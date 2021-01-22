В переходе под Майданом Незалежности в Киеве обвалился потолок. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В трубе (переход под Майданом Незалежности) обвалился потолок.
Об этом сообщил член политсовета партии "Голос" Сергей Притула, передает Цензор.НЕТ.
"В трубе (переход под Майданом) обвалился потолок. Чудом никого не убило. Хорошо, что Киев в руках крепких хозяйственников..." - рассказал Притула.
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"....В СССР переходы строились с гавёной гидроизоляцией..."
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Кияни нормальні люди, як і всі, і вони цілком доброзичливі, але їх зіпсувало житлове питання...
В усіх столицях Європи був, що можеш порівняти?
В Києві коли був? Які райони міста відвідав?
в бюджете уже не хватает денег из-за кучмо-ахметовской ненасытности.
Кто правит экономикой страны - Кучмо-Ахметов !!!
Переход в самом центре столицы - это лицо страны, ремонт должен обновляться
ежегодно - при условии, что есть деньги.