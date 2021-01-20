Патрульный катер ВМС Украины "Славянск" провел учения в Черном море. ФОТО

В акватории Черного моря провел учения патрульный катер ВМС Украины "Славянск".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВМСУ.

Экипаж корабля впервые в этом году осуществил выход в акваторию Черного моря, где выполнял элементы экспериментального курсового задания, специально адаптированного для определения боевых возможностей катера класса "Айленд". Особое внимание во время выхода в море уделили отработке экипажем учебно-боевых задач в зимних условиях и проверке боевых возможностей вооружения катера.

"Во время выхода в море экипаж катера провел ряд корабельных боевых учений. Корабельные боевые расчеты тренировались действовать согласно штатному расписанию. Прежде всего отработано приготовление и плавание катера во время шторма. Прошли тренировки по несению, смены вахт и проверке их уровня боевой готовности", - рассказал командир катера капитан-лейтенант Дамир Аулин.

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Кроме того, в режиме реального времени военные моряки осуществляли обмен данными с целью освещения морской обстановки. Важным тактическим эпизодом была отработка элементов спасения человека, оказавшегося за бортом.

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