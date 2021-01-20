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На Сумщине офицер полиции задержан на взятке 15 тыс. грн, - прокуратура. ФОТО

В Сумской области правоохранители задержали на взятке старшего участкового офицера сектора превенции Ямпольского отделения полиции.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

На Сумщине офицер полиции задержан на взятке 15 тыс. грн, - прокуратура 01

По данным следствия, полицейский требовал 15 тыс. грн от местного жителя, в отношении которого получил запрос по линии Интерпола об установлении его местонахождения. За взятку полицейский обещал не сообщать известную ему информацию о местонахождении разыскиваемого.

В среду, 20 января, правоохранители задержали участкового после получения 10 тыс. грн. До этого задержанный уже получил часть взятки в размере 5 тыс. грн.

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В настоящее время полицейский задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, решается вопрос об объявлении ему о подозрении (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Автор: 

взятка (6158) Нацполиция (16459) прокуратура (5011) Сумская область (3117)


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Топ комментарии
+2
Нічого нового, мєнти дня неможуть прожити аби не взяти хабаря.
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20.01.2021 22:29
+2
А кажуть треба саджати президентів.
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20.01.2021 22:32
+2
Порох как всегда виновен
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20.01.2021 22:32
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Нічого нового, мєнти дня неможуть прожити аби не взяти хабаря.
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20.01.2021 22:29 Ответить
Арсен Борисович, у Вас точно все по плану идёт. Или это Деконаидзе виновата?
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20.01.2021 22:31 Ответить
Порох как всегда виновен
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20.01.2021 22:32 Ответить
А кажуть треба саджати президентів.
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20.01.2021 22:32 Ответить
я вообщето кушал
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20.01.2021 22:40 Ответить
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21.01.2021 00:05 Ответить
наказать нужно дважды,во первых за то что взял взятку,во вторах за то что мало
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20.01.2021 22:41 Ответить
Господь взяток не дайот и не берет...,а Суд Божий он страшный....,на РАБссии чувак убил педофила - рецедивиста.который хотел изнасиловать 2 мальчиков,убийце дали 8 лет,зато педофил закончил свою тухлую и позорную жизнь...
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20.01.2021 22:43 Ответить
Если бы мальчики были детьми судьи, то на верное и чуваку и награду дали
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21.01.2021 09:04 Ответить
А после сеё "дело" как всегда "нужные люди-людишки" просто замнут.
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21.01.2021 09:28 Ответить
Хороший человек, семья , дети , характеристика положительная, никто не посадит.Проще бабку которая в переходе торгует цветами отпи""ть.
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22.01.2021 09:48 Ответить
 
 