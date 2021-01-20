Зеленский почтил память военнослужащих ВСУ, погибших за независимость Украины, - ОП. ФОТОрепортаж
Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в церемонии почтения памяти военнослужащих Вооруженных сил, погибших в этот день в боях за независимость, суверенитет и территориальную целостность государства.
Церемония состоялась у Министерства обороны Украины. Были объявлены фамилии 51 защитника Украины, которые погибли в этот день в 2015-2020 годах. В частности, почтили память 48 военнослужащих, павших при обороне Донецкого аэропорта. После озвучивания каждой фамилии воины роты почетного караула били в колокол и салютовали из стрелкового оружия. Владимир Зеленский возложил цветы к Памятному колоколу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.
Президент пообщался с родственниками погибших бойцов.
"Украинские воины на фронте ежедневно доказывают, что ни вооруженные провокации противника, ни лютые морозы не заставят их отступить со своей земли. Каждый день мы благодарим их за мирное небо над нашими городами и селами и вспоминаем имена тех, кто погиб, защищая суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы должны сделать все, чтобы количество имен, которые звучат у Памятного колокола, не увеличивалось, а в Украине наконец-то воцарился мир", – сказал Глава государства.
В церемонии также приняли участие руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, министр обороны Андрей Таран и Главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак.
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https://censor.net/ru/user/347491 зеленське не змінюємо?
Це тобі...відверте посміховисько! Скачай непотріб «ДСТУ ЕN 50160:2014» і там все побачиш. Ти дурновате й не знало, що наша українська електромережа давно стандартизована під європейську.))))
Лично я за то, чтобы до следующих выборов вас осталось, как можно меньше.
Зеленський... Це не той, що взяв під особистий контроль порятунок пораненого Журавля, а сам тим часом наминав оленину для інстаграму?
Єрмак.... Це не той, що злив операцію по арешту кацапських наймитів, що винні у загибелі наших захисників?
Присутність цих виродків біля пам'ятного Дзвону паплюжить пам'ять полеглих..
ЗЫ.. хмм.. у Зеленой Шмаркли сменился личный бодигард.. Максим Донец куда-то пропал..
Хотя Миротворец давно опознал сепаршу с "парада пленных" в Донецке.
https://psb4ukr.org/criminal/sukhova-olga-aleksandrovna/?fbclid=*************************************************************
Що за секта? Жодної ознаки їхньої приналежності до України.
Тьфу....
Служба Безпеки України і Нацрада з питань телебачення та радіомовлення має негайно відреагувати на пропаганду тероризму в ефірі телеканалу «Наш».
Телеканал регулярно просуває у своїх ефірах спікерів, які займаються неприхованою антиукраїнською пропагандою, однак всі можливі межі телеканал перейшов, поширивши слова одіозної діячки, поплічниці Януковича Олени Бондаренко, яка назвала Збройні Сили України «злочинцями».
Переконані, що подібні висловлювання не просто неприпустимі, вони є частиною російської гібридної війни проти України, вони підривають безпеку та обороноздатність країни. Жодна цивілізована держава під час війни не може допускати пропаганду тероризму та безпідставні обвинувачення на адресу захисників суверенітету і територіальної цілісності. «Європейська Солідарність» вимагає негайної реакції СБУ і національного регулятора телерадіомовлення щодо антиукраїнських заяв Олени Бондаренко.
Вважаємо, що ігнорування таких інцидентів демонструватиме слабкість української держави та заохочуватиме організаторів гібридної війни до подальших актів прямого інформаційного тероризму.
ЦИНИЗМ
Лицемерие
А от Мендельши щось не бачу.
Нагадаю зашквари цих можновладних "патріотів".
Зе: