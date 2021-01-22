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Житель Николаевщины отрезал отцу нос, губу и часть половых органов, а после стрелял в патрульных. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

36-летний житель Николаевщины в ходе конфликта нанес отцу телесные повреждения в виде травматической ампутации носа, губы и частично половых органов.

Об этом сообщает полиция области, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, 36-летний мужчина схватился за нож и начал резать отца. Пострадавший сумел добежать до дома сестры, которая вызвала скорую. Мужчину госпитализировали в больницу, а уже на следующий день на место преступления прибыли правоохранители.

Когда мужчина увидел следователей, которые почему-то решили заняться работой только через сутки после инцидента, он сразу открыл по ним огонь на поражение. Нескольких из полицейских злоумышленник ранил. 

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В результате успешной спецоперации злоумышленника, который был одет в бронежилет, задержали спецназовцы "КОРД".

По словам начальника ГУНП Сергея Шайхета, в доме 36-летнего мужчины находились растяжки, которые приводились в действие с помощью радиосвязи, станция управления для срабатывания взрывчатки была при нем.

При осмотре специалисты взрывотехнической службы в помещении обнаружили устройство ночного видения, нож, балаклаву, оружие, патроны, взрывчатые устройства. Все это изъяли для проведения экспертизы и установления происхождения предметов.

По факту стрельбы по полицейским следователи открыли уголовное производство по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Если вину злоумышленника докажут в суде, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Или даже пожизненное заключение.

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Житель Николаевщины отрезал отцу нос, губу и часть половых органов, а после стрелял в патрульных 01
Житель Николаевщины отрезал отцу нос, губу и часть половых органов, а после стрелял в патрульных 02
Житель Николаевщины отрезал отцу нос, губу и часть половых органов, а после стрелял в патрульных 03
Житель Николаевщины отрезал отцу нос, губу и часть половых органов, а после стрелял в патрульных 04
Житель Николаевщины отрезал отцу нос, губу и часть половых органов, а после стрелял в патрульных 05
Житель Николаевщины отрезал отцу нос, губу и часть половых органов, а после стрелял в патрульных 06
Житель Николаевщины отрезал отцу нос, губу и часть половых органов, а после стрелял в патрульных 07
Житель Николаевщины отрезал отцу нос, губу и часть половых органов, а после стрелял в патрульных 08
Житель Николаевщины отрезал отцу нос, губу и часть половых органов, а после стрелял в патрульных 09
Житель Николаевщины отрезал отцу нос, губу и часть половых органов, а после стрелял в патрульных 10

Николаевская область (2123) Нацполиция (16459) стрельба (3252)


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Топ комментарии
+26
Когда мужчина увидел следователей, которые почему-то решили заняться работой только через сутки после инцидента... Источник: https://censor.net/ru/p3243384 - вот это понравилось больше всего, скорость реагирования у ментов как всегда на высоте...и отгребли по полной в этом случае..., скорость наказания просто поражает...
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22.01.2021 11:50
+14
Николаев какое-то гиблое место, территория жаху
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22.01.2021 11:49
+10
А весь этот арсенал для того чтобы папашке половой орган отрезать??? Нос и губу я даже не учитываю... Тут патология какая-то, очевидная.
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22.01.2021 11:52
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атошник?
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22.01.2021 11:47 Ответить
Ага, з луком й пневматикою.
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22.01.2021 12:18 Ответить
Ага, со стороны лугандона.
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22.01.2021 12:28 Ответить
ночного видения, ножь, балаклаву

ножЬ ?
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22.01.2021 11:47 Ответить
проверочное слово режь
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22.01.2021 12:09 Ответить
"По словам начальника ГУНП Сергея Шайхета, в доме 36-летнего мужчины находились растяжки, которые приводились в действие с помощью радиосвязи, станция управления для срабатывания взрывчатки была при нем."
_Х`я се... Житель Николаевщины отрезал отцу нос, губу и часть половых органов, а после стрелял в патрульных - Цензор.НЕТ 5824
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22.01.2021 11:47 Ответить
Ото.
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22.01.2021 12:05 Ответить
ремба
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22.01.2021 11:48 Ответить
Николаев какое-то гиблое место, территория жаху
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22.01.2021 11:49 Ответить
Порт - шалені гроші, купа бандюків і наркоти. Причому з кожним роком цього гівна все більше і більше. Місцеві самі в шоці((
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22.01.2021 11:57 Ответить
Вот -вот... Наркотики всему беда, шо в Николаеве, а шо в Одессе. В Одессе упоротый наркотой поц папе башню отрезал. И никто не говорит о наркоте. Менты ОКУЕЛИ, ПРОКУРОРСЕИЕ ТОРГУЮТ. ВСЕМ ВСЕ ПОХ.
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22.01.2021 15:17 Ответить
Дихайте спокійніше)) Гуляючи якось Прагою, на власні очі бачила як дилер з клієнтом розраховувався за наркоту прямо посеред вулиці серед білого дня. Ми пройшли, зробивши вигляд, шо нас немає)) Наркота вона кругом. Просто хтось це не буде вживати, хтось якийсь період, а потім набереться розуму, ну а хтось як підсяде, так і не злізе. То вже залежить від родини і від самої людини. У мене ніколи не було бажання спробувати покурити травичку. Я просто не розуміла цього. А от мої знайомі курили. Хтось обмежився тільки цим. А хтось перейшов на важкі і загорає тепер на кладовищі
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22.01.2021 15:37 Ответить
Когда мужчина увидел следователей, которые почему-то решили заняться работой только через сутки после инцидента... Источник: https://censor.net/ru/p3243384 - вот это понравилось больше всего, скорость реагирования у ментов как всегда на высоте...и отгребли по полной в этом случае..., скорость наказания просто поражает...
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22.01.2021 11:50 Ответить
А ось це: "
В результате успешной спецоперации злоумышленника, который был одет в бронежилет, задержали спецназовцы "КОРД".Источник: https://censor.net/ru/p3243384"
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22.01.2021 12:03 Ответить
"давайте вже писля Пасхи"
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22.01.2021 12:04 Ответить
блин....опять крышу снесло вояке?
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22.01.2021 11:51 Ответить
Посттравматичний синдром?
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22.01.2021 11:52 Ответить
А весь этот арсенал для того чтобы папашке половой орган отрезать??? Нос и губу я даже не учитываю... Тут патология какая-то, очевидная.
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22.01.2021 11:52 Ответить
Ліхіє двадцатиє
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22.01.2021 11:53 Ответить
заради відрізаного яйця не пожалів і вітця
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22.01.2021 11:54 Ответить
Рэмбо-156...
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22.01.2021 11:57 Ответить
по ходу папа ватный упрекнул сына что тот воевал за Украину много болтал и совал нос куда не надо
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22.01.2021 11:57 Ответить
теперь без носа... совать не будет.....
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22.01.2021 15:41 Ответить
Крутой авто у спецназа - Таврия...
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22.01.2021 11:58 Ответить
Что Вы понимаете в понтах... Это ж бубель-гум ретромобиль...
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22.01.2021 12:07 Ответить
Начальник райвідділу звільнений? Що значить через добу приїхала СОГ???
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22.01.2021 12:01 Ответить
Не " вогонь на поразку", а " вогонь на ураження".
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22.01.2021 12:02 Ответить
це якщо їм відбили бруньки і вони стояли на протязі декількох годинників
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22.01.2021 12:12 Ответить
Може "вогонь на Параску?"))
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22.01.2021 12:16 Ответить
осталось легализовать огнестельного оружие для всех граждан, что бы любой алкаш, когда у него плохое настроение или перебрал лишнего, мог им воспользоваться.
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22.01.2021 12:02 Ответить
Почитай, сколько алкаши перебили людей в Молдове после легализации там короткоствола.
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22.01.2021 12:05 Ответить
Та в Молдове вообще никого не осталось. Все уехали в Европу по румынскому паспорту.
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22.01.2021 12:18 Ответить
Змий, не озвучивай тут сказки русского леса.
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22.01.2021 12:24 Ответить
Верняк говорю. А те, кто не уехал - тех алкаши перестреляли
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22.01.2021 12:25 Ответить
Свистишь, как дышишь, змеюка. А это верный признак кацапа.
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22.01.2021 12:31 Ответить
Если бы свистеть могли только кацапы, то в Украине бы уже райский сад был бы .
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22.01.2021 13:15 Ответить
И вообще, шо за намёки. Мосьпан нарвывается на грубость?
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22.01.2021 13:16 Ответить
Ну, похорошему, после этой Вашей фразы "Капец, чё у вас там творится?" Вам положено только в спаме отдыхать... А пытаться с помощью грубости доказывать, что Вы не кацап - это не просто моветон, а и тупость.
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22.01.2021 13:57 Ответить
Это новости Украины? Почти все каналы ТВ начинают с такого. Это всё можно изложить в криминальной хронике.
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22.01.2021 12:10 Ответить
Да он экипирован покруче тех, кто его брал...
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22.01.2021 12:11 Ответить
Побольше оружия надо населению раздать .Будет порядок.По 2лимонки на каждого взрослого.
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22.01.2021 12:12 Ответить
Капец, чё у вас там творится? Озверин распыляют с вертолёта?
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22.01.2021 12:17 Ответить
Полиция быстрого реагирования
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22.01.2021 12:18 Ответить
Семь раз отмерь, один раз отрежь...
Интересно, что говорил отрезаный рот бывшему солдату?
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22.01.2021 12:19 Ответить
Чувак походу совершал преступления в округе с таким арсеналом, радиостанции, могут быть подельники.
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22.01.2021 12:20 Ответить
Домашний мирный протест.
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22.01.2021 12:32 Ответить
Оболденные радостанции, На Али Экспресе за 1000 гр аж 4 штуки можно купить.
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22.01.2021 12:35 Ответить
Обострение какое-то сезонное? То голову отрезают "боги, которым не поклоняются", то носы и яйца... Или наркота новая появилась?
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22.01.2021 12:38 Ответить
Ппц. Навезли ваты на юг ********* во время оккупации Украины совком(((
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22.01.2021 12:40 Ответить
Какой-то мутный псих
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22.01.2021 12:44 Ответить
шашлыка однако захотел...
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22.01.2021 12:52 Ответить
николаевский ястреб...
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22.01.2021 12:54 Ответить
жуткая там нищета..
кинець єпохи бидности,курва маць..
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22.01.2021 12:55 Ответить
Готовый диверсант.
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22.01.2021 12:55 Ответить
Страна все больше скатывается за грань возможного восстановления психики населения.
Думаю, это общество обречено.
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22.01.2021 12:56 Ответить
А вдруг не докажут?
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22.01.2021 13:39 Ответить
То був член партії Слуга Урода,
тому він нє уіноуат.
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22.01.2021 14:07 Ответить
рэмбо с оторванной крышей??
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22.01.2021 14:46 Ответить
скорее всего воевал, ПТСР, возможно душевнобольной.
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22.01.2021 22:03 Ответить
наш рембо с афганско вьетнамским синдромом с пневматом
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22.01.2021 22:34 Ответить
 
 