Правоохранители задержали на Николаевщине троих распространителей детского порно. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Николаевской области полицейские разоблачили трех распространителей детской порнографии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.

"Злоумышленники - жители областного центра 27-ми, 56-ти и 59-ти лет, которые были участниками закрытых тематических сайтов. Фигуранты по заказу осуществляли загрузку и распространение через Интернет фото и видеопродукции с порнографическим содержанием, в том числе с детской порнографией с помощью собственного компьютерного оборудования", - сказано в сообщении.

По результатам обысков полицейские изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, флэш-накопители и прочее имущество, которое может содержать доказательную базу причастности к распространению противоправного контента.

Действия фигурантов квалифицируются предварительно, по части 1 ст. 301 Уголовного кодекса Украины "Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов".

Кроме этого, как отметили в полиции, 56-летний николаевец, кроме уголовной, также будет нести административную ответственность за злостное неповиновение законным требованиям полицейских во время проведения следственного действия (ст. 185 КУоАП).

Изъятая техника направлена на проведение соответствующих экспертиз, по результатам которых, в совокупности с другими доказательствами, будет решаться вопрос об окончательной квалификации события и сообщении лицам о подозрении в совершении преступления.

Досудебное следствие продолжается.





Фото: сайт полиции