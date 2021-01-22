В переходе под Майданом Незалежности в Киеве обвалился потолок. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В трубе (переход под Майданом Незалежности) обвалился потолок.

Об этом сообщил член политсовета партии "Голос" Сергей Притула, передает Цензор.НЕТ.

"В трубе (переход под Майданом) обвалился потолок. Чудом никого не убило. Хорошо, что Киев в руках крепких хозяйственников..." - рассказал Притула.

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