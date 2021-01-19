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Липецкий филиал? Бизнес на крови? ФОТОжаберы обсуждают покупку российским каналом франшизы на "Лигу Смеха"
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Читайте на "Цензор.НЕТ": Российский канал СТС купил франшизу на "Лигу Смеха". В "Квартале 95" объясняют, что продажами занимается шведский дистрибьютор
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орошему, если ее выбор расися, то в чем проблема? Чемодан, вокзал - как говориться. Лишить скотыну гражданства и отправить за паребрик. Но тут так не работает, ведь презедент тоже за расисю...
https://censor.net/ru/comments/locate/3242886/01921486-8a61-725a-8e89-b9ecafc76a32