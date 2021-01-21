СБУ на Хмельнитчине разоблачила незаконную добычу ископаемых: браконьеры успели добыть 8,5 тыс. тонн. ФОТОрепортаж

В Хмельницкой области сотрудники СБУ блокировали незаконную добычу полезных ископаемых на миллионы гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

По предварительным данным стало известно, что коммерческая структура работала без предусмотренного законом специального разрешения на пользование недрами, а также акта о предоставлении горного отвода для разработки месторождения. Правонарушители осуществляли незаконную добычу полезных ископаемых на самовольно занятом земельном участке государственной формы собственности площадью 4,3 гектара.

Отмечается, с месторождения незаконно вывезено более 8,5 тысячи тонн полезных ископаемых ориентировочной стоимостью пять миллионов гривен.

Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли пять единиц техники и зафиксировали факт совершения преступления. Кроме того, решением суда уже наложен арест на изъятую в ходе осмотра технику ориентировочной стоимостью десять миллионов гривен.

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