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Правоохранители задержали на Николаевщине троих распространителей детского порно. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Николаевской области полицейские разоблачили трех распространителей детской порнографии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.

"Злоумышленники - жители областного центра 27-ми, 56-ти и 59-ти лет, которые были участниками закрытых тематических сайтов. Фигуранты по заказу осуществляли загрузку и распространение через Интернет фото и видеопродукции с порнографическим содержанием, в том числе с детской порнографией с помощью собственного компьютерного оборудования", - сказано в сообщении.

По результатам обысков полицейские изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, флэш-накопители и прочее имущество, которое может содержать доказательную базу причастности к распространению противоправного контента.

Правоохранители задержали на Николаевщине троих распространителей детского порно 01

Действия фигурантов квалифицируются предварительно, по части 1 ст. 301 Уголовного кодекса Украины "Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов".

Кроме этого, как отметили в полиции, 56-летний николаевец, кроме уголовной, также будет нести административную ответственность за злостное неповиновение законным требованиям полицейских во время проведения следственного действия (ст. 185 КУоАП).

Правоохранители задержали на Николаевщине троих распространителей детского порно 02

Изъятая техника направлена на проведение соответствующих экспертиз, по результатам которых, в совокупности с другими доказательствами, будет решаться вопрос об окончательной квалификации события и сообщении лицам о подозрении в совершении преступления.

Досудебное следствие продолжается.

Правоохранители задержали на Николаевщине троих распространителей детского порно 03
Правоохранители задержали на Николаевщине троих распространителей детского порно 04
Фото: сайт полиции

дети (6492) Николаев (2151) Нацполиция (16459) порнография (209)


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не спорю, мож задержали нарушителей, но судя по тому как оформляют, для задержанных "есть варианты" = это мне скинули, это не я, это мой адвокат будет разговаривать = "ошибка следака" = подсудимый оправдан, а ссудья....
Правоохранители задержали на Николаевщине троих распространителей детского порно - Цензор.НЕТ 711
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21.01.2021 11:59 Ответить
А актеров задержали ))) ?
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21.01.2021 12:22 Ответить
Попались гады ,в Штатах бы на пожизненное уехали а тут ещё попробуй закрой ...
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21.01.2021 12:30 Ответить
Это при Трампе с этим боролись. А сейчас будет иначе.
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21.01.2021 12:40 Ответить
Може навіть негрів лінчувати почнуть, буржуї....
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21.01.2021 13:47 Ответить
Я слышу звон пустого бидона. Слышишь ли его ты?
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21.01.2021 14:04 Ответить
То тебе аварець ззаду.
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21.01.2021 14:05 Ответить
Чмо мордате... Сподіваюсь зона не дуже люб,язно зустрінн цю мразоту..
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21.01.2021 12:46 Ответить
 
 