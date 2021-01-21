СБУ на Хмельнитчине разоблачила незаконную добычу ископаемых: браконьеры успели добыть 8,5 тыс. тонн. ФОТОрепортаж
В Хмельницкой области сотрудники СБУ блокировали незаконную добычу полезных ископаемых на миллионы гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.
По предварительным данным стало известно, что коммерческая структура работала без предусмотренного законом специального разрешения на пользование недрами, а также акта о предоставлении горного отвода для разработки месторождения. Правонарушители осуществляли незаконную добычу полезных ископаемых на самовольно занятом земельном участке государственной формы собственности площадью 4,3 гектара.
Отмечается, с месторождения незаконно вывезено более 8,5 тысячи тонн полезных ископаемых ориентировочной стоимостью пять миллионов гривен.
Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли пять единиц техники и зафиксировали факт совершения преступления. Кроме того, решением суда уже наложен арест на изъятую в ходе осмотра технику ориентировочной стоимостью десять миллионов гривен.
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на хмельниччине фашисты в годы второй мировой в фосфорной шахте евреев замуровали заживо
ты один такой оказался
ты почитай шоле. почему была "графа" "был.ы ли в "оккупации"", многое узнаешь.
там платили, а совки - болт показывали
Ні дня без "професійної" роботи.