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Один из последних памятников Ленину снесли в селе Калчева на Одесчине. ФОТО

Один из последних в Украине памятников Ленину демонтировали в селе Калчева Одесской области.

Об этом "Суспільному" рассказал руководитель южного отдела Украинского института национальной памяти Сергей Гуцалюк, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, памятник демонтировали утром 21 января, а процесс сопровождали представители правоохранительных органов.

"Соблюдены закон Украины о декоммунизации. О чем я, и не только я, всегда и говорил. Все было сделано в рамках действующего законодательства и под контролем правоохранителей. Есть закон, и его нужно соблюдать", - подчеркнул Гуцалюк.

Один из последних памятников Ленину снесли в селе Калчева на Одесчине 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дело об отказе демонтировать памятники Ленину вновь открыли в Одесской области

На вопрос о недовольстве и протесты местных жителей руководитель южного отдела Украинского института национальной отметил, что в этой ситуации к мнению людей отнеслись "очень лояльно". Ведь никого из тех, кто мешал демонтажу Ленина, к ответственности не привлекали.

Отмечается, что против демонтажа памятника Ленину в селе Калчева выступали местные жители. Из-за конфликта с людьми с должности ушел поселковый голова, впрочем его преемник также не смог демонтировать монумент.

Еще один памятник Ленину в Одесской области нашли в селе Старые Трояны Болградского района.

Ленин Владимир (573) Одесская область (3567) памятник (2239) декоммунизация (753)


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Топ комментарии
+28
В тоже время на россии.)Один из последних памятников Ленину снесли в селе Калчева на Одесчине - Цензор.НЕТ 7840
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21.01.2021 13:01
+15
Знаменательно, что снесли его 21 января, как раз в очередную годовщину кончины этого кровавого сифилитика
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21.01.2021 13:02
+13
А Членин на этом памятнике был тоже упитанный.
Один з останніх пам'ятників Леніну знесли в селі Калчева на Одещині - Цензор.НЕТ 1938
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21.01.2021 13:08
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В тоже время на россии.)Один из последних памятников Ленину снесли в селе Калчева на Одесчине - Цензор.НЕТ 7840
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21.01.2021 13:01 Ответить
Ну так там же открытая пропаганда гомосексуализма в насильной форме
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21.01.2021 14:38 Ответить
Знаменательно, что снесли его 21 января, как раз в очередную годовщину кончины этого кровавого сифилитика
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21.01.2021 13:02 Ответить
А в чернобыле снесли памятник илличу?
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21.01.2021 13:02 Ответить
Так крім цього в Одеській області повно пам'ятників Леніна, напритклад в селі Залізничне Болградського району, та і в інших селах.
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21.01.2021 13:54 Ответить
В Залізничному вже немає (на Цензорі була інфа).Начебто тільки в Старих Троянах лишився.
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21.01.2021 20:48 Ответить
от ****... гарно заховався
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21.01.2021 13:03 Ответить
Один из последних памятников Ленину снесли в селе Калчева на Одесчине - Цензор.НЕТ 608
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21.01.2021 13:05 Ответить
А Членин на этом памятнике был тоже упитанный.
Один з останніх пам'ятників Леніну знесли в селі Калчева на Одещині - Цензор.НЕТ 1938
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21.01.2021 13:08 Ответить
Мимо тещиного дома.
Я без шуток не хожу.
То ей ..... в забор просуну.
То ей ...... покажу...
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21.01.2021 13:14 Ответить
Один з останніх пам'ятників Леніну знесли в селі Калчева на Одещині - Цензор.НЕТ 8467
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21.01.2021 13:23 Ответить
Ну, всё - Симоненко изойдёт пеной на "112", "зике", "ньюсе" и пойдёт в запой !
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21.01.2021 13:13 Ответить
А мені здається він із запою і не виходив, бо як можна пургу гнати про членіна і його партію в ці дні, коли всі знають, що то було ОЗГ проти всього нормального, особливо проти України.
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21.01.2021 13:56 Ответить
Один з останніх пам'ятників Леніну знесли в селі Калчева на Одещині - Цензор.НЕТ 9090
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21.01.2021 13:17 Ответить
Ленину./ В 2012 г. по российскому ТВ знающий рассказывал что Ленин шалуном был, бисексуалом. Инессу Арманд он трахал, но редко и неохотно. А часто и охотно Ильич в постели кувыркался противоестественно с товарищем Каменевым. Но такие игры осуждались раньше. А сейчас семейка Ленин-Каменев вполне смогла бы Крупскую удочерить./ В давний час, в суровой мгле, На заре Советской власти, Он сказал, что на земле Мы построим людям счастье. Лгунишка. Буратина Коломойского из той же породы.
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21.01.2021 13:24 Ответить
Не с Каменевым, а с Зиновьевым. А гомосекам при Ленине жилось вольготно. Этим славился нарком иностранных дел Чичерин. Правда потом Сталин закрутил гайки и стал его лечить. И залечил на-смерть электрошоком. Кстати певица Чичерина не из его рода? Даже, если и нет, то все равно *******.
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21.01.2021 13:53 Ответить
кто же не знает, старика Кгупского!
Один з останніх пам'ятників Леніну знесли в селі Калчева на Одещині - Цензор.НЕТ 6373
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21.01.2021 13:26 Ответить
На фото ему 50, а ей 51 год. Господи, что с людьми кокаин делает!
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21.01.2021 13:55 Ответить
Ну всьо! Куди тепер совкодрочери молитись ходитимуть?
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21.01.2021 13:39 Ответить
Як вже задрала ця сєпарська муйня! Де СБУ?! Коноплю стереже?
Один з останніх пам'ятників Леніну знесли в селі Калчева на Одещині - Цензор.НЕТ 7002
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21.01.2021 13:43 Ответить
І жодного стєрнєнка за стільки років не знайшлось з молотом ?
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21.01.2021 13:54 Ответить
Ну все, теперь коррупции точно конец)
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21.01.2021 13:59 Ответить
а что статуи ленина коррупцию излучали?
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21.01.2021 14:19 Ответить
Старые Трояны ?? говорящее название в данной ситуации
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21.01.2021 14:47 Ответить
Один з останніх пам'ятників Леніну знесли в селі Калчева на Одещині - Цензор.НЕТ 5671
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22.01.2021 00:02 Ответить
 
 