суд с сросией и сбивание бабла на восстановление Донбасса и выплата потерпевшим - это единственное что должно тебя волновать ***** продажная!
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19.01.2021 22:08 Ответить
Рада мовчить, КОНСТИТУЦІЯ забута, хто Гаранту сказав, що війна???
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19.01.2021 22:59 Ответить
Возвращение Донбасса в Украину - это приоритет....все остальное - это сдача его России...Токо разведем войска - все о Крыме и Донбассе можно будет забыть надолго.....Зеленский такой недалекий и легко поддающийся манипуляции....Никому в Украине разведение войск на Донбассе не нужно....Даже тем кто сидят на передке в окопах...Зеленский никак не может это понять(.
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20.01.2021 07:59 Ответить
Хорошо, всё верно заявил. кацапы против Зе.
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20.01.2021 08:47 Ответить
падло, краще б ти у штани закінчував.
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20.01.2021 10:24 Ответить
 
 