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Дом престарелых горит в Харькове, обнаружены тела 15 человек, - ГСЧС. ФОТО

В Харькове произошел пожар в доме престарелых, обнаружены тела 15 человек еще 5 пострадали.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

21 января в 15:03 в г. Харьков на ул. Нижняя Гиевская, 150Б, в двухэтажном жилом доме, предварительно переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже.

По состоянию на 16:05 на месте пожара обнаружены тела 15 человек, 5 человек пострадали.

Площадь пожара составляет 100 кв.м.  К тушению пожара привлечены 28 человек личного состава и 7 ед. техники.

Событие классифицировано как чрезвычайная ситуация государственного уровня.

Также читайте: На территории воинской части на Тернопольщине горит склад, - ГСЧС

Дом престарелых горит в Харькове, обнаружены тела 15 человек, - ГСЧС 01

Автор: 

пожар (5944) Харьков (7479) ГСЧС (4966)


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Топ комментарии
+8
Пора Авакову , как руководителю ГСЧС , все таки в отставку .
Слишком много в Украине пожаров
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21.01.2021 16:24
+7
Просто ЖАХ !
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21.01.2021 16:24
+5
харьковская вата научилась у кацапни престарелых жечь.
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21.01.2021 16:29
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Просто ЖАХ !
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21.01.2021 16:24 Ответить
Терехов у тебя там между ног подгорает !!!
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21.01.2021 18:16 Ответить
А кто такой Терехов ,твой бой-френд ?
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21.01.2021 18:24 Ответить
Пора Авакову , как руководителю ГСЧС , все таки в отставку .
Слишком много в Украине пожаров
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21.01.2021 16:24 Ответить
разве...их не вывел из под ментов еще в 90-х? Там военные дебилы рулят....
Под ментами они были для стукачества и разгона демонстранов ...И менты в их работу не лезли...
А когда их вывели отдельно то военные дебилы там устроили реальный военный идиотизм...например во время паводка откацивать автоцистернами для тушения пожаров воду из затопленых домов...в результате все пожарные машины района вышли из строя...и когда произошел пожар тушить бло нечем
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21.01.2021 16:30 Ответить
Под Аваковым - полиция, ГСЧС, миграция, пограничники
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21.01.2021 16:34 Ответить
ОН ЯВНО НЕ СПРАВЛЯЕТСЯ
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21.01.2021 16:34 Ответить
https://www.dsns.gov.ua/ua/Kerivnictvo.html
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21.01.2021 16:36 Ответить
Може й треба у відставку, але при чому він до пожеж, чи може він закази виконує на їх організацію і пожежники на їх тушіння не виїздять? Як що буде інший, то пожежі припиняться?
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21.01.2021 17:24 Ответить
Служба ГСЧС должна работать на профилактику
ПУСТЬ ЕДЕТ В СЛОВАКИЮ И УЧИТСЯ. А не по парижским магазинам бродит или итальянским пляжам
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21.01.2021 18:00 Ответить
Подпалили место под свечку..
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21.01.2021 16:25 Ответить
харьковская вата научилась у кацапни престарелых жечь.
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21.01.2021 16:29 Ответить
Такая идиотская ирония больше похожа на твое окацапливание ДЕБИЛ .
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21.01.2021 16:32 Ответить
чо,не веришь?полистай,сколько домов престарелых сожгли на расейке,зотя бы за последние 5 лет.в
Украине такого не было.до того как вата покрылась зеленой плесенью.
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21.01.2021 16:35 Ответить
какой позор. я думал, такое только в рашке может быть.
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21.01.2021 16:31 Ответить
Чем больше власть дружит с кацапами , тем больше скатывается в дремучесть
Давно доказано жизнью .
Надо высокий забор с рашей поставить и ВЕРНУТЬСЯ В ЕВРОПУ
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21.01.2021 16:36 Ответить
Чим обігрівали стареньких в люті морози? І хто це перевіряв?
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21.01.2021 16:35 Ответить
Обогревали электрокаминами...а вот кто перевирял какой кабель заложили при строительстве и каково сечение жил?
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21.01.2021 16:40 Ответить
А вот єто-рєзонный вопрос...
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21.01.2021 16:44 Ответить
Там походу стара перебудова. Тут головне питання чи заміняли проводку. Хто це робив? І хто дав дозвіл на відкриття такого закладу. От там і винні.
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21.01.2021 16:50 Ответить
Головне решіток понаставити на всі вікна, щоб прєстарєлі часом на діскотєкі і бари не повилазили ! Дебіли !!! Від кого решітки в будинку престарілих ?! Там миша повіситься від тих "роскошів" !!!
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21.01.2021 18:21 Ответить
 
 