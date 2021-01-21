Один из последних памятников Ленину снесли в селе Калчева на Одесчине. ФОТО
Один из последних в Украине памятников Ленину демонтировали в селе Калчева Одесской области.
Об этом "Суспільному" рассказал руководитель южного отдела Украинского института национальной памяти Сергей Гуцалюк, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, памятник демонтировали утром 21 января, а процесс сопровождали представители правоохранительных органов.
"Соблюдены закон Украины о декоммунизации. О чем я, и не только я, всегда и говорил. Все было сделано в рамках действующего законодательства и под контролем правоохранителей. Есть закон, и его нужно соблюдать", - подчеркнул Гуцалюк.
На вопрос о недовольстве и протесты местных жителей руководитель южного отдела Украинского института национальной отметил, что в этой ситуации к мнению людей отнеслись "очень лояльно". Ведь никого из тех, кто мешал демонтажу Ленина, к ответственности не привлекали.
Отмечается, что против демонтажа памятника Ленину в селе Калчева выступали местные жители. Из-за конфликта с людьми с должности ушел поселковый голова, впрочем его преемник также не смог демонтировать монумент.
Еще один памятник Ленину в Одесской области нашли в селе Старые Трояны Болградского района.
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