Зеленский, Разумков, Шмыгаль и Ермак по случаю Дня Соборности возложили цветы к памятнику Грушевскому. ФОТОрепортаж
В День Соборности, 22 января, Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в церемонии почтения памяти Президента УНР Михаила Грушевского.
Владимир Зеленский возложил букет цветов к подножию памятника выдающемуся государственному деятелю. Также у мемориала была установлена корзина цветов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.
В церемонии приняли участие Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.
Кроме того, в связи с годовщиной трагической гибели активистов Революции Достоинства Сергея Нигояна и Михаила Жизневского были возложены цветы от Президента к местам гибели Героев Украины на ул. Грушевского в Киеве.
Также на Аллее Героев Небесной Сотни от имени Главы государства была установлена корзина цветов к памятному кресту на месте гибели активистов Революции Достоинства.
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