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Новости Фото Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Задержан наемник РФ, пропускавший военную технику России на оккупированную Луганщину через КПП "Дьяково", - контрразведка СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Задержан наемник РФ, пропускавший военную технику России на оккупированную Луганщину через КПП

Контрразведчики СБУ задержали в Одесской области гражданина Украины, который проходил службу в созданном и контролируемом российскими спецслужбами так называемом "МГБ ЛНР".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники установили, что уроженец Луганской области добровольно вступил в ряды одного из НВФ на оккупированной Россией территории Луганщины. Впоследствии, при содействии кадровых сотрудников псевдоспецслужбы, продолжил террористическую деятельность на штатной должности в так называемой "Службе пограничной охраны МГБ ЛНР". С оружием в руках он выполнял задачи по обеспечению пропускного режима на КПП "Дьяково" (ВОТ Луганской области на границе с Россией), через который на территорию Украины незаконно поставлялась российская военная техника и вооружение.

Сейчас задержанный дает следователям СБ Украины информацию о перемещении военной техники и вооружении с территории России на ВОТ Луганской области, персональные данные кадровых российских военнослужащих и сотрудников спецслужб, которые курировали деятельность членов НВФ "МГБ ЛНР", другую важную информацию о вооруженной агрессии РФ против Украины.

Также проверяется имеющаяся информация о причастности задержанного к совершению тяжких преступлений на временно оккупированной территории, а именно убийств и пыток украинских воинов и мирных граждан.

Фигуранту сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Также читайте: Жителю Черкасщины сообщено о подозрении в участии в деятельности террористической организации "ЛНР", - прокуратура

Задержан наемник РФ, пропускавший военную технику России на оккупированную Луганщину через КПП Дьяково, - контрразведка СБУ 01
Задержан наемник РФ, пропускавший военную технику России на оккупированную Луганщину через КПП Дьяково, - контрразведка СБУ 02
Задержан наемник РФ, пропускавший военную технику России на оккупированную Луганщину через КПП Дьяково, - контрразведка СБУ 03

Автор: 

контрразведка (496) СБУ (19893) Донбасс (26956) наемники рф (2080)


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Топ комментарии
+13
Тому статус Первая леди Украина
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21.01.2021 11:20
+10
Затримано найманця РФ, який пропускав військову техніку Росії на окуповану Луганщину через КПП "Дякове", - контррозвідка СБУ - Цензор.НЕТ 687
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21.01.2021 11:45
+9
Информационный шум.
Как только Зеленский или Слуги народа в скандалах - начинаются задерживания террористов.
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21.01.2021 11:19
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Ну и видок у чувака.
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21.01.2021 11:18 Ответить
Штиблєти у нього знатні)))
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21.01.2021 11:25 Ответить
Как у Кисы в 12 Стульев
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21.01.2021 11:31 Ответить
У Воробьянинова были баронские штиблеты с квадратными носами.
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21.01.2021 11:55 Ответить
Та да, мог бы быть чемпионом по плаванию с такими ластами, но связался с расиянцами... Так что ласты придется отбросить...
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21.01.2021 11:58 Ответить
... в 20 градусний мороз
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21.01.2021 12:05 Ответить
чувиха Дюймовочка
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21.01.2021 11:49 Ответить
Добра робота СБУ, але ж 8а наші налоги, суд випустить цього кізяка. Тобто ми платимо за все це шоу.
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21.01.2021 11:18 Ответить
Наказом міністра фінансів Попандопуло Ви звільняєтесь від сплати цього податку.
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21.01.2021 12:37 Ответить
А хто зливав інформацію де знаходяться частини ЗСУ тому нічого?
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21.01.2021 11:19 Ответить
Тому статус Первая леди Украина
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21.01.2021 11:20 Ответить
Информационный шум.
Как только Зеленский или Слуги народа в скандалах - начинаются задерживания террористов.
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21.01.2021 11:19 Ответить
С какой целью эта тварь приехала в Одессу и как она проникла в Украину?
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21.01.2021 11:20 Ответить
Не переймайся, є. І у звітах ОБСЄ це є, і фото знищеноїтехніки є, що намагалась зайти з боку расєї. Так-що твій кацапський висер не в тему)))
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21.01.2021 11:26 Ответить
Саратовский дурачок, ты кому заливать будешь¿
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21.01.2021 11:32 Ответить
Рано його забанили... Я йому і звіти ОБСЄ наготував, і заяву Хуга, і фотоматеріали про бій на кпп Маринівка (де атака була зі сторони расєї, і куди втікли кацапські недобитки.
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21.01.2021 11:41 Ответить
В бан курва
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21.01.2021 11:33 Ответить
На смотри, тролль. Можешь погуглить, в инете сотни таких видео.
https://ru.bellingcat.com/novosti/ukraine/2018/08/24/osce-convoy-filmed/
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21.01.2021 11:40 Ответить
Та навіть заява Хуга про армію расєї. Кацапи наводять тільки перший абзац, а от вся суть у другому.
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21.01.2021 11:44 Ответить
Зелень зрозуміє і ВІДПУСТИТЬ
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21.01.2021 11:25 Ответить
Причем, судя по фото, кацапский танк ему по ногам проехал. Так его и вычислили...
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21.01.2021 11:39 Ответить
Це його кадировець топтав)))
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21.01.2021 11:45 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=t4Wa4AP_8no&ab_channel=RT%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC Эксклюзив: наезд танка на человека во время фестиваля в Петербурге
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21.01.2021 11:57 Ответить
Затримано найманця РФ, який пропускав військову техніку Росії на окуповану Луганщину через КПП "Дякове", - контррозвідка СБУ - Цензор.НЕТ 687
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21.01.2021 11:45 Ответить
свідком в Гаагу.
І сідельцем в Лук'янівку
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21.01.2021 11:53 Ответить
Та клали рашисти на свідків та докази.
Усі УСЕ ЧУДРВО РОЗУМІЮТЬ. Німцям та Францям вигідно "не бачити срашку" , Британії похутлеру. Америка.... єдиний шанс для України.
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21.01.2021 12:26 Ответить
Й що з того? "Суд" України дасть 5 років а то й меньше.... треба стріляти при затриманні за супротив.
Скажете важливий свідок.... маєчня, доказів вже вище за дах що рашиссти воюють й що... "озабочена озабоченість крайня й дуже озабочена".... клав х#йло хутлера на ті усі докази. Тупе брешуть нахабно у обличчя світу "настамнєт" й усе.
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21.01.2021 12:23 Ответить
На бутылку его!! Пасть порвать а потом задать вопросы. Если не ответит то обмотать скотчем и и прикопать в ящике. После думаю заговорит. Так они на « изоляции» поступали с украинскими бойцами
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21.01.2021 12:28 Ответить
І що, Зе-гівно ще не віддало його Путіну?
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21.01.2021 13:10 Ответить
если бы СБУ реально, без оглядок на комплексы сорокадвухлетнего уклониста-рецидивиста, работала на Украину, то на месте этого терпилы должны быть Зеля, Ермак, Мертвечук, Бойко, Шуфрич, бондаренки-германы и прочие рабиновичи..
вместо этого баклановцы геройски хватают тех, кто "тырил мелочь по лугандонским карманам"..
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21.01.2021 13:49 Ответить
И все говно лезет сюда! получили же свой русский мир с рассейскими паспортами, какого хрена вам еще надо?
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21.01.2021 14:00 Ответить
 
 