Виновник ДТП на Виннитчине пытался откупиться от следствия за 30 тысяч гривен, - полиция. ФОТО

Полицейские задержали жителя Казатина на Виннитчине, который пытался дать взятку следователю, чтобы избежать уголовной ответственности.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Винницкой области, мужчина хотел, чтобы правоохранители прекратили производство по совершенному дорожно-транспортному происшествию за взятку в 30 000 гривен.

"О предложении ему взятки следователь сообщил руководству ГУНП и Винницкое управление Департамента внутренней безопасности. В результате проведенных оперативных и следственных мероприятий попытку передачи части средств в размере 7 тысяч гривен 41-летним преступником задокументировали полицейские следственного подразделения полиции и работники Винницкого управления Департамента внутренней безопасности Нацполиции Украины. 20 января мужчина задержан в процессуальном порядке", - говорится в сообщении.

Согласно ч. 3 ст. 369 УК Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) прокуратурой начато уголовное производство, которое расследуется следственным подразделением полиции. За такое правонарушение мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.

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