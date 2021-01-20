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Зеленский почтил память военнослужащих ВСУ, погибших за независимость Украины, - ОП. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в церемонии почтения памяти военнослужащих Вооруженных сил, погибших в этот день в боях за независимость, суверенитет и территориальную целостность государства.

Церемония состоялась у Министерства обороны Украины. Были объявлены фамилии 51 защитника Украины, которые погибли в этот день в 2015-2020 годах. В частности, почтили память 48 военнослужащих, павших при обороне Донецкого аэропорта. После озвучивания каждой фамилии воины роты почетного караула били в колокол и салютовали из стрелкового оружия. Владимир Зеленский возложил цветы к Памятному колоколу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

Президент пообщался с родственниками погибших бойцов.

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"Украинские воины на фронте ежедневно доказывают, что ни вооруженные провокации противника, ни лютые морозы не заставят их отступить со своей земли. Каждый день мы благодарим их за мирное небо над нашими городами и селами и вспоминаем имена тех, кто погиб, защищая суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы должны сделать все, чтобы количество имен, которые звучат у Памятного колокола, не увеличивалось, а в Украине наконец-то воцарился мир", – сказал Глава государства.

В церемонии также приняли участие руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, министр обороны Андрей Таран и Главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак.

Зеленский почтил память военнослужащих ВСУ, погибших за независимость Украины, - ОП 01
Зеленский почтил память военнослужащих ВСУ, погибших за независимость Украины, - ОП 02
Зеленский почтил память военнослужащих ВСУ, погибших за независимость Украины, - ОП 03
Зеленский почтил память военнослужащих ВСУ, погибших за независимость Украины, - ОП 04
Зеленский почтил память военнослужащих ВСУ, погибших за независимость Украины, - ОП 05
Зеленский почтил память военнослужащих ВСУ, погибших за независимость Украины, - ОП 06
Зеленский почтил память военнослужащих ВСУ, погибших за независимость Украины, - ОП 07
Зеленский почтил память военнослужащих ВСУ, погибших за независимость Украины, - ОП 08
Зеленский почтил память военнослужащих ВСУ, погибших за независимость Украины, - ОП 09
Зеленский почтил память военнослужащих ВСУ, погибших за независимость Украины, - ОП 10
Зеленский почтил память военнослужащих ВСУ, погибших за независимость Украины, - ОП 11
Зеленский почтил память военнослужащих ВСУ, погибших за независимость Украины, - ОП 12
Зеленский почтил память военнослужащих ВСУ, погибших за независимость Украины, - ОП 13
Зеленский почтил память военнослужащих ВСУ, погибших за независимость Украины, - ОП 14
Зеленский почтил память военнослужащих ВСУ, погибших за независимость Украины, - ОП 15

Автор: 

Зеленский Владимир (20343) память (1494) военнослужащие (6133)


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Топ комментарии
+20
театр одного полуактера (
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20.01.2021 11:17
+17
Хомчак.... Це не той, що відхрещувався від наших загиблих воїнів і казав "ми їх туди не посилали"?
Зеленський... Це не той, що взяв під особистий контроль порятунок пораненого Журавля, а сам тим часом наминав оленину для інстаграму?
Єрмак.... Це не той, що злив операцію по арешту кацапських наймитів, що винні у загибелі наших захисників?

Присутність цих виродків біля пам'ятного Дзвону паплюжить пам'ять полеглих..
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20.01.2021 11:21
+10
это кощунство, когда четырежды уклонист и коррумпированный наркоман, изображает уважение к погибшим за свободу Украины солдатам и добровольцам ..
ЗЫ.. хмм.. у Зеленой Шмаркли сменился личный бодигард.. Максим Донец куда-то пропал..
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20.01.2021 11:24
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театр одного полуактера (
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20.01.2021 11:17 Ответить
Потрібно кожен день приймати рішення які посилюють обороноздатність України! Потрібно змінити міністра оборони, який провалив оборонний бюджет 2020, потрібно змінити прем'єр-міністра та міністра МОЗ, які провалили боротьбу з коронавірусом!
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20.01.2021 11:30 Ответить
И память брошенного умирать солдата Журавля вислючина оманская тоже почтила? это просто какойта сюр...
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20.01.2021 11:37 Ответить
https://censor.net/ru/user/347491"Потрібно змінити міністра оборони... потрібно змінити прем'єр-міністра та міністра МОЗ"

https://censor.net/ru/user/347491 зеленське не змінюємо?
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20.01.2021 11:41 Ответить
Будуть вибори Президента замінемо і Зеленського.
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20.01.2021 11:42 Ответить
а раніше не бажаєте? бо маю погані передчуття щодо долі країни впродовж наступних трьох років.
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20.01.2021 11:55 Ответить
Міняти Зеленського на порошенка не бажаю, порошенко це абсолютне зло, яке протягує путінські зміни в Конституцію України за хабарі депутатам.
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20.01.2021 12:03 Ответить
я не називав прізвище Порошенко, я спитав - "чи не бажаєте поміняти зеленське раніше ніж він ще три роки руйнуватиме країну"?
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20.01.2021 12:32 Ответить
Я знаю тільки одного достойного кандидата на якого б як погодився змінити Зеленського - Анатолій Гриценко, але Гриценко не набирає достатньо підтримки на фоні шоуменів.
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20.01.2021 12:37 Ответить
чи не бажаєте поміняти зеленське раніше ніж він ще три роки руйнуватиме країну?
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20.01.2021 12:50 Ответить
Міняти на кого? порошенко та бойко це агенти путіна. Гриценко не набере достатньо голосів, інший об'єднаний кандидат від патріотів та демократів теж не виграє, бо всі телеканали будуть його вбивати політично!
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20.01.2021 14:09 Ответить
...а як бреше Гриць.... ну нічим від Зебрехуна не відрізняється..)))
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20.01.2021 13:30 Ответить
Як бреше розкажіть?
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20.01.2021 14:09 Ответить
..що... про рішення суду стосовно Пороха не чув? А раніш з брехнею Гриця щодо Луценка...теж не чув? Як там з переобладнанням української електромережі під 50 гц? Почали вже , чи ні?))))
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20.01.2021 14:22 Ответить
Замовне рішення суду на користь порошенка абсолютно не доводить що слова Гриценка були неправдиві. Навпаки рішення корумпованого суду проти Гриценко тільки підтвердили що Гриценко був правий.
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20.01.2021 14:25 Ответить
Ну якби суд виправдав Гриця...то був би не корумпований..)))) Тут твоя дебільна логіка працює.. А що промовчав за Луценко? Та за 50 ГЦ не забудь прокоментувати!! А то ти так тихенько втік тоді.... Тількі сморід від тебе залишився. ))) Давай..посміховисько...весели цензорівців своїми сатиричними дописами!!)))
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20.01.2021 14:30 Ответить
Мені складно спілкуватись з настільки тупими дописувачами, які навіть не розуміють написаного. Як вас з армії ще не вигнали?
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20.01.2021 15:38 Ответить
Ні... !! Чекаємо вказівок переобладнати електричну мережу України під 50 ГЦ. Кажуть ти звернувся до Гриценка з цим питанням!!))) Що... дурненьке.. нема чого відповісти?
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20.01.2021 15:42 Ответить
Ви навіть не розумієте який ви смішний дебіл і самі себе зараз накажете показово і будуть над вами голосно сміятись як над дебілом! В українській мережі практично завжли менше 50 Гц, 49,9 Гц, це обумовлено неспроможністю обладнання виробленого в СРСР працювати з високою стабільністю частоти! Але Ви цього не знаєте і смієтесь як дебіл.
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20.01.2021 15:45 Ответить
.. тупа відмазка!!))) Коли ти..дурновате... написав що українську систему повинно переобладнати під 50 ГЦ, ти й гадки не мав... що наша система працює з частотою в 50ГЦ. Тому тоді тихенько злився... прочитавши..скільки тобі навішали посилань!!! Люди забули..а я не забув... То твої дитячі відмазки настількі смішні... що ще раз стверджую ..що ти звичайна наволоч. Всі твої лозунгові дописи сприймаються на Цензорі сатирично! Достатньо побачити https://censor.net/ru/user/347491, щоб зрозуміти, що зараз буде треш!!!))))))))))))))
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20.01.2021 15:57 Ответить
Ви тупуватий від природи, те що в мережі 50 Гц в СРСР знав кожен технічного грамотний школяр, я вже не кажу про дорослу людину. Ми на форумі обговорювали проблематику енергомереж і чому Бурштинський енергоострів відокремлений від решти України, але ви -тупе створіння, нічого не зрозуміли і виставляєте себе на посміховисько.
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20.01.2021 16:01 Ответить
20 мая 2014 года на территории Украины был принят международный европейский стандарт https://ru.wikipedia.org/wiki/CENELEC CENELEC EN 50160:2010. Этот стандарт вступил в силу 1 октября 2014 года под названием «ДСТУ ЕN 50160:2014» - «Характеристики напряжения в системах электроснабжения общего назначения». В этом стандарте установлено напряжение 400/230 В ± 10 %, и иные вопросы официально гармонизированы со стандартами ЕС.

Це тобі...відверте посміховисько! Скачай непотріб «ДСТУ ЕN 50160:2014» і там все побачиш. Ти дурновате й не знало, що наша українська електромережа давно стандартизована під європейську.))))
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20.01.2021 16:34 Ответить
Я бачу що ви дебіл, але тепер це бачать всі інші дописувачі. Проблема відсутності в енергомережі України 50Гц це проблема яка тягнеться вже десятиліття!
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20.01.2021 16:43 Ответить
.. ну хто тут дебіл... цензорятам доводити непотрібно!!))) Це у тебе...дурнвате... проблема з 50 ГЦ української енергосистеми. А от ніяких зауважень від ЄЕСЕМ щодо цього питання нема. У тебе є...)))) Які ж дурні європейці...))) Взяли та сертифікували українську систему , знаючи що там десятилітіями проблеми з частотою!)))) То може Порох краде герці та обмінює іх на долари!? А прийде до влади Гриць...і всі герці повернуться в систему.. А може будуть нові стандарти... 220Вольт..50 Гриць?))))
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20.01.2021 17:01 Ответить
Ну ви показали що ви ідіот, я навіть не буду нічого додавати. Розкажіть чому Бурштинський енергоострів від'єднали від решти України.
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20.01.2021 17:03 Ответить
Ти ж недавно плів, що в Європі 50 гц, а в Україні 49,9 гц)
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20.01.2021 17:07 Ответить
Так і є. А Ви що цього не знали?
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20.01.2021 17:08 Ответить
Чого "не знали"?))). В мене прибор стоїть, який показує частоту в мережі. От зараз 50гц, 233В.
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20.01.2021 21:01 Ответить
..ну куди ..криса Грицьківска сховалася? Дієш, як інструкція прописала!? Загнали у кут... сиди тихенько і мовчи! Чи зміна закінчилася?
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20.01.2021 15:27 Ответить
Хочете знову отримати на горіхи? Мазохіст? Чи просто недостатньо розумні?
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20.01.2021 15:39 Ответить
.. дивись..не подавись... цензорівське посміховисько!!)))) Криса почала демонструвати агрессивність?
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20.01.2021 15:43 Ответить
хіба можна подавитись земляними червяками?
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20.01.2021 15:46 Ответить
Использованный штопанный заднепроходной презерватив не проходит!
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20.01.2021 14:05 Ответить
Мені інколи здається що українці нездатні до успіху бо не можуть об'єднатись навколо чесного та розумного лідера. Українцям подобаються зрадники та ідіоти! Те що Гриценко не стане Президентом це проблема перш за все всіх небайдужих українців, бо Україна буде в жопі!
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20.01.2021 14:11 Ответить
Сначала надо, чтобы вы заплатили самую высокую цену за то, что Зеленского выбрали.

Лично я за то, чтобы до следующих выборов вас осталось, как можно меньше.
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20.01.2021 14:20 Ответить
Поц, просто поц.
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20.01.2021 14:25 Ответить
У російській "Лізі сміху" братимуть участь команди із ОРДО, Криму та материкової України... https://www.pravda.com.ua/news/2021/01/20/7280499/
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20.01.2021 11:18 Ответить
Цікаво, як СБУ прореагує на участь команд з материкової України?
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20.01.2021 11:20 Ответить
Як сбу прореагує на торгівлю віслюка з кацапами? Продав він франшизу вже після того, як його обрали.
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20.01.2021 11:22 Ответить
Це я пишу для зебілів. Особливо тих, що вважають себе патріотами.
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20.01.2021 12:15 Ответить
Тобто за загиблими є урочистості, а живих можна пресувати. Наводить на погані думки.
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20.01.2021 11:19 Ответить
А погибшие патриоты Украины нравятся ЗЕ гораздо больше живых.
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20.01.2021 14:22 Ответить
Не думаю, що подобаються, але він вважає їх безпечнішими для себе.
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21.01.2021 15:37 Ответить
Хомчак.... Це не той, що відхрещувався від наших загиблих воїнів і казав "ми їх туди не посилали"?
Зеленський... Це не той, що взяв під особистий контроль порятунок пораненого Журавля, а сам тим часом наминав оленину для інстаграму?
Єрмак.... Це не той, що злив операцію по арешту кацапських наймитів, що винні у загибелі наших захисників?

Присутність цих виродків біля пам'ятного Дзвону паплюжить пам'ять полеглих..
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20.01.2021 11:21 Ответить
Когда гибнули солдаты - зеля ************* желал...
Зеленський вшанував пам'ять військовослужбовців ЗСУ, загиблих за незалежність України, - ОП - Цензор.НЕТ 8312
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20.01.2021 11:38 Ответить
А ты не трапезничал когда гибли солдаты? Голодный ходил?
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20.01.2021 17:36 Ответить
А кто взял ситуацию с Журавлем на свой личный контроль?
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20.01.2021 19:18 Ответить
циник....
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20.01.2021 11:22 Ответить
это кощунство, когда четырежды уклонист и коррумпированный наркоман, изображает уважение к погибшим за свободу Украины солдатам и добровольцам ..
ЗЫ.. хмм.. у Зеленой Шмаркли сменился личный бодигард.. Максим Донец куда-то пропал..
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20.01.2021 11:24 Ответить
Не чіпай зайві гріхи на Зєйла. В нього і своїх гріхів вистачає. Тому ніякий він не уклоніст. Мобілівовували лише тих, що раніше СЛУЖИВ В АРМІЇ. А Зєйло служив в той час в КВН.
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20.01.2021 11:35 Ответить
ага.. в "95 бригаде" веселых и озорных клоунов-наркоманов..
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20.01.2021 11:38 Ответить
Але у військомат не з'являвся, хоча про повістки йому розповідали його мати, батько і він сам.
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20.01.2021 11:39 Ответить
А вокруг только охрана и пару детлк для массовки, вот и у нас появилось свое *****
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20.01.2021 11:24 Ответить
Думаю, не будь он президентом, ему бы уже не один раз намылили сусала и не один раз опустили крышку рояля на рабочий орган. Но, наверное, всему свое время... Я не знаю, как могут выносить родственники погибших весь его цинизм и брехню?
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20.01.2021 11:31 Ответить
Колаборант прикрывает бутафорным патриотизмом посадку его шакалами еще одной защитницы Украины Виктории Котленец, муж которой воюет с рашистами с 2014 года.

Хотя Миротворец давно опознал сепаршу с "парада пленных" в Донецке.

https://psb4ukr.org/criminal/sukhova-olga-aleksandrovna/?fbclid=*************************************************************
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20.01.2021 11:35 Ответить
Гундявого кагбы положение обязывает, но ублюдка дерьмака он мог бы за собой и не таскать
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20.01.2021 11:42 Ответить
Якісь чуваки в чорному.
Що за секта? Жодної ознаки їхньої приналежності до України.
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20.01.2021 11:43 Ответить
А они живут сериалом "Бригада"....
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20.01.2021 11:47 Ответить
Уклонисты/предатели/агенты РФ....корчат из себя патриотов!
Тьфу....
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20.01.2021 11:46 Ответить
https://eurosolidarity.org/2021/01/19/yevropejska-solidarnist-vymagaye-negajnoyi-reakcziyi-sbu-i-naczionalnogo-regulyatora-teleradiomovlennya-shhodo-zayav-oleny-bondarenko-na-pidtrymku-terorystiv-poshyrenyh-telekanalom/ Партія «Європейська Солідарність» вимагає негайної реакції Зеленського, СБУ і національного регулятора телерадіомовлення щодо заяв Олени Бондаренко на підтримку терористів, поширених телеканалом «Наш»

Служба Безпеки України і Нацрада з питань телебачення та радіомовлення має негайно відреагувати на пропаганду тероризму в ефірі телеканалу «Наш».
Телеканал регулярно просуває у своїх ефірах спікерів, які займаються неприхованою антиукраїнською пропагандою, однак всі можливі межі телеканал перейшов, поширивши слова одіозної діячки, поплічниці Януковича Олени Бондаренко, яка назвала Збройні Сили України «злочинцями».
Переконані, що подібні висловлювання не просто неприпустимі, вони є частиною російської гібридної війни проти України, вони підривають безпеку та обороноздатність країни. Жодна цивілізована держава під час війни не може допускати пропаганду тероризму та безпідставні обвинувачення на адресу захисників суверенітету і територіальної цілісності. «Європейська Солідарність» вимагає негайної реакції СБУ і національного регулятора телерадіомовлення щодо антиукраїнських заяв Олени Бондаренко.
Вважаємо, що ігнорування таких інцидентів демонструватиме слабкість української держави та заохочуватиме організаторів гібридної війни до подальших актів прямого інформаційного тероризму.
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20.01.2021 11:46 Ответить
Испаскудил святое место. Гнида.
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20.01.2021 11:52 Ответить
мавпочку вивели на прогулянку.
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20.01.2021 12:04 Ответить
Гадкое, зелёное лицемерие.
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20.01.2021 12:10 Ответить
Ой, що це їх так поперло ..награні скорботні обличчя ..таки згадали, що є загиблі воїни?
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20.01.2021 12:22 Ответить
Вспоминается не наигранное лицо пороха в день памяти жертв голодомора, когда он хохотал с аваковым.
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20.01.2021 17:38 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=326Il4SlGmo Зато тут не наигранное. Предельно искреннее.
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20.01.2021 19:19 Ответить
После того как президентом США стал Байден немного уменьшилось пророссийского ******* с стороны наших властей.
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20.01.2021 12:31 Ответить
..так на подходе расследование по вагнеровцам... И никто не забыл, что зелёное ничтожество обещало через своего Генпрокурова порешать дело компании Бурисма...))) Загнало вовчика-дурашку в уголок своё же окружение.... Уже спокойно не спит... а энурез спасает только при призыве в армию...)))
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20.01.2021 13:35 Ответить
А что клоуну еще остается делать, когда его рейтинг катастрофически падает!
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20.01.2021 14:33 Ответить
Сборище ничтожеств изображают скорбь.
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20.01.2021 14:39 Ответить
Буду краток
ЦИНИЗМ
Лицемерие
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20.01.2021 15:35 Ответить
що прокинулося зелене лайно?
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20.01.2021 17:53 Ответить
Ценично, писец как ценично
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20.01.2021 22:04 Ответить
шлемазл.
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20.01.2021 22:12 Ответить
каким бы ни был президент Украины.он ПРОСТО ОБЯЗАН чтить защитников Украины.да.не везёт Украине с президентами-то матёрые коррупционеры,то ужасающие дилетанты...но защитники Украины-ценность державы.а не политический капитал отдельных лиц при власти и около оной.
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21.01.2021 02:28 Ответить
Сделай красивый шаг уйди в отставку, признав свою некомпетентность и нечистоплотность !!!
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21.01.2021 06:09 Ответить
Знайомі обличчя ************** - Зе, дЄрьмак. Грають скорботу за загиблими.
А от Мендельши щось не бачу.
Нагадаю зашквари цих можновладних "патріотів".
Зе:

Зеленський вшанував пам'ять військовослужбовців ЗСУ, загиблих за незалежність України, - ОП - Цензор.НЕТ 6841
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21.01.2021 12:15 Ответить
Мендель:

Зеленський вшанував пам'ять військовослужбовців ЗСУ, загиблих за незалежність України, - ОП - Цензор.НЕТ 8185
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21.01.2021 12:16 Ответить
дЄрьмак: "Мой брат пагіб в гражданскай вайнє на Данбасє!"

Зеленський вшанував пам'ять військовослужбовців ЗСУ, загиблих за незалежність України, - ОП - Цензор.НЕТ 4466
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21.01.2021 12:18 Ответить
Какое моральное право эта мерзкая тварь имеет там находится?!
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21.01.2021 14:50 Ответить
зепорноактриса готова на любые позы ради булавы
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21.01.2021 19:15 Ответить
 
 