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Станция техобслуживания горела в Днепре: огнем уничтожены четыре автомобиля, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

В Днепре произошел пожар на станции технического обслуживания автомобилей, огнем уничтожено четыре авто.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Днепропетровской области.

"21-го января в 19:33 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре внутри СТО Yamaha на улице Маршала Малиновского Амур-Нижнеднепровский района города Днепр", - сказано в сообщении.

Прибывшие спасатели установили, что пожар возник внутри одноэтажного здания СТО автомобилей Yamaha. Огонь повредил четыре авто (Skoda Octavia, Subaru Legacy, Ford Escape, Volkswagen Atlas). Также повреждена внутренняя отделка помещений и оборудование.

Общая площадь пожара составила 250 м. кв. Пожар локализирован в 20:02, ликвидирован в 20:11. Погибших и пострадавших нет.

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Станция техобслуживания горела в Днепре: огнем уничтожены четыре автомобиля, - ГСЧС 01
Станция техобслуживания горела в Днепре: огнем уничтожены четыре автомобиля, - ГСЧС 02
Станция техобслуживания горела в Днепре: огнем уничтожены четыре автомобиля, - ГСЧС 03
Станция техобслуживания горела в Днепре: огнем уничтожены четыре автомобиля, - ГСЧС 04
Станция техобслуживания горела в Днепре: огнем уничтожены четыре автомобиля, - ГСЧС 05
Станция техобслуживания горела в Днепре: огнем уничтожены четыре автомобиля, - ГСЧС 06
Станция техобслуживания горела в Днепре: огнем уничтожены четыре автомобиля, - ГСЧС 07
Станция техобслуживания горела в Днепре: огнем уничтожены четыре автомобиля, - ГСЧС 08
Станция техобслуживания горела в Днепре: огнем уничтожены четыре автомобиля, - ГСЧС 09
Станция техобслуживания горела в Днепре: огнем уничтожены четыре автомобиля, - ГСЧС 10

авто (4204) Днепр (4417) пожар (5944) ГСЧС (4966)


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Мабуть обслуживалі на русском язикє... 😁
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22.01.2021 11:09 Ответить
Если в Днепре то 100%
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22.01.2021 11:57 Ответить
кто-то попал на бабки
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22.01.2021 11:11 Ответить
Если будет что-то гореть у клоуна обязательно буду петь "горіла палала"
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22.01.2021 11:20 Ответить
Якийсь сарай без протипожежних датчиків та форсунок..
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22.01.2021 11:24 Ответить
В этом боксе у них малярка была.
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22.01.2021 11:39 Ответить
ямаха без моцыкив зато с автивками скупилась(((
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22.01.2021 14:36 Ответить
 
 