В Днепре почтили память погибших защитников Донецкого аэропорта. ФОТОрепортаж

Сегодня в Днепре почтили память воинов, погибших при обороне Международного аэропорта "Донецк" имени Сергея Прокофьева.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Оборона Международного аэропорта "Донецк" имени Сергея Прокофьева продолжалась 242 дня и показала силу и несокрушимость украинских воинов. Эти бои стали самыми ожесточенными боями за всю историю нашей Родины и вписали много героических имен в летопись Украины", - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что 20 января 2015 г. пророссийские оккупационные силы взорвали новый терминал аэропорта и под бетонными завалами остались украинские защитники. Поэтому в 5-ю годовщину этого трагического события в городе Днепр состоялось чествование памяти погибших героев Украины, отдавших свои жизни за родную землю.

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"На Аллее памяти Героев Небесной сотни и АТО представители государственных органов самоуправления Днепропетровской области, Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии Украины и других военных формирований и силовых ведомств почтили настоящих патриотов Украины, которые вечно будут жить в наших сердцах.

Бои за Донецкий аэропорт показали всему миру, что украинские воины будут сражаться за каждый сантиметр родной земли и никогда не предадут военную присягу! Вечная слава героям!" - добавили в ведомстве.





Фото: сайт МВД