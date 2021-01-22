Житель Николаевщины отрезал отцу нос, губу и часть половых органов, а после стрелял в патрульных. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
36-летний житель Николаевщины в ходе конфликта нанес отцу телесные повреждения в виде травматической ампутации носа, губы и частично половых органов.
Об этом сообщает полиция области, передает Цензор.НЕТ.
По данным следствия, 36-летний мужчина схватился за нож и начал резать отца. Пострадавший сумел добежать до дома сестры, которая вызвала скорую. Мужчину госпитализировали в больницу, а уже на следующий день на место преступления прибыли правоохранители.
Когда мужчина увидел следователей, которые почему-то решили заняться работой только через сутки после инцидента, он сразу открыл по ним огонь на поражение. Нескольких из полицейских злоумышленник ранил.
В результате успешной спецоперации злоумышленника, который был одет в бронежилет, задержали спецназовцы "КОРД".
По словам начальника ГУНП Сергея Шайхета, в доме 36-летнего мужчины находились растяжки, которые приводились в действие с помощью радиосвязи, станция управления для срабатывания взрывчатки была при нем.
При осмотре специалисты взрывотехнической службы в помещении обнаружили устройство ночного видения, нож, балаклаву, оружие, патроны, взрывчатые устройства. Все это изъяли для проведения экспертизы и установления происхождения предметов.
По факту стрельбы по полицейским следователи открыли уголовное производство по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Если вину злоумышленника докажут в суде, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Или даже пожизненное заключение.
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ножЬ ?
_Х`я се...
В результате успешной спецоперации злоумышленника, который был одет в бронежилет, задержали спецназовцы "КОРД".Источник: https://censor.net/ru/p3243384"
бубель-гумретромобиль...
Интересно, что говорил отрезаный рот бывшему солдату?
кинець єпохи бидности,курва маць..
Думаю, это общество обречено.
тому він нє уіноуат.