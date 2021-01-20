В деревянной часовне на Львовщине произошел взрыв, пожилой мужчина получил ожоги лица, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Сегодня, 20 января, в городе Стрый во Львовской области произошел взрыв в деревянной часовне. В результате инцидента ожоги лица получил 63-летний мужчина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"20 января в 7:13 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в г. Стрый на ул.Львовская, 156-а в деревянной часовне "Священномученика Иосафата Коциловского УГКЦ", крытой железом, размером 25х7 м, высотой 8 м", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на момент прибытия пожарных часовня в середине была охвачена огнем.

В 7:29 пожар был локализован и 7:55 ликвидирован.

Как выяснили спасатели, в часовне произошел взрыв, вызвавший пожар. В результате взрыва получил ожоги лица мужчина, 1958 года рождения - от госпитализации он отказался.

Взрывом уничтожена деревянная стена на площади 15 кв.м, деревянное перекрытие на площади 20 кв.м, повреждена деревянная стена на площади 20 кв.м, крыша пристройки из газоблоков, крытая железом, размером 6х10 м на площади 60 кв.м.

В результате пожара огнем повреждена деревянная стена на площади 15 м кв., крыша на площади 15 кв.м, церковный инвентарь на площади 40 кв.м.

Благодаря слаженным и оперативным действиям пожарных спасено здание часовни.

К ликвидации пожара привлекались 3 единицы спецтехники и 15 человек личного состава.

Причины возникновения возгорания устанавливают правоохранительные органы.

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Фото: сайт ГСЧС





