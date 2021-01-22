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ГБР раскрыло схему незаконного ввоза "евроблях": ущерб превышает 4 млн грн. ИНФОГРАФИКА

ГБР раскрыло схему незаконного ввоза

Следователи Государственного бюро расследований разоблачили схему незаконного ввоза автомобилей на европейской регистрации на территорию Украины.

Об этом говорится на официальном сайте ведомства, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в течение 2016-2018 годов двое руководителей и должностное лицо региональных сервисных центов МВД Украины незаконно организовали ввоз на территорию Украины иностранных транспортных средств (в режиме временного ввоза).

Чиновники, с целью получения денежных средств от продажи транспортных средств под видом переоборудованных и используя ложные таможенные декларации, вносили недостоверные данные в НАИС Департамента ГАИ МВД Украины. Общая сумма ущерба составляет более 4 млн грн. 

ГБР раскрыло схему незаконного ввоза евроблях: ущерб превышает 4 млн грн 01

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Таким образом, лица обвиняются в:мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах или организованной группой (ч. 4 ст. 190 УК Украины); злоупотреблении властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК Украины); служебном подлоге, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 366 УК Украины).

Обвинительные акты в отношении указанных лиц направлены в суд. Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

коррупция (8560) сервисные центры МВД (85) евробляхи (206) ГБР (2988)


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Топ комментарии
+6
Экое достижение . Для сравнения - в 2021-м на работу ГБР в бюджете предусмотрели почти 2,5 миллиарда гривен. 1 к 625 . Осталось раскрыть еще 624 схем, чтобы хоть свое содержание окупить
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22.01.2021 11:12
+1
На китайских вакцинах украли больше.
Фас.
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22.01.2021 10:56
+1
Только там не млн..... млрд !!! Что такое 4 млн на таких операциях...копейки )))
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22.01.2021 11:01
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На китайских вакцинах украли больше.
Фас.
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22.01.2021 10:56 Ответить
Не маленька- сама впораєшся.
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22.01.2021 11:11 Ответить
А вони за що зарплату з кишень платників податків отримують, щоб чисто прібарахліцца?
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22.01.2021 11:15 Ответить
Що там з податками на Ліпецькому нарошені?
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22.01.2021 11:42 Ответить
Нехай ДБР з'ясує.
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22.01.2021 11:43 Ответить
Только там не млн..... млрд !!! Что такое 4 млн на таких операциях...копейки )))
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22.01.2021 11:01 Ответить
надо просто поделить указанную сумму выгоду на среднюю стоимость эвробляхи,
и можно целый автопарк уже открывать!!!
МА-ЛАД-ЦЫ!
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22.01.2021 11:35 Ответить
Да один Тупицкий на больше наотдыхал. Тоже мне "схема".
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22.01.2021 11:02 Ответить
Если бы с евроблях ЗЕпадали хоть что-то отрывалось, сейчас бы по нашим дорогам только евробляхи и ездили. А так только какой-то сраный мытнык на Рава-Руской или Мостыськой в карман хабар кладет. Непорррядок! Надо побороться с коррупцией!!!
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22.01.2021 11:11 Ответить
от евробляхеров в том числе Зеленскому булава обломилась, пусть теперь хавают и не давятся
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22.01.2021 11:14 Ответить
Экое достижение . Для сравнения - в 2021-м на работу ГБР в бюджете предусмотрели почти 2,5 миллиарда гривен. 1 к 625 . Осталось раскрыть еще 624 схем, чтобы хоть свое содержание окупить
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22.01.2021 11:12 Ответить
"Окупить"? А кто сказал, что украденное вернут? Дай бог что бы посадили хоть кого-то. На счет чего у меня ооочень большие сомнения.
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22.01.2021 11:15 Ответить
все так. но нельзя же превращать комментарий в аналитическую справку
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22.01.2021 12:38 Ответить
Такі сякі рагулі накупили жигулі
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22.01.2021 11:15 Ответить
Вова вчися, пацани не брешуть, а "легалізують" євробляхи.
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22.01.2021 12:26 Ответить
сначала крышуют, потом раскрывают
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22.01.2021 12:30 Ответить
 
 