На Сумщине офицер полиции задержан на взятке 15 тыс. грн, - прокуратура. ФОТО
В Сумской области правоохранители задержали на взятке старшего участкового офицера сектора превенции Ямпольского отделения полиции.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.
По данным следствия, полицейский требовал 15 тыс. грн от местного жителя, в отношении которого получил запрос по линии Интерпола об установлении его местонахождения. За взятку полицейский обещал не сообщать известную ему информацию о местонахождении разыскиваемого.
В среду, 20 января, правоохранители задержали участкового после получения 10 тыс. грн. До этого задержанный уже получил часть взятки в размере 5 тыс. грн.
В настоящее время полицейский задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, решается вопрос об объявлении ему о подозрении (ч. 3 ст. 368 УК Украины).
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