В деле о пожаре в доме престарелых задержаны 3 человека - собственник помещения, арендатор и администратор, - прокуратура. ФОТО

Правоохранители задержали трех человек по делу о пожаре в нелегальном доме престарелых в Харькове, в котором погибли 15 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Там говорят, что задержали владельца дома, где произошел пожар, арендатора помещения и администратора нелегального заведения. В их домах проводят обыски, говорят в прокуратуре.

"Причастность задержанных к работе этого дома подтверждается допросами свидетелей, протоколом осмотра места происшествия, а также другими документами", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины создал Государственную комиссию, которая займется выяснением причин пожара в харьковском доме престарелых

Напомним, пожар в доме престарелых в Харькове унес жизни 15 человек, еще пятеро - в больницах с ожогами и отравлением угарным газом. Девять человек удалось спасти. Дом престарелых был частным и работал без разрешительных документов, его даже не было на карте. ГСЧС проведет проверки в домах престарелых, а Минсоцполитики займется выявлением нелегальных учреждений для пожилых людей.

Также на Цензор.НЕТ: Сгоревший дом престарелых в Харькове был нелегальным, - ОГА





