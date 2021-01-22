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Блокировано хищение бюджетных средств при ремонте судна, нанесены 8 млн грн убытка, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила и блокировала противоправную схему хищения бюджетных средств, выделенных на ремонт судна, предназначенного для обслуживания объектов критической инфраструктуры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Сотрудники Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ установили, что корабль принадлежит госучреждению "Госгидрография" и используется для навигационного гидрографического обеспечения безопасности мореплавания на внутренних водных путях и в прибрежных зонах Черного и Азовского морей.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что в 2018 году по результатам проведенных государственных закупок был заключен договор между госучреждением и подрядной организацией. По условиям соглашения Госгидрография перевела на счет исполнителя работ предоплату в размере 11,7 миллиона гривен. Зато работы были выполнены лишь на 3,6 миллиона гривен, а остальные - были присвоены руководителем коммерческого предприятия.

Из-за противоправных действий коммерсанта государству нанесен ущерб на 8 млн гривен.

Сейчас по материалам СБУ сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

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Блокировано хищение бюджетных средств при ремонте судна, нанесены 8 млн грн убытка, - СБУ 01
Блокировано хищение бюджетных средств при ремонте судна, нанесены 8 млн грн убытка, - СБУ 02
Блокировано хищение бюджетных средств при ремонте судна, нанесены 8 млн грн убытка, - СБУ 03
Блокировано хищение бюджетных средств при ремонте судна, нанесены 8 млн грн убытка, - СБУ 04
Блокировано хищение бюджетных средств при ремонте судна, нанесены 8 млн грн убытка, - СБУ 05

Автор: 

ремонт (1180) СБУ (19893) хищение (676)


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Топ комментарии
+2
СБУ нужно расформировать, у них активность раз в год и то по мелкому.
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22.01.2021 10:53
+2
Ущербом от прокладки Богатыревой-Степанова когда займуся Баканов, Венедиктова, ГБР, НАБУ?
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22.01.2021 10:54
+2
Як можна це корито ремонтувати? Вже у світі судна яким більше 15 років здають на слом, а це корито на вигляд має більше 40 років і його вже три рази потрібно було розібрати на метал. Само існування цього судна це вже корупція, тому що на його постійні ремонти потрібно виділяти шалені кошти і воно все одно не буде працездатним! За ремонт цього судна потрібно відкривати кримінальне провадження на керівників державної установи, бо вони не списують це корито тільки щоб красти гроші на його ремонті.
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22.01.2021 11:05
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Правила форума Совет форумчан
Скорее не блокировано а временно приостановлено....
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22.01.2021 10:51 Ответить
Як можна це корито ремонтувати? Вже у світі судна яким більше 15 років здають на слом, а це корито на вигляд має більше 40 років і його вже три рази потрібно було розібрати на метал. Само існування цього судна це вже корупція, тому що на його постійні ремонти потрібно виділяти шалені кошти і воно все одно не буде працездатним! За ремонт цього судна потрібно відкривати кримінальне провадження на керівників державної установи, бо вони не списують це корито тільки щоб красти гроші на його ремонті.
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22.01.2021 11:05 Ответить
СБУ нужно расформировать, у них активность раз в год и то по мелкому.
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22.01.2021 10:53 Ответить
ну да...гэбня тоже за ,шоб сбу расформировали...
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22.01.2021 12:02 Ответить
Ущербом от прокладки Богатыревой-Степанова когда займуся Баканов, Венедиктова, ГБР, НАБУ?
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22.01.2021 10:54 Ответить
Новиє літса.
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22.01.2021 10:54 Ответить
А вэлыким крадивныцтвом никто заняться не хочет, а, Баканов? Снова Минфин США ждем, ушлепки? Или своих не сажаем?!
Восемь миллионов... как же, *****, трогательно!
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22.01.2021 10:59 Ответить
От это красавец-лайнер! Как он попал в гидрографы??? Это обычный река-море, уже не упомню какого проекта! Во, дела! Можэ его в корветы записать? А что, воткнуть пару артустановок и РБУ противолодочный и вперед! Лютый кошмар!
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22.01.2021 11:14 Ответить
СБУ в своем стиле. Нашли очередных кандидатов на "обилечивание". Какая Безопасность Украины ...? О чем вы? Им некогда.
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22.01.2021 11:16 Ответить
У договорі на ремонт записано: Ми Замовник з одного боку, Виконавець з другого....Так фото зроблені з якого боку?
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22.01.2021 11:38 Ответить
Кстати, и деньги присвоить возможно только если обе стороны подписали липовый акт. Без акта - это обычная задолженность, и СБУ здесь не к месту. Явно директор Госгидрографии уже откупился
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22.01.2021 12:11 Ответить
 
 