Начальник одного из департаментов "Киевводоканала" вымогал $38,2 тыс. взятки, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины задержала на взятке заместителя начальника одного из департаментов частного акционерного общества "Акционерная компания "Киевводоканал"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник требовал 38,2 тысячи долларов США от представителя коммерческой структуры. В такую ​​сумму он оценил согласования разрешений на размещение объектов внешней рекламы на участках, обслуживаемых "Киевводоканалом".

Сотрудники СБУ задокументировали получение фигурантом аванса в размере 9,1 тысячи долларов США.

Правоохранители задержали чиновника в служебном кабинете во время получения очередной части взятки в размере 14 700 долларов США.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об уведомлении фигуранту о подозрении и избрании меры пресечения.

Продолжается досудебное следствие.

Напомним, ранее "Киевводоканал" сообщил, что СБУ проводит следственные действия в офисе компании.

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