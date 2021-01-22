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Блокирован нелегальный ввоз грузовиков из Европы, госбюджет недополучил 40,5 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

В Житомирской области Служба безопасности Украины разоблачила противоправную схему по незаконному ввозу грузовых автомобилей иностранного производства в нашу страну.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным предварительного следствия, схему организовали трое граждан Украины. В 2019 году они создали несколько коммерческих фирм в Житомире и Ривном, которые специализируются на растаможивании транспортных средств. За счет предоставления недостоверной информации относительно первой регистрации грузовиков злоумышленники искусственно уменьшали размеры обязательных таможенных платежей в государственный бюджет. Таким образом схема позволяла им "сэкономить" от 70 до 600 тыс. гривен на каждом автомобиле.

По оперативным данным, за время функционирования схемы в зоне деятельности одного из таможенных постов Житомирской таможни ГФС злоумышленники успели ввезти почти 200 бывших в употреблении грузовиков. По предварительным подсчетам, государственный бюджет недополучил почти 40,5 миллиона гривен.

В рамках начатого уголовного производства правоохранители провели обыски в офисах коммерческих структур и по месту жительства фигурантов дела. Во время следственных действий изъяты таможенные и бухгалтерские документы, печати фирм, оргтехника, номерные знаки автотранспортных средств. Ранее документация была изъята в служебных помещениях таможенного поста.

По факту уклонения от уплаты налогов продолжается досудебное расследование. Проверяется информация о причастности к противоправной деятельности должностных лиц таможни.

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Блокирован нелегальный ввоз грузовиков из Европы, госбюджет недополучил 40,5 млн грн, - СБУ 01
Блокирован нелегальный ввоз грузовиков из Европы, госбюджет недополучил 40,5 млн грн, - СБУ 02
Блокирован нелегальный ввоз грузовиков из Европы, госбюджет недополучил 40,5 млн грн, - СБУ 03

Автор: 

авто (4204) контрабанда (2409) СБУ (19893) Житомирская область (1390)


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Топ комментарии
+3
Отказались платить за крышу? Образцово-показательная порка.
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22.01.2021 15:21
+3
Нет госзаказов для ВСУ от гамнокамандующего Осла? Так их и не будет. Осел- ватная промакшанская гнида потомушто.
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22.01.2021 15:26
+2
А не пора СБУ заняться их непосредственной работой - ловить сепаров и предателей? Или там бабла нет?
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22.01.2021 15:24
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Отказались платить за крышу? Образцово-показательная порка.
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22.01.2021 15:21 Ответить
99,9% хлопці думали усе "чікі пікі" нафіга башляти СБУ... але помилилися.
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22.01.2021 15:36 Ответить
грузовик это не то что не роскошь, это даже не средство передвижения.

грузовик это грузовой транспорт - средство развития экономики !!!
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22.01.2021 15:59 Ответить
Завод КРАЗ потерпел колоссальные убытки!
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22.01.2021 15:21 Ответить
Нет госзаказов для ВСУ от гамнокамандующего Осла? Так их и не будет. Осел- ватная промакшанская гнида потомушто.
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22.01.2021 15:26 Ответить
Ай бьёха,
набато томас каро,
рональ ё горат,
доли колосаль,
энчавит погарэло.
цигель цигель,
ай лю-лю"
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22.01.2021 15:21 Ответить
А не пора СБУ заняться их непосредственной работой - ловить сепаров и предателей? Или там бабла нет?
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22.01.2021 15:24 Ответить
откуда у сепаров бабло?
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24.01.2021 21:27 Ответить
Ввозили эти корыта, как запчасти, скорей всего... ...без перегонных документов.

Поляцкая тема -- верное дело!
Но тут таможня больше виновата.
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22.01.2021 15:24 Ответить
СБУ бажає "кришувати" усе що можно.
Хіба цим СБУ має займатися?
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22.01.2021 15:35 Ответить
Вони хочуть,щоб КраЗи купляли в три рази дорожче,які три рази нікому даром не потрібні.
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22.01.2021 16:14 Ответить
Ну чому ж не потрібні? Я б взяв у робочому стані по ціні металолому чи трішки дорожче. Я б і МАН чи ДАФ взяв би на таких умовах.
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22.01.2021 23:10 Ответить
 
 