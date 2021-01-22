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В переходе под Майданом Незалежности в Киеве обвалился потолок. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В трубе (переход под Майданом Незалежности) обвалился потолок.

Об этом сообщил член политсовета партии "Голос" Сергей Притула, передает Цензор.НЕТ.

"В трубе (переход под Майданом) обвалился потолок. Чудом никого не убило. Хорошо, что Киев в руках крепких хозяйственников..." - рассказал Притула.

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В переходе под Майданом Незалежности в Киеве обвалился потолок 01

В переходе под Майданом Незалежности в Киеве обвалился потолок 02
В переходе под Майданом Незалежности в Киеве обвалился потолок 03


В переходе под Майданом Незалежности в Киеве обвалился потолок 04

Автор: 

авария (1285) Киев (25518) обвал (181) Притула Сергей (84)


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Топ комментарии
+14
Прытула драматизирует. Убить бы не убило, конечно, но обосраться с переляку можно было бы легко
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22.01.2021 10:25
+14
Притула не отличает пластиковое покрытие и сам потолок.
Если бы в переходе упал потолок, то провалился бы весь Крещатик.
Притулу до сих пор давит жаба, что он не мер, а он тёще обещал.
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22.01.2021 10:36
+11
Цікаво було б подивитись якщо б мером Києва став Анатолій Гриценко. Хоча мабуть то для нього була б ганебна посада. Бо він згоден бути лише президентом?
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22.01.2021 10:19
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Проснись, дружище, Крешатик был полностью перерыт в бытность мера Омельченко.
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22.01.2021 12:42 Ответить
Друг мой, ты читать умеешь?
"....В СССР переходы строились с гавёной гидроизоляцией..."
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22.01.2021 13:04 Ответить
В СССР переходы строились без подвесных потолков, там пофиг есть ли гидроизоляция или нет.
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22.01.2021 13:11 Ответить
Вы совершенно правы. Но 60% комментаторов переводят реальную проблему в обсуждение человека, который выложил фото. Агрессивное поливание его грязью. У них свои "скрепы".
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22.01.2021 12:56 Ответить
Це підвісна стеля впала, а вона не є головною конструкцією. Звісно могло когось налякати, але не більше. "Труба Майдана" - сакральне місце країни. Добре, що вона залишається багато років не змінною. Два Майдани, щонайменьше
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22.01.2021 12:31 Ответить
Скорее всего, там бомжи начали устраивать свою камеру хренения.
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22.01.2021 12:42 Ответить
Як варіант. Але київські бомжі - це вже місцева екзотика. Климатичний пояс не дозволяє бомжам взимку спати на лавочках, як в Парижу. Колись Космос утворив на Лівому березі притулок для бомжів. Чому бомжі мають ховатись в підземних переходах від холодної смерті? Межа падіння має бути в цивілізованому місті
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22.01.2021 12:57 Ответить
У центральному підземному переході країни їм найбільше подають.
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22.01.2021 13:18 Ответить
Мабуть так багато подають, що вони ховали це в стелю і вона обвалилась?
____________
Кияни нормальні люди, як і всі, і вони цілком доброзичливі, але їх зіпсувало житлове питання...
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22.01.2021 18:18 Ответить
Київ давно вже виглядає як звалище. Най неохайніша європейська столиця.
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22.01.2021 12:46 Ответить
Спасибі Ахметову та Коломойському за пограбовану країнуу.
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22.01.2021 13:19 Ответить
про петю та янека з іхніми соратниками забули
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23.01.2021 09:55 Ответить
Два питання:
В усіх столицях Європи був, що можеш порівняти?
В Києві коли був? Які райони міста відвідав?
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22.01.2021 15:36 Ответить
Напевно ти щось маєш мені заперечити, ну то давай, я слухаю.
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22.01.2021 17:09 Ответить
он просто устал
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22.01.2021 13:21 Ответить
І кого це наразі цікавить? Дебіли обрали дебіла. І Віталік зараз заклопотаний лишень тим, щоб за ваші ж гроші закупити мільйон доз якоїсь неперевіреної отрави й обдовбати вам вусмерть. А те, що там щось обвалилось, - кому це цікаво? Це ж не коронавірус...
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22.01.2021 13:25 Ответить
и где терше каву пить? на морозе епта?
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22.01.2021 13:29 Ответить
Вот пусть Кучма полюбуется что творит его внебрачный сыночек Ахметов -
в бюджете уже не хватает денег из-за кучмо-ахметовской ненасытности.
Кто правит экономикой страны - Кучмо-Ахметов !!!
Переход в самом центре столицы - это лицо страны, ремонт должен обновляться
ежегодно - при условии, что есть деньги.
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22.01.2021 14:22 Ответить
и нех єкономить на материалах и хороших специалистах ( а то одни откатьі в бошках).
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23.01.2021 10:02 Ответить
Я вважаю Кличка мером нікудишнім, але ж заради справедливости: ці підвісні стелі монтувалися задовго до Кличка. Ні?
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23.01.2021 01:07 Ответить
є відповідальний за технічний стан споруд, токож є служба з техники безпеки. Куди вони дивились де приписи де заплановані роботи на усунення недоліків, а цім безвідповідальним гроші плачено і немалі.
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23.01.2021 10:05 Ответить
Це там, де зазвичай сцену будують? Нічого дивного.
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23.01.2021 01:10 Ответить
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