Одна из самых длинных рек оккупированного Крыма пересыхает: перестала впадать в море. ФОТО

В оккупированном Крыму пересыхает река Суук-Су, которая считается самой длинной рекой южного Крыма. Она настолько обмелела, что уже перестала впадать в море, как это было ранее.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

Местные жители рассказали, что даже выпавшие в январе осадки, не подняли уровень воды в Суук-Су.

"Бывало, что в засушливое лето река порой мелела, но чтобы зимой она выглядела так плачевно, такого не припомню. Тем более, что в январе были довольно значительные осадки в Судаке", - сказал местный краевед, попросивший не называть его имя.

Протяженность реки Суук-Су – 22 км, в нее впадает множество ручьев. Устье реки расположено у подножия мыса Алчак в оккупированном Судаке.

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