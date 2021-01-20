Осужденный за грабеж винничанин в колонии проворачивал аферы с банковскими карточками, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Находясь в винницкой исправительной колонии, осужденный за грабеж продолжал "грабить" чужие банковские карточки. Аферисту сообщили о подозрении.

В начале прошлого года следователи полиции Полтавщины начали уголовное производство по факту мошеннического завладения средствами жителей Полтавщины, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НПУ. На телефон пострадавших поступали звонки якобы от представителей банка, предлагали провести те или иные банковские операции с целью сохранения имеющихся на счетах средств.

Таким образом неизвестные лица похитили 79 тысяч гривен. Один из таких звонков получил работник ГУНП в Полтавской области. Злоумышленники попытались провернуть отлаженную аферу, но на этот раз им не удалось. Полицейский сообщил о попытке снятия его средств внутренней безопасности НПУ.

В рамках защиты системы проверкой информации занялись оперативники Управления раскрытия преступлений, совершенных в отношении полицейских, Департамента внутренней безопасности НПУ.

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Было установлено, что причастным к схеме завладения чужими сбережениями оказался неоднократно судимый 29-летний житель Винницы, который в 2018 году суд вновь отправил за решетку на четыре года за грабеж, совершенный группой лиц. Мужчина отбывает наказание в Винницкой исправительной колонии №86.

Работники Винницкого управления ДВБ НПУ совместно с отделом противодействия киберпреступности в Винницкой области, следственным управлением по физической поддержке бойцов КОРДа, провели санкционированные обыски у фигурантов преступного сговора. Изъяты мобильные телефоны, банковские карты и черновые записи.

По результатам проведенных экспертиз и собранных материалов о причастности к мошенническому завладению чужими средствами следователи полиции Винницкой и оперативники Винницкого УДВБ НПУ, под процессуальным руководством областной прокуратуры, вручили 29-летнему осужденному подозрение по ч.3 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины, по которой предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

На какой срок продолжится пребывание за решеткой грабителя-афериста, решит суд. Продолжается следствие с целью привлечения к ответственности его сообщников.

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