На Яворивском полигоне попал в ДТП грузовик с военнослужащими, 5 человек госпитализированы. ФОТО

На Яворивском полигоне во Львовской области произошло ДТП. Перевернулся КРАЗ, перевозивший 29 контрактников. Пятерых из них госпитализировали

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Удар был такой силы, что кабину совершенно изувечило, а пассажиров из кузова просто разбросало. У пяти наиболее пострадавших — многочисленные переломы. Медики говорят, что состояние бойцов средней тяжести, их готовят к операциям.

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По предварительной информации, военный автомобиль, уступая место попутной машине, зацепил колесом обочину. И, поскольку дорога была скользкой, водитель не справился с управлением, вылетел в кювет и врезался в дерево.