Задержан наемник РФ, пропускавший военную технику России на оккупированную Луганщину через КПП "Дьяково", - контрразведка СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Контрразведчики СБУ задержали в Одесской области гражданина Украины, который проходил службу в созданном и контролируемом российскими спецслужбами так называемом "МГБ ЛНР".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники установили, что уроженец Луганской области добровольно вступил в ряды одного из НВФ на оккупированной Россией территории Луганщины. Впоследствии, при содействии кадровых сотрудников псевдоспецслужбы, продолжил террористическую деятельность на штатной должности в так называемой "Службе пограничной охраны МГБ ЛНР". С оружием в руках он выполнял задачи по обеспечению пропускного режима на КПП "Дьяково" (ВОТ Луганской области на границе с Россией), через который на территорию Украины незаконно поставлялась российская военная техника и вооружение.

Сейчас задержанный дает следователям СБ Украины информацию о перемещении военной техники и вооружении с территории России на ВОТ Луганской области, персональные данные кадровых российских военнослужащих и сотрудников спецслужб, которые курировали деятельность членов НВФ "МГБ ЛНР", другую важную информацию о вооруженной агрессии РФ против Украины.

Также проверяется имеющаяся информация о причастности задержанного к совершению тяжких преступлений на временно оккупированной территории, а именно убийств и пыток украинских воинов и мирных граждан.

Фигуранту сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Также читайте: Жителю Черкасщины сообщено о подозрении в участии в деятельности террористической организации "ЛНР", - прокуратура





