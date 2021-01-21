Житель Тернопольщины обещал за 460 тыс. грн "помочь" с лицензией на открытие АЗС, а на самом деле даже не вращался в этой сфере. ФОТО

62-летнему мужчине помогал его сын - бывший сотрудник правоохранительных органов.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, информирует Цензор.НЕТ.

"На самом деле злоумышленник не имел никакой компетенции для решения обусловленного вопроса и хотел завладеть средствами потерпевшего с целью собственного обогащения", - сказано в сообщении.

Мужчину задержали, когда ему передавали вторую часть общей суммы - 300 000 гривен. Ранее он получил 100 000 гривен авансового платежа.

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"Также установлено, что в преступную деятельность задержанный привлек своего 34-летнего сына - экс-сотрудника правоохранительного органа - который вместе со злоумышленником прибыл в столицу для получения средств", - отметили в полиции.

Это дело расследуют по ч. 2 ст. 15 (покушение на уголовное преступление) и ч. 3 ст. 190 (мошенничество, совершенное в крупном размере) Уголовного кодекса Украины.

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