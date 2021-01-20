Мужчина в Киеве продавал фейковые справки о тестах на COVID-19 для выезда за границу, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Разоблачен киевлянин, который сбывал поддельные справки об отсутствии у лиц положительного теста на COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Во время досудебного расследования установлено, что житель Дарницкого района через социальную сеть распространял информацию об изготовлении и сбыте за денежное вознаграждение поддельных справок о тестировании на COVID-19 методом ПЦР.

Стоимость такой справки составляла 500 грн, которые оплачивались заказчиком после получения справки посредством почтовой связи. Справки изготовлялись на иностранных языках с целью выезда заказчика за границу.

Во время проведения санкционированного обыска по месту жительства злоумышленника правоохранители изъяли вещественные доказательства, указывающие на совершение уголовного преступления, а именно поддельные справки с оттисками печати клиники о негативном ПЦР тестировании, поддельные печати, компьютерная техника, квитанции об отправке справок почтовой связью тому подобное.

Сейчас решается вопрос о назначении технических экспертиз по изъятым вещественным доказательствам. Следственные действия продолжаются.

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