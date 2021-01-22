Блокировано хищение бюджетных средств при ремонте судна, нанесены 8 млн грн убытка, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила и блокировала противоправную схему хищения бюджетных средств, выделенных на ремонт судна, предназначенного для обслуживания объектов критической инфраструктуры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Сотрудники Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ установили, что корабль принадлежит госучреждению "Госгидрография" и используется для навигационного гидрографического обеспечения безопасности мореплавания на внутренних водных путях и в прибрежных зонах Черного и Азовского морей.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что в 2018 году по результатам проведенных государственных закупок был заключен договор между госучреждением и подрядной организацией. По условиям соглашения Госгидрография перевела на счет исполнителя работ предоплату в размере 11,7 миллиона гривен. Зато работы были выполнены лишь на 3,6 миллиона гривен, а остальные - были присвоены руководителем коммерческого предприятия.

Из-за противоправных действий коммерсанта государству нанесен ущерб на 8 млн гривен.

Сейчас по материалам СБУ сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

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