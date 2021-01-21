В Киеве на взятке 3 тыс. долл. задержаны двое госисполнителей, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины задержала на взятке двух должностных лиц Управления государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в Киевской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ в г. Киеве и Киевской области.

По данным предварительного расследования, чиновники требовали деньги от жительницы столицы. За 3 тысячи долларов они "гарантировали" гражданке неналожение ареста на приобретенный земельный участок и частный дом по долговым обязательствам перед банком предыдущего владельца.

Правоохранители задержали обоих фигурантов согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения всей суммы взятки.

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Решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении. В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины ведется следствие.