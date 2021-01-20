Зеленский почтил память военнослужащих ВСУ, погибших за независимость Украины, - ОП. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в церемонии почтения памяти военнослужащих Вооруженных сил, погибших в этот день в боях за независимость, суверенитет и территориальную целостность государства.

Церемония состоялась у Министерства обороны Украины. Были объявлены фамилии 51 защитника Украины, которые погибли в этот день в 2015-2020 годах. В частности, почтили память 48 военнослужащих, павших при обороне Донецкого аэропорта. После озвучивания каждой фамилии воины роты почетного караула били в колокол и салютовали из стрелкового оружия. Владимир Зеленский возложил цветы к Памятному колоколу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

Президент пообщался с родственниками погибших бойцов.

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"Украинские воины на фронте ежедневно доказывают, что ни вооруженные провокации противника, ни лютые морозы не заставят их отступить со своей земли. Каждый день мы благодарим их за мирное небо над нашими городами и селами и вспоминаем имена тех, кто погиб, защищая суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы должны сделать все, чтобы количество имен, которые звучат у Памятного колокола, не увеличивалось, а в Украине наконец-то воцарился мир", – сказал Глава государства.

В церемонии также приняли участие руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, министр обороны Андрей Таран и Главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак.





























