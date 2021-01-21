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Начальник одного из департаментов "Киевводоканала" вымогал $38,2 тыс. взятки, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины задержала на взятке заместителя начальника одного из департаментов частного акционерного общества "Акционерная компания "Киевводоканал"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник требовал 38,2 тысячи долларов США от представителя коммерческой структуры. В такую ​​сумму он оценил согласования разрешений на размещение объектов внешней рекламы на участках, обслуживаемых "Киевводоканалом".

Сотрудники СБУ задокументировали получение фигурантом аванса в размере 9,1 тысячи долларов США.

Правоохранители задержали чиновника в служебном кабинете во время получения очередной части взятки в размере 14 700 долларов США.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об уведомлении фигуранту о подозрении и избрании меры пресечения.

Продолжается досудебное следствие.

Напомним, ранее "Киевводоканал" сообщил, что СБУ проводит следственные действия в офисе компании.

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Начальник одного из департаментов Киевводоканала вымогал $38,2 тыс. взятки, - СБУ 01
Начальник одного из департаментов Киевводоканала вымогал $38,2 тыс. взятки, - СБУ 02
Начальник одного из департаментов Киевводоканала вымогал $38,2 тыс. взятки, - СБУ 03
Начальник одного из департаментов Киевводоканала вымогал $38,2 тыс. взятки, - СБУ 04
Начальник одного из департаментов Киевводоканала вымогал $38,2 тыс. взятки, - СБУ 05

Автор: 

взятка (6158) Киев (25518) Киевводоканал (129) СБУ (19893)


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завтра новый *правильный* замначальника выйдет на его место....
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21.01.2021 16:03 Ответить
Шо, своего взяли?
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21.01.2021 16:07 Ответить
миллион раз обсуждался вопрос о лишении чиновников физичесского разрешительного права. только через окно. не нужно знать в лицо "разрешителей". есть свободное место и не запрещенное, никто не имеет права отказать. все деньги (взятки) закладиваються в товар, значит за все платим мы
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21.01.2021 16:08 Ответить
Так никто этого делать не будет. Каждого начальника выдвигает система, которая обязывает его кормить подчиненных. Законы пишутся под каждое ведомство, так чтоб была заложена возможность кормушки.
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22.01.2021 09:39 Ответить
особенно понравилось - ... и две десятых! Типа, нам лишнего не нужно!?
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21.01.2021 16:22 Ответить
От цікаво. Як воно на яву відбувається? Той каже давай 32 тисячі і двісті доларів і я порішаю? Не 40, не 35 тисяч, а імєнно 32 тисячі і 200 баксів
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21.01.2021 16:28 Ответить
Нема тепер Стар баксів, а є СІЗО
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21.01.2021 20:41 Ответить
Это лишь начальник одного из департаментов... а какие цифры повыше? А в минстерствах. От так от опа! И однушка где-нить в Одессе.
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22.01.2021 09:37 Ответить
 
 