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Патрульный катер ВМС Украины "Славянск" провел учения в Черном море. ФОТО

В акватории Черного моря провел учения патрульный катер ВМС Украины "Славянск".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВМСУ.

Патрульный катер ВМС Украины Славянск провел учения в Черном море 01

Экипаж корабля впервые в этом году осуществил выход в акваторию Черного моря, где выполнял элементы экспериментального курсового задания, специально адаптированного для определения боевых возможностей катера класса "Айленд". Особое внимание во время выхода в море уделили отработке экипажем учебно-боевых задач в зимних условиях и проверке боевых возможностей вооружения катера.

"Во время выхода в море экипаж катера провел ряд корабельных боевых учений. Корабельные боевые расчеты тренировались действовать согласно штатному расписанию. Прежде всего отработано приготовление и плавание катера во время шторма. Прошли тренировки по несению, смены вахт и проверке их уровня боевой готовности", - рассказал командир катера капитан-лейтенант Дамир Аулин.

Смотрите: Полная боевая готовность: на кораблях и катерах ВМС ВСУ проходят учения. ФОТОрепортаж

Патрульный катер ВМС Украины Славянск провел учения в Черном море 02

Кроме того, в режиме реального времени военные моряки осуществляли обмен данными с целью освещения морской обстановки. Важным тактическим эпизодом была отработка элементов спасения человека, оказавшегося за бортом.

Смотрите: Украинские моряки начали тренироваться на катерах "Айленд" (обновлено). ФОТОрепортаж

Автор: 

ВМС (1465) оборона (5205) Одесская область (3565) военные учения (3457) Черное море (1479)


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бронежилет тоже американский?
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20.01.2021 18:36 Ответить
А тебе какой надо? Свинособачий?
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20.01.2021 18:38 Ответить
Всё начинается с малого, наше дело правое, ***** будет разбит, победа будет за нами!
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20.01.2021 18:37 Ответить
Сім футів під кілем!
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20.01.2021 18:41 Ответить
а кто кого заборет айленд или гюрза-м?
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20.01.2021 18:45 Ответить
тебе в обоих случаях сидеть на бутылке
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20.01.2021 20:01 Ответить
Баржа Неля, с углём Ротердам++++++++,прошла под носом, тупо без таможни.
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20.01.2021 20:27 Ответить
Цікаво, як виглядає "обмін даними з метою висвітлення морської обстановки" на борту одного катера? "Петре! - Га? - Що то за х-ня прямо по курсу? - Кажись москалі, пане капітане - Ну, то вогінь!"
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21.01.2021 11:17 Ответить
 
 