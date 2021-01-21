Начальник одного из департаментов "Киевводоканала" вымогал $38,2 тыс. взятки, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Служба безопасности Украины задержала на взятке заместителя начальника одного из департаментов частного акционерного общества "Акционерная компания "Киевводоканал"
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что чиновник требовал 38,2 тысячи долларов США от представителя коммерческой структуры. В такую сумму он оценил согласования разрешений на размещение объектов внешней рекламы на участках, обслуживаемых "Киевводоканалом".
Сотрудники СБУ задокументировали получение фигурантом аванса в размере 9,1 тысячи долларов США.
Правоохранители задержали чиновника в служебном кабинете во время получения очередной части взятки в размере 14 700 долларов США.
В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об уведомлении фигуранту о подозрении и избрании меры пресечения.
Продолжается досудебное следствие.
Напомним, ранее "Киевводоканал" сообщил, что СБУ проводит следственные действия в офисе компании.
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