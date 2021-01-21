РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5067 посетителей онлайн
Новости Фото
9 994 23

СБУ на Хмельнитчине разоблачила незаконную добычу ископаемых: браконьеры успели добыть 8,5 тыс. тонн. ФОТОрепортаж

В Хмельницкой области сотрудники СБУ блокировали незаконную добычу полезных ископаемых на миллионы гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

По предварительным данным стало известно, что коммерческая структура работала без предусмотренного законом специального разрешения на пользование недрами, а также акта о предоставлении горного отвода для разработки месторождения. Правонарушители осуществляли незаконную добычу полезных ископаемых на самовольно занятом земельном участке государственной формы собственности площадью 4,3 гектара.

Отмечается, с месторождения незаконно вывезено более 8,5 тысячи тонн полезных ископаемых ориентировочной стоимостью пять миллионов гривен.

Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли пять единиц техники и зафиксировали факт совершения преступления. Кроме того, решением суда уже наложен арест на изъятую в ходе осмотра технику ориентировочной стоимостью десять миллионов гривен.

Смотрите также: В Харькове блокировано подпольное изготовление боевых пистолетов, - СБУ. ФОТОрепортаж

СБУ на Хмельнитчине разоблачила незаконную добычу ископаемых: браконьеры успели добыть 8,5 тыс. тонн 01
СБУ на Хмельнитчине разоблачила незаконную добычу ископаемых: браконьеры успели добыть 8,5 тыс. тонн 02
СБУ на Хмельнитчине разоблачила незаконную добычу ископаемых: браконьеры успели добыть 8,5 тыс. тонн 03

СБУ (19893) Хмельнитчина (896) ископаемые (131)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+15
Пісок... Від нього великий "відкат" не отримаєш... А "показник" начальство вимагає... От і вирішили "дать результат"...
показать весь комментарий
21.01.2021 09:16
+14
Справжня справа для СБУ!
Єдине на що здатна.
показать весь комментарий
21.01.2021 09:04
+13
Чомусь не сказано що вони там видобували.
показать весь комментарий
21.01.2021 09:11
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Справжня справа для СБУ!
Єдине на що здатна.
показать весь комментарий
21.01.2021 09:04 Ответить
алё сбу мы закончили копать ископаемые приезжайте и заводите дело, холодно, ждать не будем.....
показать весь комментарий
21.01.2021 09:07 Ответить
Чомусь не сказано що вони там видобували.
показать весь комментарий
21.01.2021 09:11 Ответить
Пісок... Від нього великий "відкат" не отримаєш... А "показник" начальство вимагає... От і вирішили "дать результат"...
показать весь комментарий
21.01.2021 09:16 Ответить
П'ять мільйонів гривень були всього лише в метрі під землею, судячи з фото. Невже видобували український чорнозем і вивозили його ешелонами?
показать весь комментарий
21.01.2021 09:20 Ответить
та кому надо этот глинозем то? Израиль в пустыне добывает столько овощей шо экспортирует даже. Где есть голова, там Дубай на песке, а где гордятся черноземами - "кравчучка" и в Польше клубника.
показать весь комментарий
21.01.2021 09:28 Ответить
может, фосфаты?...это уже готовые удобрения после помола
на хмельниччине фашисты в годы второй мировой в фосфорной шахте евреев замуровали заживо
показать весь комментарий
21.01.2021 10:30 Ответить
Муссолини вроде не делал глупостей, может замурованные были как и в "бабьем яру" - украинские патриоты? Муссолини вообще в партию иудеев принимал так что там их было - не представишь, но меньше чем в ВР у нас то
показать весь комментарий
21.01.2021 10:54 Ответить
не все так думают, что на хмельниччине этим в фосфатных шахтах занимались итальянцы...
ты один такой оказался
показать весь комментарий
21.01.2021 12:05 Ответить
платили - а местые, после "трудодней" радостно работали за бабло.
ты почитай шоле. почему была "графа" "был.ы ли в "оккупации"", многое узнаешь.
там платили, а совки - болт показывали
показать весь комментарий
21.01.2021 12:12 Ответить
не всё содержимое шахт ушло на удобрения
показать весь комментарий
21.01.2021 12:23 Ответить
Новость ни о чем. Типа агенство ОБС (одна баба сказала). Какие полезные ископаемые добывали и где конкретно происходило - ни слова. А может СБУ умышленно так подает информацию? Включат их в долю и все разойдутся при своих интересах.
показать весь комментарий
21.01.2021 09:28 Ответить
При такой солидной стоимости лизинга-логистики техники можно подумать, что на Жмельнитчине обнаружены кимберлитовые трубки с алмазами.
показать весь комментарий
21.01.2021 09:36 Ответить
Яке діло тієї СБУ до кар'єрів з піском чи родовищем ільменіту? Країна хвора на всію голову. СБУ повинно тягати тих хто відповідає за законість використання надр, прокурорів, екологів, судів тощо. Ліс і бурштин вивезли а СБУ спить, але в долі! Потрібен закон про СБУ де чітко визначити куди те СБУ може сувати своє хабарне рило, а куди - зась. Щоб не було таких наказів як СБУ має право перебувати в зоні митного офрмлення у зв'язау з можливим проявом корупції. Це всерівно що невістку в шлюбну ніч перевірить агент СБУ на можливу наявність зараження венеричною хворобою.
показать весь комментарий
21.01.2021 09:38 Ответить
Теперь этот доход будут крышевать СБУ! Всего делов -то!
показать весь комментарий
21.01.2021 09:44 Ответить
СБУ бере нове дно.
Ні дня без "професійної" роботи.
показать весь комментарий
21.01.2021 09:45 Ответить
Завтра суд всё вернёт и закроет дело, и крышивать это теперь будет теперь СБУ.
показать весь комментарий
21.01.2021 09:47 Ответить
8 тисяч!!!!! Не 8 тонн, а тисяч, СБУ? Ось координати де таке саме відбулося 49.812617,33.298327, і по ходу ніхто ні за що не відповів. Курви вибіркові
показать весь комментарий
21.01.2021 10:20 Ответить
Цей злочин з космосу видно.
показать весь комментарий
21.01.2021 10:21 Ответить
вывезено более 8,5 тысячи тонн полезных ископаемых ориентировочной стоимостью пять миллионов гривен. - Что за ископаемые такие?
показать весь комментарий
21.01.2021 11:05 Ответить
СБУ мають займатися безпекою держави, а не правопорушеннями, на яких можна порішати і наварити. Цим може займатися дільничний, ні?
показать весь комментарий
21.01.2021 13:01 Ответить
 
 