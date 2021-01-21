Прорыв водопровода в центре Киева превратил дорогу в каток: столкнулись 6 машин. ФОТОрепортаж

На улице Бассейной в центре Киева произошла масштабная авария, в которой столкнулись 6 автомобилей.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Магнолия-ТВ", инцидент произошел из-за гололеда.

Впоследствии выяснилось, что каток на дороге появился из-за прорыва водопровода.

Сначала столкнулись 4 автомобиля: Mercedes, Ford, Hyundai и Mitsubishi.

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Через несколько минут, минуя избитый транспорт, военный ЗИЛ столкнулся с легковым автомобилем Renault.

В инциденте никто не пострадал. На место прибыли коммунальщики, которые начали ликвидировать аварийную ситуацию.











