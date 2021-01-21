Дом престарелых горит в Харькове, обнаружены тела 15 человек, - ГСЧС. ФОТО
В Харькове произошел пожар в доме престарелых, обнаружены тела 15 человек еще 5 пострадали.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
21 января в 15:03 в г. Харьков на ул. Нижняя Гиевская, 150Б, в двухэтажном жилом доме, предварительно переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже.
По состоянию на 16:05 на месте пожара обнаружены тела 15 человек, 5 человек пострадали.
Площадь пожара составляет 100 кв.м. К тушению пожара привлечены 28 человек личного состава и 7 ед. техники.
Событие классифицировано как чрезвычайная ситуация государственного уровня.
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+8 Sophia-Maria Duglass
показать весь комментарий21.01.2021 16:24
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Слишком много в Украине пожаров
Под ментами они были для стукачества и разгона демонстранов ...И менты в их работу не лезли...
А когда их вывели отдельно то военные дебилы там устроили реальный военный идиотизм...например во время паводка откацивать автоцистернами для тушения пожаров воду из затопленых домов...в результате все пожарные машины района вышли из строя...и когда произошел пожар тушить бло нечем
ПУСТЬ ЕДЕТ В СЛОВАКИЮ И УЧИТСЯ. А не по парижским магазинам бродит или итальянским пляжам
Украине такого не было.до того как вата покрылась зеленой плесенью.
Давно доказано жизнью .
Надо высокий забор с рашей поставить и ВЕРНУТЬСЯ В ЕВРОПУ