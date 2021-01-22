Станция техобслуживания горела в Днепре: огнем уничтожены четыре автомобиля, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

В Днепре произошел пожар на станции технического обслуживания автомобилей, огнем уничтожено четыре авто.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Днепропетровской области.

"21-го января в 19:33 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре внутри СТО Yamaha на улице Маршала Малиновского Амур-Нижнеднепровский района города Днепр", - сказано в сообщении.

Прибывшие спасатели установили, что пожар возник внутри одноэтажного здания СТО автомобилей Yamaha. Огонь повредил четыре авто (Skoda Octavia, Subaru Legacy, Ford Escape, Volkswagen Atlas). Также повреждена внутренняя отделка помещений и оборудование.

Общая площадь пожара составила 250 м. кв. Пожар локализирован в 20:02, ликвидирован в 20:11. Погибших и пострадавших нет.

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