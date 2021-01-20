Наев обсудил план сотрудничества с партнерами из НАТО: Украина движется к полноценному членству в Альянсе. ФОТОрепортаж

Офицеры Командования Объединенных сил Вооруженных Сил Украины во главе с командующим генерал-лейтенантом Сергеем Наевым приняли участие в международной видеоконференции с представителями Вооруженных Сил государств-членов НАТО.

Об этом говорится в сообщении службы по связям с общественностью Командование объединенных сил ВС Украины, передает Цензор.НЕТ.

Первая в этом году онлайн-встреча с иностранными партнерами, такого высокого уровня, состоялась согласно Плану мероприятий международного сотрудничества Министерства обороны Украины и Вооруженных Сил Украины на 2021 г., а также на основании письма-приглашения от командующего Оперативным командованием видами Вооруженных Сил Республики Польша генерал лейтенанта Томаша Пиотровски.

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Во время разговора, стороны обсудили вопросы сотрудничества и проекты совместной подготовки между Вооруженными Силами государств-членов Вышеградской четверки, Литовской Республики, Румынии и Украины, возможные направления привлечения консультативно-совещательной помощи и проведения совместных тренировок и учений.

- Мы расширяем наше сотрудничество, привлекая к нему как можно больше партнеров. Отвечая в Вооруженных Силах Украины за осуществление операций, наше командование стремится получить от стран-членов НАТО больше опыта, а также воспользоваться их подходом к подготовке и ведению операций, - отметил генерал-лейтенант Сергей Наев.

По словам командующего, благодаря плодотворному взаимодействию Украина постепенно движется вперед к полноценному членству в Североатлантическом альянсе, что позволит обеспечивать совместимость подразделений Вооруженных Сил Украины с подразделениями европейских партнеров при выполнении ими общих задач.

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В свою очередь, военные представители стран Вышеградской четверки, Литовской Республики и Румынии выразили безоговорочную поддержку Украине в борьбе против российской агрессии и подчеркнули, что обеспечение региональной безопасности возможно лишь в случае консолидации совместных усилий, а также сосредоточили внимание на углублении сотрудничества с Украиной путем поиска новых способов взаимного военного диалога на стратегическом уровне.













