Мужчину, ходившего с отрезанной человеческой головой в руках, задержали в Одессе, в его квартире обнаружили тела двух человек, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
Тела двух мужчин обнаружили в квартире на проспекте Небесной Сотни. Подозреваемый в совершении преступления задержан.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
На спецлинию 102 поступило сообщение о мужчине, который ходит по улице с человеческой головой в руках. Оперативно прибыв по вызову, полицейские увидели правонарушителя, который заходил в подъезд дома. Вслед за ним правоохранители зашли в его квартиру, где обнаружили тела двух мужчин с признаками насильственной смерти.
Сейчас на месте происшествия работает руководство Главного управления полиции области и следственно-оперативная группа территориального подразделения. Сведения по факту умышленного убийства внесены в Единый реестр досудебных расследований по п.1 ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. С подозреваемым проводятся первоочередные следственные действия.
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