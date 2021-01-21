Задержан наемник РФ, пропускавший военную технику России на оккупированную Луганщину через КПП "Дьяково", - контрразведка СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Контрразведчики СБУ задержали в Одесской области гражданина Украины, который проходил службу в созданном и контролируемом российскими спецслужбами так называемом "МГБ ЛНР".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Оперативники установили, что уроженец Луганской области добровольно вступил в ряды одного из НВФ на оккупированной Россией территории Луганщины. Впоследствии, при содействии кадровых сотрудников псевдоспецслужбы, продолжил террористическую деятельность на штатной должности в так называемой "Службе пограничной охраны МГБ ЛНР". С оружием в руках он выполнял задачи по обеспечению пропускного режима на КПП "Дьяково" (ВОТ Луганской области на границе с Россией), через который на территорию Украины незаконно поставлялась российская военная техника и вооружение.
Сейчас задержанный дает следователям СБ Украины информацию о перемещении военной техники и вооружении с территории России на ВОТ Луганской области, персональные данные кадровых российских военнослужащих и сотрудников спецслужб, которые курировали деятельность членов НВФ "МГБ ЛНР", другую важную информацию о вооруженной агрессии РФ против Украины.
Также проверяется имеющаяся информация о причастности задержанного к совершению тяжких преступлений на временно оккупированной территории, а именно убийств и пыток украинских воинов и мирных граждан.
Фигуранту сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
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Как только Зеленский или Слуги народа в скандалах - начинаются задерживания террористов.
https://ru.bellingcat.com/novosti/ukraine/2018/08/24/osce-convoy-filmed/
І сідельцем в Лук'янівку
Усі УСЕ ЧУДРВО РОЗУМІЮТЬ. Німцям та Францям вигідно "не бачити срашку" , Британії похутлеру. Америка.... єдиний шанс для України.
Скажете важливий свідок.... маєчня, доказів вже вище за дах що рашиссти воюють й що... "озабочена озабоченість крайня й дуже озабочена".... клав х#йло хутлера на ті усі докази. Тупе брешуть нахабно у обличчя світу "настамнєт" й усе.
вместо этого баклановцы геройски хватают тех, кто "тырил мелочь по лугандонским карманам"..