В центре Киева почтили память киборгов, защищавших донецкий аэропорт - зажгли 244 лампадки. ФОТО
В четверг, 21 января, на Михайловской площади в Киеве зажгли 244 лампадки в память о "киборгах", защищавших Донецкий аэропорт от российских оккупантов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН.
Лампадки зажгли рядом со Стеной Памяти. 244 лампадки символизируют каждый день защиты Донецкого аэропорта. В акции памяти мог принять участие каждый желающий.
За период обороны Донецкого аэропорта погибли более 200 украинских военнослужащих и добровольцев, около 500 получили ранения.
Топ комментарии
+40 Ksenia VB
показать весь комментарий21.01.2021 22:29
+35 Артем Вуйко
показать весь комментарий21.01.2021 22:27
+26 Вася Шевченко #371210
показать весь комментарий21.01.2021 22:35
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Смерть ворогам.
Ніхто не забутий !
Україна буде вільною !
Слава Героям !
Ворог буде знищений !
Москва - паде !
https://youtu.be/sPoNuS-GVGE
..
.
россия -6 букв
москва - 6 букв
кремль - 6 букв
=
666.
.
партия ****** россия = 666 ......
..
..
Из этих людей-
Крепче бы не было
В мире гвоздей!
Укро- Кіборгам Слава !!!
Слава Богу за патріотів України.
За весь час оборони ДАПу наскільки знаю було знищено десь під 1200 кацапів і сєпарів,
а їх "супер" спецназ "Вимпєл" за один вихід на аеропорт отримав 12 жмуриків з білетами до Кобзона, за всю радянську і пострадянську історію цього "Вимпєла" загинуло щось не більше 8 спеназовців )
https://www.facebook.com/93OMBR/posts/509485092581619/ Ігор Гофман.Той, що тричі повертався з пекла
Частина 1. Старий термінал
https://www.facebook.com/93OMBR/posts/509485092581619/ А «рубились» з, як потім ми дізнались, «Вимпелом» (загін спецпризначення ФСБ Росії) прості мобілізовані хлопці… 25 спецпризначенців поклали, 75 поранили…