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Осужденный за грабеж винничанин в колонии проворачивал аферы с банковскими карточками, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Находясь в винницкой исправительной колонии, осужденный за грабеж продолжал "грабить" чужие банковские карточки. Аферисту сообщили о подозрении.

В начале прошлого года следователи полиции Полтавщины начали уголовное производство по факту мошеннического завладения средствами жителей Полтавщины, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НПУ. На телефон пострадавших поступали звонки якобы от представителей банка, предлагали провести те или иные банковские операции с целью сохранения имеющихся на счетах средств.

Таким образом неизвестные лица похитили 79 тысяч гривен. Один из таких звонков получил работник ГУНП в Полтавской области. Злоумышленники попытались провернуть отлаженную аферу, но на этот раз им не удалось. Полицейский сообщил о попытке снятия его средств внутренней безопасности НПУ.

В рамках защиты системы проверкой информации занялись оперативники Управления раскрытия преступлений, совершенных в отношении полицейских, Департамента внутренней безопасности НПУ.

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Было установлено, что причастным к схеме завладения чужими сбережениями оказался неоднократно судимый 29-летний житель Винницы, который в 2018 году суд вновь отправил за решетку на четыре года за грабеж, совершенный группой лиц. Мужчина отбывает наказание в Винницкой исправительной колонии №86.

Работники Винницкого управления ДВБ НПУ совместно с отделом противодействия киберпреступности в Винницкой области, следственным управлением по физической поддержке бойцов КОРДа, провели санкционированные обыски у фигурантов преступного сговора. Изъяты мобильные телефоны, банковские карты и черновые записи.

По результатам проведенных экспертиз и собранных материалов о причастности к мошенническому завладению чужими средствами следователи полиции Винницкой и оперативники Винницкого УДВБ НПУ, под процессуальным руководством областной прокуратуры, вручили 29-летнему осужденному подозрение по ч.3 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины, по которой предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

На какой срок продолжится пребывание за решеткой грабителя-афериста, решит суд. Продолжается следствие с целью привлечения к ответственности его сообщников.

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Осужденный за грабеж винничанин в колонии проворачивал аферы с банковскими карточками, - Нацполиция 01
Осужденный за грабеж винничанин в колонии проворачивал аферы с банковскими карточками, - Нацполиция 02
Осужденный за грабеж винничанин в колонии проворачивал аферы с банковскими карточками, - Нацполиция 03
Осужденный за грабеж винничанин в колонии проворачивал аферы с банковскими карточками, - Нацполиция 04
Осужденный за грабеж винничанин в колонии проворачивал аферы с банковскими карточками, - Нацполиция 05
Осужденный за грабеж винничанин в колонии проворачивал аферы с банковскими карточками, - Нацполиция 06

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Автор: 

Винницкая область (1033) колония (421) мошенничество (1220) Нацполиция (16458) правоохранительные органы (2970) силовики (2798)


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Топ комментарии
+3
а нехило сидельцы развлекаются...
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20.01.2021 20:42
+2
неоднократно судимый 29-летний житель Винницы, который в 2018 году суд вновь отправил за решетку на четыре года за грабеж, совершенный группой лиц. Источник: https://censor.net/ru/p3243016\\\\\\\\\\\\\

На Байденщине местами вроде закон есть: 3 раза "залетел" = пожизненное.
Вроде бы правильно, ибо тот нигер шо придушили тоже чет 6 раз по разным статьям чалился как и "герой новости". Ну если оно рецидивист, то надо ждать пока кого-то не убьет?

Как недавно новость была - 10-й раз сидел и удрал с зоны чел.
Психов еще как говорят, повыгоняли.... хотя сегодня была новость про ходуна-с-головой(своей + в руках еще одна)
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20.01.2021 20:50
+2
У нас за деньги можно все. Думаешь он вертухаям не платил что бы у него была возможность этим заниматься?
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20.01.2021 20:54
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а нехило сидельцы развлекаются...
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20.01.2021 20:42 Ответить
73% у нас ведутся на любую дичь та же b2b jewelry это подтверждает. Я думал в наше время на это никто не поведётся, ага шаз, су...о последнее отдадут в надежде на халяву и ничего не делать разбогатеть... так что у нас для афер непаханое поле...
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20.01.2021 20:46 Ответить
тут даже не про доверчивых идиотов...а про возможность сидя-отбывая лопухать из-за решетки кого-то...
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20.01.2021 20:50 Ответить
У нас за деньги можно все. Думаешь он вертухаям не платил что бы у него была возможность этим заниматься?
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20.01.2021 20:54 Ответить
вот я об этом !
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20.01.2021 20:57 Ответить
29-летний житель Винницы, который в 2018 году суд вновь отправил за решетку на четыре года за грабеж, совершенный группой лиц. Мужчина отбывает наказание в Винницкой исправительной колонии №86. Источник: https://censor.net/ru/p3243016
Мутная история. Нашли терпилу. От осинки не рождаются апельсинки.

Вчера он быковал в компании. А сейчас по высшему уровню лохов разводит. Такие аферисты штучный товар. Таких на всю колонию может не найтись. Плюс наличие базы данных и IP телефонии для подмены номера.
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20.01.2021 21:03 Ответить
А то что этим занималась внутренняя безопасность вас не смущает. Очень даже возможно что ниточки к начальнику колонии или какому то начальнику ведут, только они все зарешали и повесили все на этого терпилу...
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20.01.2021 22:03 Ответить
1. Аферист который по телефону разводит людей на деньги - психолог получше практикующих. Цыганки - гадалки перед ним ученицы. При нынешнем контингенте сидельцев таких один навряд ли будет. Он за 8 часов (время работы банков) обзвонит 100 человек, половина трубу не поднимет. Из оставшихся половина нах. У большинства кто встрял в беседу на карте нет денег. В среднем 2 тысячи гривен в день. И аппарат ему каждый день менять. Чтоб Хозяин и Кум заинтересовались нужно целый кол-центр держать с оптикой и сервером. Руководство колонии на "проносе" в десятки раз больше имеет.
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20.01.2021 22:19 Ответить
Сколько там комнат в этой вип-камере?


И вообще, полиция туда с ордером пришла?
Если нет, то обыск незаконный!
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20.01.2021 20:43 Ответить
неоднократно судимый 29-летний житель Винницы, который в 2018 году суд вновь отправил за решетку на четыре года за грабеж, совершенный группой лиц. Источник: https://censor.net/ru/p3243016\\\\\\\\\\\\\

На Байденщине местами вроде закон есть: 3 раза "залетел" = пожизненное.
Вроде бы правильно, ибо тот нигер шо придушили тоже чет 6 раз по разным статьям чалился как и "герой новости". Ну если оно рецидивист, то надо ждать пока кого-то не убьет?

Как недавно новость была - 10-й раз сидел и удрал с зоны чел.
Психов еще как говорят, повыгоняли.... хотя сегодня была новость про ходуна-с-головой(своей + в руках еще одна)
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20.01.2021 20:50 Ответить
Когда касается простых людей, то полиция не при делах. Только мента обидели сразу результат.
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20.01.2021 20:53 Ответить
А почему не винниТчанин, если Цензор постоянно пишен ВинниТчина ?
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20.01.2021 21:11 Ответить
Тоже мне новости, это налаженный "бизнес" начальников тюрем, сидят и звонят целыми камерами, а он им "план" устанавливает и деньги обналичивает.
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20.01.2021 22:55 Ответить
Не стоит удивляться, что на зоне можно аферы проворачивать. Это не только в Украине. Недавно читал, что в США казнили деда (вроде как самый старый казненный за историю США, но тут не уверен), который, находясь за решеткой, сумел организовать убийство.
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20.01.2021 23:19 Ответить
Заробити на новий срок на зоні - не виходячи зі зони
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21.01.2021 10:08 Ответить
 
 