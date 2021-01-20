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Мужчину, ходившего с отрезанной человеческой головой в руках, задержали в Одессе, в его квартире обнаружили тела двух человек, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Тела двух мужчин обнаружили в квартире на проспекте Небесной Сотни. Подозреваемый в совершении преступления задержан.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

На спецлинию 102 поступило сообщение о мужчине, который ходит по улице с человеческой головой в руках. Оперативно прибыв по вызову, полицейские увидели правонарушителя, который заходил в подъезд дома. Вслед за ним правоохранители зашли в его квартиру, где обнаружили тела двух мужчин с признаками насильственной смерти.

Сейчас на месте происшествия работает руководство Главного управления полиции области и следственно-оперативная группа территориального подразделения. Сведения по факту умышленного убийства внесены в Единый реестр досудебных расследований по п.1 ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. С подозреваемым проводятся первоочередные следственные действия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Одессе "заминировали" 186 детских садов и учебно-воспитательных комплексов, - Нацполиция

Мужчину, ходившего с отрезанной человеческой головой в руках, задержали в Одессе, в его квартире обнаружили тела двух человек, - Нацполиция 01
Мужчину, ходившего с отрезанной человеческой головой в руках, задержали в Одессе, в его квартире обнаружили тела двух человек, - Нацполиция 02
Мужчину, ходившего с отрезанной человеческой головой в руках, задержали в Одессе, в его квартире обнаружили тела двух человек, - Нацполиция 03

Автор: 

Одесса (7879) Нацполиция (16458) убийство (6484)


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Топ комментарии
+81
Чем чревато закрытие дурок уже все поняли после оглашения результатов выборов президента....
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20.01.2021 16:44
+80
Вот что значит позакрывать дурки, и увеличивать зарплаты неэффективном чиновникам
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20.01.2021 16:41
+42
Какие выводы? Я думал что то что наркозависимый шизик не может быть президентом это общеизвестный факт.... А вот большинство посчитало иначе.....
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20.01.2021 16:57
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Может переохладил голову вчера во время купания в море?!
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20.01.2021 16:40 Ответить
Вот что значит позакрывать дурки, и увеличивать зарплаты неэффективном чиновникам
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20.01.2021 16:41 Ответить
Чем чревато закрытие дурок уже все поняли после оглашения результатов выборов президента....
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20.01.2021 16:44 Ответить
Значит надо делать выводы
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20.01.2021 16:46 Ответить
Какие выводы? Я думал что то что наркозависимый шизик не может быть президентом это общеизвестный факт.... А вот большинство посчитало иначе.....
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20.01.2021 16:57 Ответить
Вывод один поскорее сместить этого шизика и перевыборы президента и парламента, иначе эти шизики по всей стране расползутся как тараканы, Скичко уже назначили головой Черкасской ОГА.
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20.01.2021 17:01 Ответить
Когда будете смещать, передайте остальным что на меня пусть не рассчитывают.
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20.01.2021 17:12 Ответить
на таких как ты уже рассчитали бенины кловуны.
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20.01.2021 19:13 Ответить
И откуда ты знаешь кто на кого рассчитывает? Я конечно польщен что бенины кловуны осведомлены о существовании моей скромной персоны, но, открою тебе секрет - такой как я один единственный, и кому либо из выше перечисленных рассчитывать на меня крайне не осмотрительно.
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21.01.2021 10:01 Ответить
73% травмированных Суха беевой "сметут" нелоха обманского
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20.01.2021 20:10 Ответить
Десь на просторі інтернету є відео як при совці дурдоми використовували для політичних репресій неугодних комуністам
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20.01.2021 17:29 Ответить
А сейчас для этого используют платежки коммунальные)))
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20.01.2021 17:39 Ответить
Платіжки це трохи інше, платіжками вони покривають нестачі які виникли від крадівництва. Зараз замість дурки використовують залякування чи шиють справу.
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20.01.2021 19:49 Ответить
В два раза нардепам увеличили зп)
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20.01.2021 18:35 Ответить
Коли обличчя блазня з'являється на екрані телевізора, а в динаміку звучить його захриплий гугнявий голос, мимоволі виникає блювотний рефлекс, а рука автоматично тягнеться до пульта, щоб переключити канал. Нарколог пояснив, що людина з розширеними зіницями і яка часто облизує губи, знаходиться в стані наркотичної залежності.
Що Ви думаєте про нинішнього президента? - запитав депутат Олексій Гончаренко в салоні свого авто пана Геннадія Москаля. - Це повний … (капець!) - відповів юрист з трьома дипломами.
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20.01.2021 20:08 Ответить
Так и есть
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20.01.2021 20:15 Ответить
где обнаружили тела двух мужчин с признаками насильственной смерти

Вангую, шо один из них без головы
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20.01.2021 16:42 Ответить
как же без головы можно определить, что это мужчина...
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20.01.2021 16:52 Ответить
Дивлячись якої голови.
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20.01.2021 16:53 Ответить
даже два)
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20.01.2021 17:01 Ответить
Если б без головы, о нем бы Майн Рид писал. А это - ЦН. И еще мосейчучка вечером будет смаковать. Известная трупоедка...
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20.01.2021 17:03 Ответить
но ты бы вдул?
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20.01.2021 17:05 Ответить
Мосейчучке? Залюбки...
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20.01.2021 17:08 Ответить
А *************?
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20.01.2021 17:14 Ответить
сама фамилия натякае... а потом бы всем рассказал... I am a kiss 'nd tell type...
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20.01.2021 17:18 Ответить
Может то бутафорская голова, как у Зеленского?...
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20.01.2021 17:06 Ответить
И вообще уже пишут, что там три трупа...он кишками третьего обмотался, жесть полная
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20.01.2021 16:42 Ответить
Чоловіка, який ходив із відрізаною людською головою в руках, затримали в Одесі, в його квартирі виявили тіла двох осіб, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7520
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20.01.2021 17:03 Ответить
Думская пишет, два трупа, один из них - отец задержанного. Убийца обмотался кишками, взял отрезанную голову и вышел под подъезд покурить на лавочке. Жесть.
https://dumskaya.net/news/krovavoe-ubiystvo-treh-chelovek-na-tairova-neade-135201/
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20.01.2021 18:32 Ответить
Кивалов?
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20.01.2021 16:44 Ответить
Уверен что он психически больной. Но по нашему законодательству его нельзя лечить (на ранних стадиях,пока ещё нет угрозы),пока он не даст согласия.
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20.01.2021 16:48 Ответить
ну,тут уже стадия "созрел"
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20.01.2021 16:57 Ответить
Тобто два трупи в квартирі та променад з відрізаною головою - це ще загрози ніт? Чоловіка, який ходив із відрізаною людською головою в руках, затримали в Одесі, в його квартирі виявили тіла двох осіб, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4988
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20.01.2021 17:16 Ответить
да еще и согласие может не дать
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21.01.2021 00:12 Ответить
То в одном городе расчленяют, то в другом. Странно это все.
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20.01.2021 16:50 Ответить
что странного, такое было всегда и будет...
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20.01.2021 16:54 Ответить
Карантин убивает. У многих потихоньку начинает ехать крыша. У отдельных персонажей крыша складывается, как карточный домик.
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20.01.2021 17:07 Ответить
Чоловіка, який ходив із відрізаною людською головою в руках, затримали в Одесі, в його квартирі виявили тіла двох осіб, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3366
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20.01.2021 16:52 Ответить
Гарна в нас вийшла мед реформа. Позакривали психдиспансери. Зараз маємо те, що маємо.
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20.01.2021 16:53 Ответить
Их ещё предпредыдущей реформой уж не помню чьего имени начали закрывать.
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20.01.2021 16:56 Ответить
Які ще психдиспансери??? Всі ті самі дурікі, як гуляли так і гуляють десятиліттями.
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20.01.2021 19:30 Ответить
...где обнаружили тела двух мужчин без головы, с признаками насильственной смерти. А без головы - это могло быть самоубийство?
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20.01.2021 16:59 Ответить
Это именно самоубийство и есть !
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20.01.2021 17:22 Ответить
один из убитых-отец убийцы
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20.01.2021 16:59 Ответить
Адесса МАМА!
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20.01.2021 17:02 Ответить
Это все водка или наркотики / водка и наркотики.
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20.01.2021 17:03 Ответить
А президент курит айкосы и нюхает кокс
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20.01.2021 17:04 Ответить
У вас навязчивые идеи , за собой смотрите
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20.01.2021 17:15 Ответить
Стівен зробив правильний висновок після перегляду чергового відосика.
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20.01.2021 17:24 Ответить
Он не ********** ! И с голой дупой по сцене и саунам не скакал
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20.01.2021 18:33 Ответить
и девки, Тань... ну как без них...
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20.01.2021 17:10 Ответить
масло, аннушка и одесский трамвай )
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20.01.2021 17:12 Ответить
Сейчас как раз платежки начали приходить.....
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20.01.2021 17:16 Ответить
У нас все спокойно. Не истерите. Ненормальные всегда были и будут.
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20.01.2021 17:30 Ответить
какая романтика в январе чик и в калодец(
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20.01.2021 18:03 Ответить
Одеса - мама... Чим ватніше місто, тим більше дегенератів
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20.01.2021 18:55 Ответить
Похожее уже было. Может помните, пару лет назад женщина ходила по улице и носила отрезанную голову 13ти летней дочери....обл не помню.
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20.01.2021 18:57 Ответить
воспитание... дети гор, однако
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20.01.2021 18:59 Ответить
Шо творится ,это просто жесть ,Тарантино отдыхает ...
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20.01.2021 19:08 Ответить
Чоловіка, який ходив із відрізаною людською головою в руках, затримали в Одесі, в його квартирі виявили тіла двох осіб, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8025
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20.01.2021 19:09 Ответить
реакция на цены табачки...
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20.01.2021 19:31 Ответить
Як так можна переплутати Водохреща з Усікновінням голови Іоана Хрестителя?
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20.01.2021 19:37 Ответить
Чоловіка, який ходив із відрізаною людською головою в руках, затримали в Одесі, в його квартирі виявили тіла двох осіб, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 564
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21.01.2021 01:03 Ответить
Ось до чого довели Україну Супрун і запросивший її Порошенко, які закрили лікарні для божевільних
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20.01.2021 20:25 Ответить
У тої чупакабри мотивація була простою - щоб її у "тиху радість" не запроторили. А які резони були у Порошенка на то крізь пальці дивитися?
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21.01.2021 01:37 Ответить
стає трендом ходить із головами.
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21.01.2021 00:23 Ответить
Мабуть, один із потерпілих страшенно мучився від похмілля. І попросив хоч чимось йому допомогти. От друзяка і допоміг. Чим зміг. І другому потерпілому за компанію - теж допоміг.
...Повне враження, що живемо перед Другим Ноєвим Потопом. Де стільки дурнуватих взялося за рекордно стислі сроки?..
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21.01.2021 01:33 Ответить
 
 