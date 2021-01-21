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Новости Фото Битва за Донецкий аэропорт
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В центре Киева почтили память киборгов, защищавших донецкий аэропорт - зажгли 244 лампадки. ФОТО

В четверг, 21 января, на Михайловской площади в Киеве зажгли 244 лампадки в память о "киборгах", защищавших Донецкий аэропорт от российских оккупантов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН.

Лампадки зажгли рядом со Стеной Памяти. 244 лампадки символизируют каждый день защиты Донецкого аэропорта. В акции памяти мог принять участие каждый желающий.

За период обороны Донецкого аэропорта погибли более 200 украинских военнослужащих и добровольцев, около 500 получили ранения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шестая годовщина обороны ДАП: в Киеве прошла панихида по погибшим украинским воинам-"киборгам". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В центре Киева почтили память киборгов, защищавших донецкий аэропорт - зажгли 244 лампадки 01
В центре Киева почтили память киборгов, защищавших донецкий аэропорт - зажгли 244 лампадки 02
В центре Киева почтили память киборгов, защищавших донецкий аэропорт - зажгли 244 лампадки 03
В центре Киева почтили память киборгов, защищавших донецкий аэропорт - зажгли 244 лампадки 04
В центре Киева почтили память киборгов, защищавших донецкий аэропорт - зажгли 244 лампадки 05

Автор: 

Донецьк (6322) память (1494)


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Топ комментарии
+40
Царство небесне полеглим захисникам.
Смерть ворогам.
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21.01.2021 22:29
+35
Помним и чтим
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21.01.2021 22:27
+26
В Днепре сделали вышку из автомобилей, чтобы почтить память «киборгов», державших оборону Донецкого аэропорта

https://youtu.be/sPoNuS-GVGE

В центре Киева почтили память киборгов, защищавших донецкий аэропорт - зажгли 244 лампадки - Цензор.НЕТ 8031

..
В центре Киева почтили память киборгов, защищавших донецкий аэропорт - зажгли 244 лампадки - Цензор.НЕТ 1263

.
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21.01.2021 22:35
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Помним и чтим
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21.01.2021 22:27 Ответить
Царство небесне полеглим захисникам.
Смерть ворогам.
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21.01.2021 22:29 Ответить
Ніщо не забуто !
Ніхто не забутий !
Україна буде вільною !
Слава Героям !
Ворог буде знищений !
Москва - паде !
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21.01.2021 22:33 Ответить
В Днепре сделали вышку из автомобилей, чтобы почтить память «киборгов», державших оборону Донецкого аэропорта

https://youtu.be/sPoNuS-GVGE

В центре Киева почтили память киборгов, защищавших донецкий аэропорт - зажгли 244 лампадки - Цензор.НЕТ 8031

..
В центре Киева почтили память киборгов, защищавших донецкий аэропорт - зажгли 244 лампадки - Цензор.НЕТ 1263

.
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21.01.2021 22:35 Ответить
Глибока шана і низький уклін Героям.
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21.01.2021 22:37 Ответить
.
россия -6 букв
москва - 6 букв
кремль - 6 букв
=
666.
.
партия ****** россия = 666 ......
..


..
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21.01.2021 22:37 Ответить
Слава Українським воїнам
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21.01.2021 22:42 Ответить
Гвозди бы делать
Из этих людей-
Крепче бы не было
В мире гвоздей!
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21.01.2021 22:58 Ответить
Не стоит сравнивать киборгов чтить Маяковским. Он прославлял других.
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22.01.2021 00:03 Ответить
Это Николай Тихонов, не Маяковский.
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22.01.2021 19:32 Ответить
Будь ты навеки проклята, дикая орда из северных болот!
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21.01.2021 23:02 Ответить
Вічна шана, земний уклін і подяка Воїнам, які захистили Україну від кацапської навали.
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21.01.2021 23:36 Ответить
Низький уклін за кожен з ціх 244 ...За вашу незламну стійкість і мужність !

Укро- Кіборгам Слава !!!
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21.01.2021 23:41 Ответить
В четверг, 21 января, на Михайловской площади в Киеве зажгли 244 лампадки в память о "киборгах", защищавших Донецкий аэропорт от российских оккупантов. Источник: https://censor.net/ru/p3243297

Слава Богу за патріотів України.
За весь час оборони ДАПу наскільки знаю було знищено десь під 1200 кацапів і сєпарів,
а їх "супер" спецназ "Вимпєл" за один вихід на аеропорт отримав 12 жмуриків з білетами до Кобзона, за всю радянську і пострадянську історію цього "Вимпєла" загинуло щось не більше 8 спеназовців )
https://www.facebook.com/93OMBR/posts/509485092581619/ Ігор Гофман.Той, що тричі повертався з пекла
Частина 1. Старий термінал
https://www.facebook.com/93OMBR/posts/509485092581619/ А «рубились» з, як потім ми дізнались, «Вимпелом» (загін спецпризначення ФСБ Росії) прості мобілізовані хлопці… 25 спецпризначенців поклали, 75 поранили…
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22.01.2021 00:41 Ответить
Шана вашому Подвигу, Кіборги.
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22.01.2021 04:12 Ответить
Вшановує пам'ять героїв , а другою рукою платить 600 000 песій території, яка окупована РФ, тобто хабад підтримує окупацію. і замість того щоб 600 000 пенсій пішли на матеріальне забезпечення сімей тих хто відав життя, поранених і тих хто воюював, ан ні, платять ваті і цим допомагають окупантам, тому і не дивує те СБУ кріт в ОПУ, торгівля з РФ яка набирає обертів.
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22.01.2021 07:18 Ответить
У центрі Києва вшанували пам'ять кіборгів, які захищали донецький аеропорт - запалили 244 лампадки - Цензор.НЕТ 7131
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23.01.2021 11:39 Ответить
Об этом забывать нельзя, забудем - уйдем в небытие предав Героев защищавших и защищающих Украину!
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23.01.2021 11:41 Ответить
 
 