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Наев обсудил план сотрудничества с партнерами из НАТО: Украина движется к полноценному членству в Альянсе. ФОТОрепортаж

Офицеры Командования Объединенных сил Вооруженных Сил Украины во главе с командующим генерал-лейтенантом Сергеем Наевым приняли участие в международной видеоконференции с представителями Вооруженных Сил государств-членов НАТО.

Об этом говорится в сообщении службы по связям с общественностью Командование объединенных сил ВС Украины, передает Цензор.НЕТ.

Первая в этом году онлайн-встреча с иностранными партнерами, такого высокого уровня, состоялась согласно Плану мероприятий международного сотрудничества Министерства обороны Украины и Вооруженных Сил Украины на 2021 г., а также на основании письма-приглашения от командующего Оперативным командованием видами Вооруженных Сил Республики Польша генерал лейтенанта Томаша Пиотровски.

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Во время разговора, стороны обсудили вопросы сотрудничества и проекты совместной подготовки между Вооруженными Силами государств-членов Вышеградской четверки, Литовской Республики, Румынии и Украины, возможные направления привлечения консультативно-совещательной помощи и проведения совместных тренировок и учений.

- Мы расширяем наше сотрудничество, привлекая к нему как можно больше партнеров. Отвечая в Вооруженных Силах Украины за осуществление операций, наше командование стремится получить от стран-членов НАТО больше опыта, а также воспользоваться их подходом к подготовке и ведению операций, - отметил генерал-лейтенант Сергей Наев.

По словам командующего, благодаря плодотворному взаимодействию Украина постепенно движется вперед к полноценному членству в Североатлантическом альянсе, что позволит обеспечивать совместимость подразделений Вооруженных Сил Украины с подразделениями европейских партнеров при выполнении ими общих задач.

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В свою очередь, военные представители стран Вышеградской четверки, Литовской Республики и Румынии выразили безоговорочную поддержку Украине в борьбе против российской агрессии и подчеркнули, что обеспечение региональной безопасности возможно лишь в случае консолидации совместных усилий, а также сосредоточили внимание на углублении сотрудничества с Украиной путем поиска новых способов взаимного военного диалога на стратегическом уровне.

Наев обсудил план сотрудничества с партнерами из НАТО: Украина движется к полноценному членству в Альянсе 01
Наев обсудил план сотрудничества с партнерами из НАТО: Украина движется к полноценному членству в Альянсе 02
Наев обсудил план сотрудничества с партнерами из НАТО: Украина движется к полноценному членству в Альянсе 03
Наев обсудил план сотрудничества с партнерами из НАТО: Украина движется к полноценному членству в Альянсе 04
Наев обсудил план сотрудничества с партнерами из НАТО: Украина движется к полноценному членству в Альянсе 05

Автор: 

НАТО (9980) военные учения (3457) членство в НАТО (1510) ВСУ (6584) Наев Сергей (347) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+7
Згідний зі словами командувача!!! Всерімно коли не коли, але ми будемо в НАТО!
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20.01.2021 16:18
+6
Наев обсудил план сотрудничества с партнерами из НАТО: Украина движется к полноценному членству в Альянсе - Цензор.НЕТ 273
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20.01.2021 13:53
+4
Вот сейчас начнётся канонада рашенских пуканов.
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20.01.2021 13:51
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20.01.2021 13:47 Ответить
Вот сейчас начнётся канонада рашенских пуканов.
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20.01.2021 13:51 Ответить
як то кажуть: собачка гавкає, а караван іде
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20.01.2021 13:53 Ответить
Наев обсудил план сотрудничества с партнерами из НАТО: Украина движется к полноценному членству в Альянсе - Цензор.НЕТ 273
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20.01.2021 13:53 Ответить
***, іт воз грейт івент! маст хеппен мор офен
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20.01.2021 13:56 Ответить
😂😁🤣
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20.01.2021 13:57 Ответить
Мы так еще 100 лет двигается будем, давайте что ли переходить на стандарты вооружения НАТО
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20.01.2021 13:54 Ответить
https://twitter.com/SemennicovaV
https://twitter.com/SemennicovaV
https://twitter.com/SemennicovaV


https://twitter.com/SemennicovaV
https://twitter.com/SemennicovaV

Влада



Сегодня была на катке. Каталась на коньках. Потом на коленях, затем лицом по льду. Сейчас на скорой поеду кататься. Движение - это жизнь!
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20.01.2021 13:57 Ответить
сказали же тебе ДВИЖЕМСЯ, только с какой скоростью не уточнили, да мы сами догадываемся
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20.01.2021 14:57 Ответить
Один ноут, которому неизвестно сколько лет, на 10 человек и круглые ох...ие глаза генерала, который не понимает что происходит, это как раз стандарты НАТО....
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20.01.2021 13:55 Ответить
Первый рванул. С почином .....
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20.01.2021 13:58 Ответить
Коли в країні 73% корисних ідійотів, то ніяка НАТА нам не світить.
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20.01.2021 13:56 Ответить
Процесс идет не благодаря, а вопреки. И в НАТО все прекрасно понимают. Придет нормальная власть на смену зеленой пошести и к этому моменту все должно быть подготовлено.
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20.01.2021 14:07 Ответить
Движение это жизнь, не спешите жить.
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20.01.2021 13:58 Ответить
Главное для членства в НАТО и их требования - это стандарты НАТО (они есть в ПДЧ для членства в НАТО) .. Теперь вопрос - Назовите стандарты НАТО которые вы ввели в ВСУ !?
Нет ничего пока ?! Ну тогда это все пистеж и пиар на теме - " наша мета нато".....
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20.01.2021 14:03 Ответить
Эту сранную «вату « воспитывать нужно ! Где действия военных , которых каждый день унижают , оскорбляют телеканалы Мурзаева и мертвечука ? ************ мрази вдувают в уши несознательному населению террористическую пропаганду ! Где пресконференция с ультиматумом преп…?
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20.01.2021 14:04 Ответить
Фоточки зачетные. Теперь я спокоен - Укрина движется в НАТО. А что там реально в ВСУ творится ... ну то такое ...
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20.01.2021 14:18 Ответить
Лозунги і засідання... Звсідання і лозунги...
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20.01.2021 14:21 Ответить
Україна - єдина країна з цієї розцяцькованої шантрапи (ляхи, литваки, мадяри,мамалижники...) котра має багаторічний досвід війни з кацапською ордою. То нехай НАТО платить нам бабки і переймає досвід війни з РФ. Адже рано чи пізно доведеться... А то приїжджають литовські (!) офіцери і повчають на плакатах наших бійців АТО-шників ... як воювати з москалями. Хай підуть в Широкіне, під Авдіївку, під Красногорівку, у Піски - і там поділяться своїм "багатим досвідом".
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20.01.2021 14:23 Ответить
Згідний зі словами командувача!!! Всерімно коли не коли, але ми будемо в НАТО!
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20.01.2021 16:18 Ответить
Нам є чому повчитись одне у одного. Але питання впровадження та осмислення "західних" стандартів за нами. І ці стандарти починаються далеко не з прийняття на озброєння автоматичної гвинтівки М16, або заміну автомобілів ГАЗ-24 "Волга" на багатоцільовий HMMWV. Зміни починаються з нас.
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20.01.2021 19:39 Ответить
Генерал Наєв на вірному шляху, що б там хто не казав, це щоразу підтверджено і обгрунтовано!
Критикувати викладені фото, ну да, тут необхідно багато рішучості, розуму і бойового досвіду... Я наприклад навіть уваги не звернув на технічне оснащення чи забезпеченість всіх присутніх ноутбуками чи ще чимось, тому що уважно усвідомлював сутність заходу, а не вартість...!
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21.01.2021 13:21 Ответить
 
 