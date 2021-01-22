ГБР раскрыло схему незаконного ввоза "евроблях": ущерб превышает 4 млн грн. ИНФОГРАФИКА

Следователи Государственного бюро расследований разоблачили схему незаконного ввоза автомобилей на европейской регистрации на территорию Украины.

Об этом говорится на официальном сайте ведомства, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в течение 2016-2018 годов двое руководителей и должностное лицо региональных сервисных центов МВД Украины незаконно организовали ввоз на территорию Украины иностранных транспортных средств (в режиме временного ввоза).

Чиновники, с целью получения денежных средств от продажи транспортных средств под видом переоборудованных и используя ложные таможенные декларации, вносили недостоверные данные в НАИС Департамента ГАИ МВД Украины. Общая сумма ущерба составляет более 4 млн грн.

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Таким образом, лица обвиняются в:мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах или организованной группой (ч. 4 ст. 190 УК Украины); злоупотреблении властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК Украины); служебном подлоге, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 366 УК Украины).

Обвинительные акты в отношении указанных лиц направлены в суд. Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.