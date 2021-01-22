Блокирован нелегальный ввоз грузовиков из Европы, госбюджет недополучил 40,5 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

В Житомирской области Служба безопасности Украины разоблачила противоправную схему по незаконному ввозу грузовых автомобилей иностранного производства в нашу страну.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным предварительного следствия, схему организовали трое граждан Украины. В 2019 году они создали несколько коммерческих фирм в Житомире и Ривном, которые специализируются на растаможивании транспортных средств. За счет предоставления недостоверной информации относительно первой регистрации грузовиков злоумышленники искусственно уменьшали размеры обязательных таможенных платежей в государственный бюджет. Таким образом схема позволяла им "сэкономить" от 70 до 600 тыс. гривен на каждом автомобиле.

По оперативным данным, за время функционирования схемы в зоне деятельности одного из таможенных постов Житомирской таможни ГФС злоумышленники успели ввезти почти 200 бывших в употреблении грузовиков. По предварительным подсчетам, государственный бюджет недополучил почти 40,5 миллиона гривен.

В рамках начатого уголовного производства правоохранители провели обыски в офисах коммерческих структур и по месту жительства фигурантов дела. Во время следственных действий изъяты таможенные и бухгалтерские документы, печати фирм, оргтехника, номерные знаки автотранспортных средств. Ранее документация была изъята в служебных помещениях таможенного поста.

По факту уклонения от уплаты налогов продолжается досудебное расследование. Проверяется информация о причастности к противоправной деятельности должностных лиц таможни.

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