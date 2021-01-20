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Мужчина в Киеве продавал фейковые справки о тестах на COVID-19 для выезда за границу, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Разоблачен киевлянин, который сбывал поддельные справки об отсутствии у лиц положительного теста на COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Во время досудебного расследования установлено, что житель Дарницкого района через социальную сеть распространял информацию об изготовлении и сбыте за денежное вознаграждение поддельных справок о тестировании на COVID-19 методом ПЦР.

Стоимость такой справки составляла 500 грн, которые оплачивались заказчиком после получения справки посредством почтовой связи. Справки изготовлялись на иностранных языках с целью выезда заказчика за границу.

Во время проведения санкционированного обыска по месту жительства злоумышленника правоохранители изъяли вещественные доказательства, указывающие на совершение уголовного преступления, а именно поддельные справки с оттисками печати клиники о негативном ПЦР тестировании, поддельные печати, компьютерная техника, квитанции об отправке справок почтовой связью тому подобное.

Сейчас решается вопрос о назначении технических экспертиз по изъятым вещественным доказательствам. Следственные действия продолжаются.

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Мужчина в Киеве продавал фейковые справки о тестах на COVID-19 для выезда за границу, - прокуратура 01
Мужчина в Киеве продавал фейковые справки о тестах на COVID-19 для выезда за границу, - прокуратура 02
Мужчина в Киеве продавал фейковые справки о тестах на COVID-19 для выезда за границу, - прокуратура 03

Автор: 

карантин (16729) Киев (25516) подделка (437) прокуратура (5011) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
спрос рождает предложения !!! )))
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20.01.2021 17:02
+2
Україну взагалі оголосять територією без влади і заборонять нам взагалі будь куди виїжджати бо жодним українським документам немає довіри!
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20.01.2021 17:01
+2
...игарешка, значит, твоей справке из дурки никто не поверит? Даже с мокрой печатью?
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20.01.2021 17:06
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Правила форума Совет форумчан
Україну взагалі оголосять територією без влади і заборонять нам взагалі будь куди виїжджати бо жодним українським документам немає довіри!
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20.01.2021 17:01 Ответить
...игарешка, значит, твоей справке из дурки никто не поверит? Даже с мокрой печатью?
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20.01.2021 17:06 Ответить
прошу адмінів ізолювати цього "дописувача" як троля.
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20.01.2021 17:09 Ответить
...пуговицу уже пришил, ляшенко?
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20.01.2021 17:11 Ответить
не оголосять
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20.01.2021 17:15 Ответить
А кто пахать будет, ТАМ? Снова ты не в попад.
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20.01.2021 17:39 Ответить
спрос рождает предложения !!! )))
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20.01.2021 17:02 Ответить
Идиоты, покажите печать.
Надо знать, какие документы - липа.
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20.01.2021 17:03 Ответить
А це випадково не брат Степанова якого вбив Порошенко?
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20.01.2021 17:03 Ответить
Причём тут Зеленский? *)
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20.01.2021 17:09 Ответить
Эх, чувак, как же ты мне нужен!!! Вот представьте: мне нужно 23.01 сдать тест, 24.01 его получить, этого же числа мне нужно оказаться в аэропорту Одессы(какой флайт- пока не ясно) и 25.01 в 09.00 начинаются курсы повышения квалификации в Амстердаме. Кстати, три дня обучения стоят 19.700 евро!!! Девятнадцать тысяч семьсот... Нормально???
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20.01.2021 17:11 Ответить
а кто учебу оплачивает ?
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20.01.2021 17:19 Ответить
А я знаю??? Убежден, что Компания, они мне только что прислали все эти бумаги. Когда я увидел сумму, понял: хрена отмазаться! Щас сообщил им, что очень тяжелые погодные условия в Украине и даже получив тест в Мариуполе в 09.00, я не знаю- во сколько я я смогу прибыть в аэропорт Одессы, даже при наличии зимней резины "Пирелли Винтер Спорт".
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20.01.2021 17:26 Ответить
красавчик ..
учись тогда хорошо,не забудь нам жвачку,джинсы и пласты ..
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20.01.2021 17:37 Ответить
Понять, простить и отпустить.
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20.01.2021 17:11 Ответить
Точно! Это очень нужный чувак!!!
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20.01.2021 17:13 Ответить
скоро грядёт тема ковид - паспортов,вот где золотое дно..
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20.01.2021 17:20 Ответить
Так и есть. Это- огромное бабло! Я даже не представляю- какое именно!
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20.01.2021 17:28 Ответить
Хоч хтось пішов "проти тренда" і намагався "оздоровити економіку"!
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20.01.2021 17:47 Ответить
 
 