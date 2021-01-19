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На Яворивском полигоне попал в ДТП грузовик с военнослужащими, 5 человек госпитализированы. ФОТО

На Яворивском полигоне во Львовской области произошло ДТП. Перевернулся КРАЗ, перевозивший 29 контрактников. Пятерых из них госпитализировали

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

На Яворивском полигоне попал в ДТП грузовик с военнослужащими, 5 человек госпитализированы 01

Удар был такой силы, что кабину совершенно изувечило, а пассажиров из кузова просто разбросало. У пяти наиболее пострадавших — многочисленные переломы. Медики говорят, что состояние бойцов средней тяжести, их готовят к операциям.

На Яворивском полигоне попал в ДТП грузовик с военнослужащими, 5 человек госпитализированы 02

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По предварительной информации, военный автомобиль, уступая место попутной машине, зацепил колесом обочину. И, поскольку дорога была скользкой, водитель не справился с управлением, вылетел в кювет и врезался в дерево. 

Автор: 

ДТП (7673) полигон (338) ВСУ (6584) Львовская область (2903)


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Топ комментарии
+19
найскорішого одужання постраждалим хлопчикам і повного відновлення...
всі живі, слава Богу... тримайтеся!
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19.01.2021 23:13
+11
Выздоравливайте ребята! Здоровья вам
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19.01.2021 23:16
+9
..без тента, как дрова, в такой мороз везти людей (или бойцы и до сих пор нелЮди, - пушечное мясо..??) в тылу (ладно в ордле всё проходило...)...- гребаный бардак хуже совка...- того, кто отправил машину с грубейшими нарушениями на пару лет подумать о натовских стандартах)))...
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19.01.2021 23:29
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дебил за рулем ???
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19.01.2021 23:13 Ответить
найскорішого одужання постраждалим хлопчикам і повного відновлення...
всі живі, слава Богу... тримайтеся!
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19.01.2021 23:13 Ответить
Выздоравливайте ребята! Здоровья вам
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19.01.2021 23:16 Ответить
Водій розслабився. Давно таких морозів не було
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19.01.2021 23:17 Ответить
..без тента, как дрова, в такой мороз везти людей (или бойцы и до сих пор нелЮди, - пушечное мясо..??) в тылу (ладно в ордле всё проходило...)...- гребаный бардак хуже совка...- того, кто отправил машину с грубейшими нарушениями на пару лет подумать о натовских стандартах)))...
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19.01.2021 23:29 Ответить
Зато не барыга
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19.01.2021 23:34 Ответить
та даже и в тентованом. зимой с одного края- Мариуполь в другой край страны Львовскую. кроме мёрзнешь как собака ещё и дупа просто отбивается на этих скамейках. тёплые кунги грицык по продавал как надлышковэ майно .
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20.01.2021 01:28 Ответить
кабина как с бумаги зроблена
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20.01.2021 01:51 Ответить
информирует https://censor.net/ со ссылкой на https://lviv.tsn.ua/ru/na-yavorivskom-poligone-perekinulos-avto-s-********-pyateryh-boycov-gospitalizirovali-1708552.html ТСН .Источник: https://censor.net/ru/p3242815

По ДТП у меня вопросов нет, есть кому задавать и разбираться. Есть вопрос: какого х#я на военном полигоне находится ТСН?
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20.01.2021 02:30 Ответить
это...какой то...позор
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20.01.2021 05:52 Ответить
Треба зеленим такі новини подавати як переможні. На Яворівському полігоні провели військові навчання щодо знищення фюрера всіх ватників. Кортеж умовного Путіна потрапив у ДТП.
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20.01.2021 07:44 Ответить
зимой перевозить л/с в открытой машине, это пздец, конченная цирковая власть.
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20.01.2021 09:24 Ответить
зимой перевозить л/с в открытой машине, это пздец, конченная цирковая власть.
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20.01.2021 09:29 Ответить
не торопись .... (эхо) : пись...пись... спешка нужна при ловле гебнявых пуйловских блох и в гостчях у чужой жены ! такось !
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20.01.2021 10:17 Ответить
В совку і то краще було - "УРАЛ с утепльонними дугами". Передивився всякі накази, настанови та інструкції МО. Ніде нічого про температуру, про погані дорож.умови - весь акцент на бумажках. Стандарт НАТО як і стандарт західної демократії починається з суспільних відносин, відносин між людьми (учасниками процесу). У нас феодалізм: цар, сановник, пан, простий, пересічний, начальник, підлеглий, заможний бідний.
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20.01.2021 11:34 Ответить
 
 