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Прорыв водопровода в центре Киева превратил дорогу в каток: столкнулись 6 машин. ФОТОрепортаж

На улице Бассейной в центре Киева произошла масштабная авария, в которой столкнулись 6 автомобилей.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой  на "Магнолия-ТВ", инцидент произошел из-за гололеда.

Впоследствии выяснилось, что каток на дороге появился из-за прорыва водопровода.

Сначала столкнулись 4 автомобиля: Mercedes, Ford, Hyundai и Mitsubishi.

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Через несколько минут, минуя избитый транспорт, военный ЗИЛ столкнулся с легковым автомобилем Renault.

В инциденте никто не пострадал. На место прибыли коммунальщики, которые начали ликвидировать аварийную ситуацию.

Прорыв водопровода в центре Киева превратил дорогу в каток: столкнулись 6 машин 01
Прорыв водопровода в центре Киева превратил дорогу в каток: столкнулись 6 машин 02
Прорыв водопровода в центре Киева превратил дорогу в каток: столкнулись 6 машин 03
Прорыв водопровода в центре Киева превратил дорогу в каток: столкнулись 6 машин 04
Прорыв водопровода в центре Киева превратил дорогу в каток: столкнулись 6 машин 05
Прорыв водопровода в центре Киева превратил дорогу в каток: столкнулись 6 машин 06

гололедица (113) ДТП (7673) Киев (25518)


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Зато на буковель їхать нінада
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21.01.2021 11:11 Ответить
І дітворі радість. Бесплатний каток.
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21.01.2021 11:12 Ответить
Так директор же в Киеве - Кличко! Он же с рекламы предвыборной обещал что будет все в порядке.
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21.01.2021 11:44 Ответить
а що кличко у буковелі? не переймайтеся - "нас" все влаштовує - третій раз вибрали...
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21.01.2021 11:45 Ответить
А где Пидаля на коньках... ( или больных ковидом лично пересчитывает)
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21.01.2021 11:14 Ответить
Виталя спец. по мостам, трубы это не его фишка. 2021 год, Европейская столица - гребанный стыд... И подобные прорывы происходят регулярно а неискушенный интеллектом электорат ходит и голосует за понижение тарифов с напрочь прогнившими коммуникациями...
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21.01.2021 11:19 Ответить
Все новенькие....
МВФ такой: - так они нас кредитовать должны, а не мы их
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21.01.2021 11:16 Ответить
Внезапно, без объявления зимы подло ударил мороз.
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21.01.2021 11:22 Ответить
 
 