В Киеве на взятке 3 тыс. долл. задержаны двое госисполнителей, - СБУ. ФОТО
Служба безопасности Украины задержала на взятке двух должностных лиц Управления государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в Киевской области.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ в г. Киеве и Киевской области.
По данным предварительного расследования, чиновники требовали деньги от жительницы столицы. За 3 тысячи долларов они "гарантировали" гражданке неналожение ареста на приобретенный земельный участок и частный дом по долговым обязательствам перед банком предыдущего владельца.
Правоохранители задержали обоих фигурантов согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения всей суммы взятки.
Решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении. В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины ведется следствие.
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Там *відкати * ..а особливо коли справа йде на *лями для своїх *.
А це .дріб*язок .
Под руководством лИтинанта Баканова СБУ стало мастером на все руки, успешно потесняя МВД, НАБУ, ГБР и т.д. Сейчас вот занялось коллекторством, что чрезвычайно важно в воюющей стране. Впрочем, в воюющей ли?
Может и вы?