В центре Киева почтили память киборгов, защищавших донецкий аэропорт - зажгли 244 лампадки. ФОТО

В четверг, 21 января, на Михайловской площади в Киеве зажгли 244 лампадки в память о "киборгах", защищавших Донецкий аэропорт от российских оккупантов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН.

Лампадки зажгли рядом со Стеной Памяти. 244 лампадки символизируют каждый день защиты Донецкого аэропорта. В акции памяти мог принять участие каждый желающий.

За период обороны Донецкого аэропорта погибли более 200 украинских военнослужащих и добровольцев, около 500 получили ранения.

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