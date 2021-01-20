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Председатель ОБСЕ Линде посетила КПВВ в Золотом на Луганщине (обновлено). ФОТОрепортаж

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде посетила КПВВ в Золотом в Луганской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Председатель ОБСЕ Линде посетила КПВВ в Золотом на Луганщине (обновлено) 01
Председатель ОБСЕ Линде посетила КПВВ в Золотом на Луганщине (обновлено) 02

Временно исполняющий обязанности командующего Объединенных сил генерал-майор Виктор Ганущак рассказал гостям о функционировании КППВ и заверил, что все контрольные пункты въезда-выезда в районе проведения ООС готовы осуществлять пропускные операции, но "власти" ОРДЛО всячески препятствует нормальному пропуска граждан через свои КПВВ.

Председатель ОБСЕ Линде посетила КПВВ в Золотом на Луганщине (обновлено) 03
Председатель ОБСЕ Линде посетила КПВВ в Золотом на Луганщине (обновлено) 04
Председатель ОБСЕ Линде посетила КПВВ в Золотом на Луганщине (обновлено) 05
Председатель ОБСЕ Линде посетила КПВВ в Золотом на Луганщине (обновлено) 06
Председатель ОБСЕ Линде посетила КПВВ в Золотом на Луганщине (обновлено) 07
Председатель ОБСЕ Линде посетила КПВВ в Золотом на Луганщине (обновлено) 08

"Для меня символично, что я нахожусь на Востоке Украины и имею возможность говорить с вами на КПВВ в Золотом. Именно здесь я встречалась с представителями гражданского общества и они мне рассказали о гуманитарной ситуации, усилиях, которые  прикладываются для того, чтобы облегчить жизнь гражданского населения. Мой визит непосредственно к линии разграничения еще больше открыл мне глаза, и я теперь действительно вижу, что до сих пор продолжается война в Украине, до сих пор фиксируются жертвы и смерти. Собственно, на прошлой неделе трагически погиб один военнослужащий ВСУ на Донбассе. Я выражаю слова соболезнования близким и семье военного", - заявила председатель ОБСЕ Линде .

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина выполнила все условия для нормандского саммита, Россия - еще нет, - глава ОБСЕ Линде

Председатель ОБСЕ Линде посетила КПВВ в Золотом на Луганщине (обновлено) 09
Председатель ОБСЕ Линде посетила КПВВ в Золотом на Луганщине (обновлено) 10
Председатель ОБСЕ Линде посетила КПВВ в Золотом на Луганщине (обновлено) 11

"Ситуация на этом пропускном пункте - это иллюстрация целом ситуации в мирном урегулировании. Украина прилагает все усилия для того, чтобы война прекратилась, чтобы территории были деоккупированы, чтобы люди могли жить нормальной жизнью. Сегодня я хочу воспользоваться случаем и обратиться к России: "Выполните свои обязательства, чтобы прекратить войну и дать людям возможность на достойную жизнь", - подчеркнул глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Также читайте: Украине не следует возвращать Донбасс силой по примеру Нагорного Карабаха, - глава ОБСЕ Линде

Автор: 

ОБСЕ (4877) Золотое (205) КПВВ (330) Линде Анн (51)


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Закрывать надо КПВВ на 20 лет. Сказать, что КПВВ с Лугандоном у нас вообще нет. Когда попоросят открыть пусть делают за свой счёт.
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20.01.2021 20:35 Ответить
куда закрывать? тя Луганские же подловят и порешат! тут надо подругому...к примеру..выслать всех понаехавших за поребрик и тока тада уже можно закрывать хоть на 100 лет.
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21.01.2021 10:17 Ответить
 
 