РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12573 посетителя онлайн
Новости Фото Взяточники
5 410 11

В Киеве на взятке 3 тыс. долл. задержаны двое госисполнителей, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины задержала на взятке двух должностных лиц Управления государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в Киевской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ в г. Киеве и Киевской области.

В Киеве на взятке 3 тыс. долл. задержаны двое госисполнителей, - СБУ 01

По данным предварительного расследования, чиновники требовали деньги от жительницы столицы. За 3 тысячи долларов они "гарантировали" гражданке неналожение ареста на приобретенный земельный участок и частный дом по долговым обязательствам перед банком предыдущего владельца.

Правоохранители задержали обоих фигурантов согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения всей суммы взятки.

В Киеве на взятке 3 тыс. долл. задержаны двое госисполнителей, - СБУ 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Чиновник Госэкоинспекции задержан на взятке в Киеве за подписание акта по обследованию зеленых насаждений, - СБУ. ФОТО

Решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении. В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины ведется следствие.

Автор: 

взятка (6158) Киев (25518) СБУ (19893) Государственная исполнительная служба (38)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+4
Ловлять дріб"язок для звіту, а крупняк чіпати нє вєлєно.
показать весь комментарий
21.01.2021 19:26
+1
За 50% отпустят ! И ещё и в должности подымут 100% !
показать весь комментарий
21.01.2021 19:23
+1
Дали слишком много прав взяточникам - вот результат.Мрази под куполом пишут законы только для таких как они сами.
показать весь комментарий
21.01.2021 19:33
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
За 50% отпустят ! И ещё и в должности подымут 100% !
показать весь комментарий
21.01.2021 19:23 Ответить
Ловлять дріб"язок для звіту, а крупняк чіпати нє вєлєно.
показать весь комментарий
21.01.2021 19:26 Ответить
Дали слишком много прав взяточникам - вот результат.Мрази под куполом пишут законы только для таких как они сами.
показать весь комментарий
21.01.2021 19:33 Ответить
Шота маловато для главных новостей...
показать весь комментарий
21.01.2021 19:34 Ответить
Я Вам скажу наступне. Є така страхова компанія "Оранта- життя" Сотні мільйонів доларів видурили з народу, сотні позовів задоволено судами, а державні виконавці не виконують рішення судів. Випадковість не думаю. Байден прийде, порядок наведе?!
показать весь комментарий
21.01.2021 19:50 Ответить
І ще додам. НКРЕКП придумала таку річ, яка називається Кодексом газорозподільних систем, там є така глава правила проведення експертизи лічильників газу встановленних у споживачів, якими всупереч законам, Фірташу, його облгазам надається право проведення експертизи лічильників газу. По всій Україні, в основному в пенсіонерів, хто мерзне в холоді, економить, проводять експертизу, і....виявляють втручання в роботу лічильника. В суд, а там, теж випадково, приймають рішення на підставі цих " експертиз" про стягнення "заборгованності" близько 100 000 гривень.
показать весь комментарий
21.01.2021 20:16 Ответить
А чому ні лохдауна, ні Єрмака ніхто на мільйонах не затримує?
показать весь комментарий
21.01.2021 19:57 Ответить
Колишній мусор ..для того щоб влаштуватись в Києві у виконавчу давав *до-о-брий хабар * ..
Там *відкати * ..а особливо коли справа йде на *лями для своїх *.

А це .дріб*язок .
показать весь комментарий
21.01.2021 21:04 Ответить
неналожение ареста на приобретенный земельный участок и частный дом по долговым обязательствам перед банкомИсточник: https://censor.net/ru/p3243271

Под руководством лИтинанта Баканова СБУ стало мастером на все руки, успешно потесняя МВД, НАБУ, ГБР и т.д. Сейчас вот занялось коллекторством, что чрезвычайно важно в воюющей стране. Впрочем, в воюющей ли?
показать весь комментарий
22.01.2021 20:48 Ответить
Министр Малюська, у вас и заместители такие же.
Может и вы?
показать весь комментарий
25.01.2021 07:53 Ответить
 
 