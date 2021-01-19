Окончание войны на Донбассе должно оставаться приоритетом, - Зеленский новому председателю ОБСЕ Линде. ФОТО
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Швеции Анн Линде.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Зеленский поблагодарил Линде за ее позицию о том, что вопрос завершения войны на Донбассе является приоритетным, и отметил необходимость активно поднимать вопрос возврата временно оккупированного Крыма, для чего Украина инициировала создание международной площадки под названием "Крымская платформа".
Президент проинформировал собеседницу о ситуации с безопасностью на Донбассе, а также об усилиях, которые прилагает украинская сторона с целью достижения мира.
Зеленский отметил, что Украина выполнила все договоренности, достигнутые на встрече лидеров "Нормандской четверки" в декабре 2019 года, при том отметил, что другая сторона держит закрытыми все КПВВ на линии разграничения, кроме одного. Также тормозится процесс взаимного возвращения удерживаемых лиц, блокируется доступ Международного комитета Красного Креста к удерживаемым лицам и работа миссии ОБСЕ на оккупированной территории, разминирование и процесс разведения войск на новых участках.
По мнению президента Украины в вопросе устойчивого прекращения огня на Донбассе есть продвижение вперед, и более шести месяцев действует режим тишины. Хотя иногда он провокационно нарушается со стороны боевиков, и все же благодаря мерам, которые продолжаются с 27 июля 2020 года, удалось в разы уменьшить количество погибших военных и гражданских.
Собеседники также обсудили вопросы, связанные с деятельностью Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и отметили необходимость усиления ее организационной способности, технического потенциала и финансового обеспечения.
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Согласно фабуле, на территории Украины проходит война между "красными", которых поддерживает Россия, и проукраинским "сопротивлением". В событиях участвуют американские военные, ядерные ракеты, дроны и боевые андроиды.
Фильм наз. "Смертельная зона"
Смотреть только в украинском переводе, где русских террористов называют террористами, а не ополченцами.
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Воно ушльопок(
Воно знає з дитинства тільки - Трактор в полі дир-дир-дир, ми за мир
На більше на навчений(
Хоча, яка нам рАзнИца))) аби здохло)
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Ну, я ще розумію, як би це сказала Лінде. А шмарклі потрібно готуватися до військового визволення окупованих територій. Азербайджан наглядно показав приклад у Нагірному Карабасі. Одним словом: Булоска - є бубочка.
- "в питанні стійкого припинення вогню на Донбасі є просування вперед".
"Вперед" означає у напрямку, що відповідає наміру суб'єкту, який його визначає. Тобто намір полягає в припиненні вогню. І це не дивно, оскільки відповідає проголошеному виборчому гаслу: "Просто перестати стріляти". Позаяк, жодних суперечностей між колишніми і нинішніми заявами не спостерігається, мені зрозуміло, що "перестати стріляти" і зараз є стратегією успіху так званого головнокомандувача. Для нього не існує вибору, який ви маєте на увазі. Він не збирається перемагати. І так само, він не ламає голову поняттями поразка і капітуляця. Для нього не існує капітуляції. Тому заради "перестати стріляти" він буде відходити як завгодно далеко. Всюди, де не буде натикатись на протидію суспільства.
Побігти в обійми чи що ? Після брєжнєвського поцілунку Зе з путєю ?
Після нас - хоч потоп.
Бубочка, пам' ятаєш?
А повернення Криму?
То чому ви ще не виєте про торгівлю на крові, все нормально, бо не Ліпєцкая фабріка?
Криворожская или квартальная ?