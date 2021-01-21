Дом престарелых горит в Харькове, обнаружены тела 15 человек, - ГСЧС. ФОТО

В Харькове произошел пожар в доме престарелых, обнаружены тела 15 человек еще 5 пострадали.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

21 января в 15:03 в г. Харьков на ул. Нижняя Гиевская, 150Б, в двухэтажном жилом доме, предварительно переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже.

По состоянию на 16:05 на месте пожара обнаружены тела 15 человек, 5 человек пострадали.

Площадь пожара составляет 100 кв.м. К тушению пожара привлечены 28 человек личного состава и 7 ед. техники.

Событие классифицировано как чрезвычайная ситуация государственного уровня.

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