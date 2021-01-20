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В деревянной часовне на Львовщине произошел взрыв, пожилой мужчина получил ожоги лица, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Сегодня, 20 января, в городе Стрый во Львовской области произошел взрыв в деревянной часовне. В результате инцидента ожоги лица получил 63-летний мужчина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"20 января в 7:13 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в г. Стрый на ул.Львовская, 156-а в деревянной часовне "Священномученика Иосафата Коциловского УГКЦ", крытой железом, размером 25х7 м, высотой 8 м", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на момент прибытия пожарных часовня в середине была охвачена огнем. 

В деревянной часовне на Львовщине произошел взрыв, пожилой мужчина получил ожоги лица, - ГСЧС 01

В 7:29 пожар был локализован и 7:55 ликвидирован.

Как выяснили спасатели, в часовне произошел взрыв, вызвавший пожар. В результате взрыва получил ожоги лица мужчина, 1958 года рождения - от госпитализации он отказался.

Взрывом уничтожена деревянная стена на площади 15 кв.м, деревянное перекрытие на площади 20 кв.м, повреждена деревянная стена на площади 20 кв.м, крыша пристройки из газоблоков, крытая железом, размером 6х10 м на площади 60 кв.м.

В деревянной часовне на Львовщине произошел взрыв, пожилой мужчина получил ожоги лица, - ГСЧС 02

В результате пожара огнем повреждена деревянная стена на площади 15 м кв., крыша на площади 15 кв.м, церковный инвентарь на площади 40 кв.м.

Благодаря слаженным и оперативным действиям пожарных спасено здание часовни.

К ликвидации пожара привлекались 3 единицы спецтехники и 15 человек личного состава.

В деревянной часовне на Львовщине произошел взрыв, пожилой мужчина получил ожоги лица, - ГСЧС 03

Причины возникновения возгорания устанавливают правоохранительные органы.

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В деревянной часовне на Львовщине произошел взрыв, пожилой мужчина получил ожоги лица, - ГСЧС 04
В деревянной часовне на Львовщине произошел взрыв, пожилой мужчина получил ожоги лица, - ГСЧС 05
В деревянной часовне на Львовщине произошел взрыв, пожилой мужчина получил ожоги лица, - ГСЧС 06
В деревянной часовне на Львовщине произошел взрыв, пожилой мужчина получил ожоги лица, - ГСЧС 07
Фото: сайт ГСЧС

В деревянной часовне на Львовщине произошел взрыв, пожилой мужчина получил ожоги лица, - ГСЧС 08

взрыв (6738) пожар (5943) церковь (1323) ГСЧС (4966) Львовская область (2903)


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В деревянной часовне на Львовщине произошел взрыв, пожилой мужчина получил ожоги лица, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 8021
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20.01.2021 15:03 Ответить
Одужання старенькому.
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20.01.2021 15:16 Ответить
Священномученика Иосафата Коциловского Источник: https://censor.net/ru/p3242934\\\\\\\\

Ну и кликухи у старцев
Наверно очень мучился поедая по 5кг. колбасы в день.)
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20.01.2021 15:17 Ответить
Таки да, не чета кликухам Аполлинария, Арефа и Варлаам. Или Илларион, Иувеналий и Киприан
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20.01.2021 15:34 Ответить
Снижошел благодатный огонь.
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20.01.2021 15:18 Ответить
У дерев'яній каплиці на Львівщині стався вибух, літній чоловік зазнав опіків обличчя, - ДСНС - Цензор.НЕТ 5695
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20.01.2021 15:36 Ответить
 
 