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Житель Тернопольщины обещал за 460 тыс. грн "помочь" с лицензией на открытие АЗС, а на самом деле даже не вращался в этой сфере. ФОТО

62-летнему мужчине помогал его сын - бывший сотрудник правоохранительных органов.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, информирует Цензор.НЕТ.

"На самом деле злоумышленник не имел никакой компетенции для решения обусловленного вопроса и хотел завладеть средствами потерпевшего с целью собственного обогащения", - сказано в сообщении.

Мужчину задержали, когда ему передавали вторую часть общей суммы - 300 000 гривен. Ранее он получил 100 000 гривен авансового платежа.

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"Также установлено, что в преступную деятельность задержанный привлек своего 34-летнего сына - экс-сотрудника правоохранительного органа - который вместе со злоумышленником прибыл в столицу для получения средств", - отметили в полиции.

Это дело расследуют по ч. 2 ст. 15 (покушение на уголовное преступление) и ч. 3 ст. 190 (мошенничество, совершенное в крупном размере) Уголовного кодекса Украины.

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Житель Тернопольщины обещал за 460 тыс. грн помочь с лицензией на открытие АЗС, а на самом деле даже не вращался в этой сфере 01
Житель Тернопольщины обещал за 460 тыс. грн помочь с лицензией на открытие АЗС, а на самом деле даже не вращался в этой сфере 02

Автор: 

АЗС (391) взятка (6158) Нацполиция (16459)


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Топ комментарии
+4
Дело брата Ермака живет и процветает
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21.01.2021 17:07
+4
"На самом деле злоумышленник не имел никакой компетенции для решения обусловленного вопроса и хотел завладеть средствами потерпевшего с целью собственного обогащения", - сказано в сообщении. Источник: https://censor.net/ru/p3243232

А вот если бы имел, то всё прошло бы гладко.
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21.01.2021 17:08
+4
Даже не вращался!)))).. негодяй!)
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21.01.2021 17:09
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Дело брата Ермака живет и процветает
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21.01.2021 17:07 Ответить
"На самом деле злоумышленник не имел никакой компетенции для решения обусловленного вопроса и хотел завладеть средствами потерпевшего с целью собственного обогащения", - сказано в сообщении. Источник: https://censor.net/ru/p3243232

А вот если бы имел, то всё прошло бы гладко.
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21.01.2021 17:08 Ответить
Аматор какой-то решил у профессиональных решал кусок хлеба украсть, нахал))
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21.01.2021 18:34 Ответить
Как показали выборы, 73% можно впарить все что хочешь, даже от мертвого осла уши.
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21.01.2021 17:08 Ответить
Покуда есть на свете дураки, обманом жить мошенникам с руки...
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21.01.2021 17:09 Ответить
Даже не вращался!)))).. негодяй!)
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21.01.2021 17:09 Ответить
😁
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21.01.2021 17:33 Ответить
Остап Ибрагимович ...
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21.01.2021 17:10 Ответить
А сколько ещё десятилетий надо, чтобы окончательно сделать процедуры лицензирования открытыми и прозрачными, без этого стада "решал-помогал", которые там трутся годами? Ну а на счёт "бывшего сотрудника правоохранительных органов", так это у нас диагноз - Не лечится!
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21.01.2021 17:10 Ответить
Лицензирование предусматривает коррупцию и не только в Украине. Вот и думайте - так ли нужно обществу лицензирование какой-то заправки
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21.01.2021 17:28 Ответить
По идее привлекать не за что,потому как "обещать помоч" понятие такое же растяжимое как презерватив дюрекс...вот он в церкву сходил,попу свечку поставил,мольнулся при свидетелях и вуаля,помог.а то что у божыньки там не срослось так в этом никто не виноват.
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21.01.2021 17:17 Ответить
кстати а вот исца нужно привлеч за преступный умысел и попытку обойти закон.
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21.01.2021 17:19 Ответить
Остап Бендер.енко.
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21.01.2021 17:20 Ответить
Куда 60 тысяч дели??
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21.01.2021 17:42 Ответить
Остап Ибрагимович тоже никогда не играл в шахматы - и он не знал, что на всех 16 досках он играл испанскую защиту.
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21.01.2021 17:49 Ответить
 
 