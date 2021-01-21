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Новости Фото Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Одна из самых длинных рек оккупированного Крыма пересыхает: перестала впадать в море. ФОТО

В оккупированном Крыму пересыхает река Суук-Су, которая считается самой длинной рекой южного Крыма. Она настолько обмелела, что уже перестала впадать в море, как это было ранее.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

Местные жители рассказали, что даже выпавшие в январе осадки, не подняли уровень воды в Суук-Су.

"Бывало, что в засушливое лето река порой мелела, но чтобы зимой она выглядела так плачевно, такого не припомню. Тем более, что в январе были довольно значительные осадки в Судаке", - сказал  местный краевед, попросивший не называть его имя.

Протяженность реки Суук-Су – 22 км, в нее впадает множество ручьев. Устье реки расположено у подножия мыса Алчак в оккупированном Судаке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Реки Альма и Черная в оккупированном Крыму находятся на грани пересыхания.

Одна из самых длинных рек оккупированного Крыма пересыхает: перестала впадать в море 01

Автор: 

Крым (26380) река (111)


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Топ комментарии
+38
Пришлите им селёдки в бочках.
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21.01.2021 12:16
+28
"- Не знаете, в какой концлагерь нас везут? - Не знаю, я не интересуюсь политикой..."
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21.01.2021 12:25
+25
Старик Кабаев обещал в 2014 году в интервью международным журналистам сделать из временно оккупированного украинского Крыма витрину «Русского мира». Прошло шесть лет. На лице Владимира Люциферовича врачи обнаружили трупные пятна. В путинской «витрине» не хватает электроэнергии. Назначенный Кремлем глава Крыма пан Сергей Гоблин заявляет о недостаче 100 мВт электроэнергии в аннексированном Крыму. Как следствие снижения уровня комфорта - с полуострова исчезли туристы, а ржавая вода появляется в кранах только по определенным часам.
На примере Крыма видна экономическая деградация хозяйствования российской бензоколонки и китайской пилорамы на захваченных ею чужих территориях.
Куда приходит сатанинский «русский православный мир» там звучат автоматные очереди, льётся человеческая кровь и многотысячные толпы беженцев, неся на плечах крохотных детей, покидают свои дома и могилы своих родителей. Взыщи, Господи, с российских православных убийц и с членов их семей всю кровь человеческую, пролитую ими в Чечне, в Молдове, в Грузии, в Крыму, на Донбассе, в Сирии и Ливии. Аминь!
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21.01.2021 13:41
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Пришлите им селёдки в бочках.
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21.01.2021 12:16 Ответить
грузите апельсины бочками осетрина 2 сорта свежести...
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21.01.2021 12:17 Ответить
"- Не знаете, в какой концлагерь нас везут? - Не знаю, я не интересуюсь политикой..."
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21.01.2021 12:25 Ответить
і каміння з неба
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21.01.2021 12:27 Ответить
Старик Кабаев обещал в 2014 году в интервью международным журналистам сделать из временно оккупированного украинского Крыма витрину «Русского мира». Прошло шесть лет. На лице Владимира Люциферовича врачи обнаружили трупные пятна. В путинской «витрине» не хватает электроэнергии. Назначенный Кремлем глава Крыма пан Сергей Гоблин заявляет о недостаче 100 мВт электроэнергии в аннексированном Крыму. Как следствие снижения уровня комфорта - с полуострова исчезли туристы, а ржавая вода появляется в кранах только по определенным часам.
На примере Крыма видна экономическая деградация хозяйствования российской бензоколонки и китайской пилорамы на захваченных ею чужих территориях.
Куда приходит сатанинский «русский православный мир» там звучат автоматные очереди, льётся человеческая кровь и многотысячные толпы беженцев, неся на плечах крохотных детей, покидают свои дома и могилы своих родителей. Взыщи, Господи, с российских православных убийц и с членов их семей всю кровь человеческую, пролитую ими в Чечне, в Молдове, в Грузии, в Крыму, на Донбассе, в Сирии и Ливии. Аминь!
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21.01.2021 13:41 Ответить
і переригнути...
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21.01.2021 12:29 Ответить
как то пох...
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21.01.2021 12:18 Ответить
Суук-Су перестала быть рекой после обильного камнепада
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21.01.2021 12:18 Ответить
був Суук-Су став **** ссу...
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21.01.2021 12:28 Ответить
Кацапы продолжают гробить наш Крым
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21.01.2021 12:22 Ответить
А вони окрім " засрать и всё угробить" ще щось вміють
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21.01.2021 12:33 Ответить
Так, красти та мурдувати
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21.01.2021 13:17 Ответить
Дык ну шо паделать - планида , ......., такая ...
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21.01.2021 14:07 Ответить
крисчани та свинособаки розбирають воду з реки вище за течією, тому вона до моря не доходить..
А попереду тепла весна та жарке літо. Що, крисчани, гарно вам там без України?
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21.01.2021 12:23 Ответить
А вже скоро прийде любе літечко.... І буде вам, щури крисчанські велика-велика ......... Ну самі розумієте..
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21.01.2021 12:38 Ответить
Пусть крысчане поют любимые песни совка:
Кто сказал, что Волга впадает в Каспийское море,
Волга в сердце впадает моё......
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21.01.2021 12:23 Ответить
Одна з найдовших річок окупованого Криму пересихає: припинила впадати в море - Цензор.НЕТ 9255
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21.01.2021 12:24 Ответить
Сульптура "Рояль украли!"
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21.01.2021 12:29 Ответить
Хочу ***** в Хельсинки ))
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21.01.2021 12:34 Ответить
там классно, тіки, *****, холодно
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21.01.2021 12:44 Ответить
Там ох...енно. На прошлый Новый год были во всей Скандинавии, Прибалтике, потом в Штатах
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22.01.2021 15:06 Ответить
Ну і хeR з ними. Зато немає биндир і можуть померти в расєє!
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21.01.2021 12:25 Ответить
Пане Анатолію, Ваші б слова - та до Бога....Хай то буде так, і пошвидше.
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21.01.2021 12:42 Ответить
От вату палит ,всю воды сволочи выжрали ...
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21.01.2021 12:25 Ответить
вип'ють стєкломоя і ісчо насцуть і потєкут молочниє рєкі вдоль кісєльних бєрєгов...
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21.01.2021 12:27 Ответить
В Крым понаехало столько кацапских сук, что реке Суук там делать уже нечего.
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21.01.2021 12:28 Ответить
Вся надежда на бурятов кабелей с Байкала
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21.01.2021 12:29 Ответить
Ну, Байкал, как место покупки кала мог бы несколько выручить кацапов в Крыму, но между ними есть Махачкала, где с тем калом творится что-то неописуемое...
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21.01.2021 12:39 Ответить
Та ото ...ж
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21.01.2021 14:14 Ответить
Як араби, на нафтові гроші, у пустелі оазіси будують???
А фєдєрасти вміють оезіс лише для царя будувати, а самі у лайні жити... І на лайно переводять все, що захоплюють...
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21.01.2021 12:28 Ответить
Уже и поссать некуда
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21.01.2021 12:31 Ответить
Одна з найдовших річок окупованого Криму пересихає: припинила впадати в море - Цензор.НЕТ 5582
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21.01.2021 12:31 Ответить
Даже знаю кто это сделал
Одна з найдовших річок окупованого Криму пересихає: припинила впадати в море - Цензор.НЕТ 960
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21.01.2021 12:31 Ответить
Олег Оксану не послушал из грязной лужи похлебал,и ничего не изменилось,поскольку был уже козлом.
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21.01.2021 13:30 Ответить
Одна з найдовших річок окупованого Криму пересихає: припинила впадати в море - Цензор.НЕТ 6236
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21.01.2021 12:32 Ответить
Вона ісСохла
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21.01.2021 12:33 Ответить
Ай я яй! И кто это наделал? Как в Африке в засушливый период. Речку назовут скрепно "Членпутинка"
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21.01.2021 12:35 Ответить
Крымчане не забывайте это покращення сделало вам *****...Но ничего он не вечен и по традиции савецкава саюза и его приемника нарасии, есть надежда когда он подохнет вы вернётесь к воде и туристам.
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21.01.2021 12:37 Ответить
Вода прийде на Крим разом з бандерами, а вони їх бояться як чорт ладана.
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21.01.2021 12:39 Ответить
В такому випадку є прислів'я. Не такий страшний чорт, як його малюють. Пускай кремлёвских чертей боятся, те настоящие.
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21.01.2021 12:54 Ответить
А пусть они боятся биндер где то в районе моря лаптевых.
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21.01.2021 13:33 Ответить
Крымчанам, весной 14 года, пропагандисты из Залесья, евреи Киселевы и Соловьевы «промыли мозги», что в Крым с Западной Украины движутся железнодорожные пассажирские поезда с «биндеровцами», которые будут вырезать всех русскоговорящих крымчан.
Российские агрессоры из православной неканонической самопровозглашенной безблагодатной околорелигиозной Корпорации табачно-водочного олигарха Кирилла Гундяева, более десяти лет готовились к вторжению в Крым и вкладывали и продолжают вкладывать значительные средства в информационную войну. Бывший кандидат в Президенты России Владимир Жириновский пообещал на митинге крымчанам обеспечить их бесплатным газом и другими энергоносителями и разбрасывал над головой бумажные купюры, а боксер Н.Валуев и космонавт В.Терешкова от имени всего российского народа посулили утроить размер пенсий крымским пенсионерам и военным отставникам. Также Правительство России пообещало на праздник Масленицы бесплатно кормить блинами с лопаты ожидающих «камней с неба». Толпа заревела от восторга. Тогда они еще не знали, что вскоре новая власть отнимет у них бизнес, поднимет налоги и заберёт садовые участки и дачи в прибрежной зоне.
Крымчане даже не могли предположить, что заповедные места Крыма будут захвачены депутатами Госдумы и обнесены пятиметровыми заборами
А пока жители нового острова ожидают возобновления подачи электроэнергии и днепровской воды с материка, симферопольские матери жалуются на камеру тележурналистам, что за водой надо ходить с ведром к цистерне на соседнюю улицу, а за мытье машины полиция штрафует.
За годы оккупации князь Темнейший Таврический и Херсонесский переселил в оккупированный Крым из Московии около полмиллиона граждан.
Постепенно ФСБ заменило украинских лояльных чиновников и силовиков на окающих и чокающих пришельцев, а местных специалистов и чиновников уволила с работы, как неблагонадежных.
Пусть скажут спасибо российским кадровикам, что при увольнении им не записали в трудовые книжки: «Склонен к предательству», как это сделали 15 000 украинским военным морякам изменившим Присяге.
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21.01.2021 13:43 Ответить
Ой як гарно. Прісна вода більше не виливатиметься в море.
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21.01.2021 12:37 Ответить
Это правда - морю только польза, не будут смываться в море фекалии скрепных упоротых, родная гавань пересыхает !
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21.01.2021 13:38 Ответить
Ну вам же говорили года два назад ...алярм....Вода уходит, вода уходит! Она уходит как на Марсе под землю. Так работает мода Н21. Такова ее физическая структура. Делается это умышленно. Это расписано в манускрипте Войнича...пошагово. Манускрипт можно скачать бесплатно. Только это не книга, это энциклопедия. Читайте и наблюдайте....
Кстати амплитуда землетрясений будет расти 6,2-6,5. Это уже серьезно много. И еще некоторые вулканы будут делать извержение с облаком метана, по сути объемный взрыв. Так что Мексика напрягайтесь.
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21.01.2021 12:41 Ответить
Хотелка РФ "хоть камни с неба"- вода исчезла,а с пробуренных скважин - соленая вода! Крым в 1954 году РФ навязала Украине,чтобы мы за 60 лет сделали Крым пригодным для проживания. Как бы росиянцы себя ни называли:мокшане,московиты,великоросы, а с 1932 года - руСскими, но второй раз им таки придется отдать Крым настоящим хозяевам - украинцам и кырымлы!
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21.01.2021 13:01 Ответить
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21.01.2021 13:02 Ответить
* * *
Максиміліан Волошин як в воду дивився що нароблять чокнуті скрепники Руського міра. ...Здесь, в этих складках моря
и земли
Людских культур не просыхала
плесень -
Простор столетий был
для жизни тесен,
Покаместь мы - Россия -
не пришли.
За полтораста лет -
с Екатерины
Мы вытоптали
мусульманский рай,
Свели леса, размыкали руины,
Расхитили и разорили край.
Осиротелые зияют сакли,
По скатам выкорчеваны сады.
Народ ушел, источники иссякли.
Нет в море рыб, в фонтанах
нет воды...
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21.01.2021 13:11 Ответить
ой, да она на 50 м не доходит до моря, можно лопатой прокопать если что. Прям проблема
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21.01.2021 13:14 Ответить
Зачем им реки и озера
когда у них два моря есть??
Члены негде омывать??
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21.01.2021 13:16 Ответить
А почему бы Волгу например, не перекинуть через Керченский пролив ? Сделать канал шириной 200 м и длиной 900 км. Он всего миллиардов в 50 долларов обойдется, для РФ это ничто. Зато какая будет поддержка Крыму, да и возвращать будет приятней, Украина спасибо скажет
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21.01.2021 13:26 Ответить
Река Суук-Су - чисто рюцькое скрепное название... ведь Крым "всегда" был их...
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21.01.2021 13:32 Ответить
Суук-су, Бахчисарай, Джанкой, Алушта, Балаклава, Яла, Тарханкут, Роман-Кош, Демир-Капу. Вот видите вот вам еще одно доказательство, что Крым всегда был исконно руццким.
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21.01.2021 13:40 Ответить
Скоро и Волга перестанет впадать в Каспийское море.
Дохязяйнувались.
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21.01.2021 13:46 Ответить
не Суук су,а Соук су в перекладі з татарськоЇ,або турецькоЇ-холодна вода.
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21.01.2021 14:16 Ответить
В любой ситуации необходимо видеть что-то положительное. Реки пересохли. Зато не надо строить дорогостоящие мосты, никто не утонет. Водопровод можно будет демонтировать, и сдать трубы на металлолом, лишняя копейка не помешает. Поля засохли, не надо будет обрабатывать, Путин пришлет харчей, он крымчан любит. А когда весь Крым засохнет и станет не пригодным для жизни, можно спокойно возвращаться на родину в Россию с чувством выполненного долга.
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21.01.2021 14:18 Ответить
Путин, памаги!
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21.01.2021 16:33 Ответить
Путєєн!! Ввєді Васька!!
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21.01.2021 17:51 Ответить
когда станет совсем плохо, ЕС и прочие начнуть нагибать Украину - типа устроила гуманитарную катастрофы, крысчане дохнут, караул!
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21.01.2021 16:58 Ответить
С удовлетворением вижу ужесточение в водопользовании...пуцин! убери свои войска из Крыма и воды хватит всем!
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21.01.2021 19:28 Ответить
крысмане, шо, в Крыму нет воды ???
чем же фуйло будет "мочить в сортире" вас ???
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21.01.2021 20:58 Ответить
Придётся речку переименовать.
Было Суук-Су, станет ****-Сухо.
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22.01.2021 02:28 Ответить
На самом деле причина пересыхания рек(пересыхают не только в Крыму) глобальные изменения климата , а не аннексия. В этом плане даже хорошо , что воду из Днепра перестали качать в Крым - Уровень воды в Днепре тоже стал меньше , как и уровень грунтовых вод вообще везде. В Украине стала вполне реальной ситуация с острой нехваткой пресной воды. Об этом неоднократно официально заявляли.
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22.01.2021 10:13 Ответить
С пуйлом поведешься, еще не того(трипера) наберешься!
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22.01.2021 10:58 Ответить
 
 