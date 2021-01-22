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Зеленский, Разумков, Шмыгаль и Ермак по случаю Дня Соборности возложили цветы к памятнику Грушевскому. ФОТОрепортаж

В День Соборности, 22 января, Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в церемонии почтения памяти Президента УНР Михаила Грушевского.

Владимир Зеленский возложил букет цветов к подножию памятника выдающемуся государственному деятелю. Также у мемориала была установлена корзина цветов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

В церемонии приняли участие Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

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Кроме того, в связи с годовщиной трагической гибели активистов Революции Достоинства Сергея Нигояна и Михаила Жизневского были возложены цветы от Президента к местам гибели Героев Украины на ул. Грушевского в Киеве.

Также на Аллее Героев Небесной Сотни от имени Главы государства была установлена корзина цветов к памятному кресту на месте гибели активистов Революции Достоинства.

Зеленский, Разумков, Шмыгаль и Ермак по случаю Дня Соборности возложили цветы к памятнику Грушевскому 01
Зеленский, Разумков, Шмыгаль и Ермак по случаю Дня Соборности возложили цветы к памятнику Грушевскому 02
Зеленский, Разумков, Шмыгаль и Ермак по случаю Дня Соборности возложили цветы к памятнику Грушевскому 03
Зеленский, Разумков, Шмыгаль и Ермак по случаю Дня Соборности возложили цветы к памятнику Грушевскому 04
Зеленский, Разумков, Шмыгаль и Ермак по случаю Дня Соборности возложили цветы к памятнику Грушевскому 05
Зеленский, Разумков, Шмыгаль и Ермак по случаю Дня Соборности возложили цветы к памятнику Грушевскому 06
Зеленский, Разумков, Шмыгаль и Ермак по случаю Дня Соборности возложили цветы к памятнику Грушевскому 07
Зеленский, Разумков, Шмыгаль и Ермак по случаю Дня Соборности возложили цветы к памятнику Грушевскому 08

Автор: 

День Соборности Украины (265) Зеленский Владимир (20348) евромайдан (7835) Жизневский Михаил (37) Нигоян Сергей (27) Разумков Дмитрий (1521) Ермак Андрей (1262) Шмыгаль Денис (2683)


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Топ комментарии
+11
"Зеленский, Разумков, Шмыгаль и Ермак по случаю Дня Соборности возложили цветы к памятнику Грушевскому."

С учетом персоналий считай осквернили памятник.
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22.01.2021 11:02
+9
Ооооо, дак єто ж мужик который на купюре 50 гривен - подумал зеленский
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22.01.2021 11:03
+8
Грушевський це могильщик української державності, невдаха який просрав Українську республіку. Потрібно було класти квіти до пам'ятників Петлюрі, Коновальця, Шухевича та Мельника!
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22.01.2021 11:00
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Правила форума Совет форумчан
- Что вы знаете о жизни и о жертвах? Или вы думаете, что если вас выселили из вашего особняка, вы знаете жизнь?! И если у вас реквизировали поддельную китайскую вазу, то это жертва? Жизнь, господа присяжные заседатели, это сложная штука, но, господа присяжные заседатели, эта сложная штука открывается просто, как ящик. Надо только уметь его открыть. Кто не может открыть, тот пропадает.(с)
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22.01.2021 10:57 Ответить
Грушевський це могильщик української державності, невдаха який просрав Українську республіку. Потрібно було класти квіти до пам'ятників Петлюрі, Коновальця, Шухевича та Мельника!
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22.01.2021 11:00 Ответить
на превеликий жаль це правда!
справжніх героїв як завжди забули....
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22.01.2021 11:05 Ответить
ВОНИ знають, кого "забувати".
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22.01.2021 11:22 Ответить
Оманський барига хоч знає хто це такий?
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22.01.2021 10:57 Ответить
Ооооо, дак єто ж мужик который на купюре 50 гривен - подумал зеленский
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22.01.2021 11:03 Ответить
Ти думаєш що він хоч раз бачив ту купюру? 😁. Доречі, ти випадково не знайомий з Підлогою Макартні?
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22.01.2021 11:07 Ответить
Звичайно знайомий. Його тут, на Цензорі, всі знають
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22.01.2021 11:09 Ответить
Я так і знав😁
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22.01.2021 11:10 Ответить
Грушевський Михайло Сергійович Голова https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Центральної Ради https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 Української Народної Республіки (https://uk.wikipedia.org/wiki/1917 1917 -https://uk.wikipedia.org/wiki/1918 1918 ).... а Возз'єднання було у 1919...до пам'ятника Петлюрі Зеленський квіти покладе?
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22.01.2021 11:00 Ответить
ніт, бо Петлюра діяв проти українофобів
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22.01.2021 11:10 Ответить
И Ермак -это кто такой?....Зазем клерка ставить на ровне с высшим руководством страны?...
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22.01.2021 11:01 Ответить
Опять отсекли гражданских, шоб бубочка не какнул в штанишки от переляку?
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22.01.2021 11:01 Ответить
"Зеленский, Разумков, Шмыгаль и Ермак по случаю Дня Соборности возложили цветы к памятнику Грушевскому."

С учетом персоналий считай осквернили памятник.
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22.01.2021 11:02 Ответить
"Кто же его посадит, он же памятник!"

або віддання шани полтиннику
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22.01.2021 11:02 Ответить
і навіщо ця почесна варта біля Грушевського
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22.01.2021 11:07 Ответить
сюр.. українофоби та латентні зрадники прийшли вшанувати Соборність України
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22.01.2021 11:08 Ответить
мразота при владі.
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22.01.2021 11:11 Ответить
окупаційна адміністрація в повному складі
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22.01.2021 11:11 Ответить
Агенты ФСБ положили цветы...
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22.01.2021 11:13 Ответить
А от пожежа у Харкові як раз напередодні Українського антиросійського Свята...
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22.01.2021 11:16 Ответить
Грушевський. Проте він тільки п'ятий.
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22.01.2021 11:19 Ответить
А без намордников можете их показать ?
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22.01.2021 11:22 Ответить
О чём они там базарят (на 4-й фотке) ? Негде было собраться и обсудить нагальні питання, кроме как у памятника Грушевскому?
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22.01.2021 11:26 Ответить
Яке ж свято без пісні - https://www.youtube.com/watch?v=aBn650ht3ag
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22.01.2021 11:27 Ответить
Зеленський, Разумков, Шмигаль і Єрмак з нагоди Дня Соборності поклали квіти до пам'ятника Грушевському - Цензор.НЕТ 7435
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22.01.2021 11:30 Ответить
Четыре взадника *****.
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22.01.2021 11:53 Ответить
Асоциациї- як дияволи заглинули до кімнатки підростаючої хворої дитини.
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22.01.2021 12:46 Ответить
Зеленський, Разумков, Шмигаль і Єрмак з нагоди Дня Соборності поклали квіти до пам'ятника Грушевському - Цензор.НЕТ 915

У нього була якась біблійна зовнішність.
Такі глибокі очі та пронизливий погляд, запалі щоки...
22 січня 2014р. на Майдані, у день Соборності України, сніг окропила перша кров...
Він був першою жертвою боротьби за Незалежність.
Двадцятирічний Сергій Нігоян пішов у вічність сім років тому...
А скільки їх ще було і буде. Напевно Свобода просто так не дається.
Героям України - Слава навіки!
Пам'ятаємо тебе ГЕРОЙ!
Пам'ятаємо тебе Син Армянського Народу! Пам'ятаємо тебе Символ Незалежності,
Янгол з Небесної Сотні...
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22.01.2021 12:50 Ответить
 
 